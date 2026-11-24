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Σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εξακολουθούν να χάνονται στην Κύπρο, την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος ηλεκτρισμού. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), οι αποκοπές πράσινης ενέργειας το 2025 ξεπέρασαν τις 406.000 μεγαβατώρες, ενώ η πρόβλεψη για το 2026 ανέρχεται στις 458.000 μεγαβατώρες, ποσότητα που αντιστοιχεί στις ετήσιες ανάγκες ηλεκτροδότησης περίπου 90.000 κατοικιών.

Το ζήτημα αναδείχθηκε στο 14ο Ενεργειακό Συμπόσιο, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στη Λευκωσία, με εκπροσώπους του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) να αναφέρονται στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης, στις επενδύσεις και στην ανάγκη μείωσης του κόστους ηλεκτρισμού.

Αποκοπές ενέργειας για χιλιάδες κατοικίες

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της ΟΕΒ, Γιώργος Γεωργίου, επισήμανε ότι σημαντικές ποσότητες καθαρής ενέργειας αποκόπτονται επειδή το ηλεκτρικό σύστημα αδυνατεί να τις απορροφήσει ή να τις αποθηκεύσει.

Όπως ανέφερε, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026 οι αποκοπές ανήλθαν σε τουλάχιστον 283.000 μεγαβατώρες, ενώ η επίσημη ετήσια πρόβλεψη του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς φτάνει τις 458.000 μεγαβατώρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αποκοπές του 2025 αντιστοιχούσαν στις ετήσιες ανάγκες περισσότερων από 60.000 κατοικιών, ενώ οι φετινές προβλέψεις αφορούν περίπου 90.000 κατοικίες.

Ο κ. Γεωργίου ζήτησε επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας και αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων, καθώς και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για τις αδειοδοτήσεις και τις συνδέσεις.

Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με φορολογικά κίνητρα, χορηγίες και χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά και ενεργειακή αναβάθμιση.

ΚΕΒΕ: Δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες καθυστερήσεις

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, τόνισε ότι η αποτελεσματικότητα της ενεργειακής πολιτικής κρίνεται από την υλοποίηση έργων και τη μείωση του κόστους, όχι από τις εξαγγελίες.

Ανέδειξε πέντε βασικές προτεραιότητες, μεταξύ των οποίων η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων της κυπριακής ΑΟΖ, η ολοκλήρωση του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό, η ηλεκτρική διασύνδεση, η αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους και η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης.

Για το Βασιλικό σημείωσε ότι οι καθυστερήσεις έχουν ήδη κοστίσει σημαντικά στην Κύπρο, ζητώντας αξιόπιστο σχέδιο ολοκλήρωσης και διαφάνεια.

Αναφερόμενος στον Great Sea Interconnector, υποστήριξε ότι μπορεί να συμβάλει στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, υπό την προϋπόθεση σαφούς αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, οι οποίες, όπως εξήγησε, αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι επιχειρήσεων άλλων ευρωπαϊκών χωρών λόγω του κόστους ηλεκτρισμού.

ΧΑΚ: Συναλλαγές €272 εκατ. στην αγορά ηλεκτρισμού

Στον ρόλο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στην ενεργειακή μετάβαση αναφέρθηκε ο πρόεδρός του, Μαρίνος Χριστοδουλίδης.

Όπως ανέφερε, στη Νέα Αγορά του ΧΑΚ είναι ήδη εισηγμένες τρεις εταιρείες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συνολικής κεφαλαιοποίησης περίπου €44 εκατ., ενώ έχει πραγματοποιηθεί και μία έκδοση πράσινων ομολόγων.

Παράλληλα, από τον Οκτώβριο του 2025 το ΧΑΚ λειτουργεί ως φορέας εκκαθάρισης της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, έχοντας διακανονίσει μέχρι σήμερα συναλλαγές συνολικής αξίας €272 εκατ.

Αναφέρθηκε επίσης στα έσοδα από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία ανήλθαν σε περίπου €110 εκατ. το 2025, ενώ ξεπερνούν ήδη τα €102 εκατ. το 2026.

Ο κ. Χριστοδουλίδης επισήμανε ότι το ΧΑΚ εργάζεται για τη δημιουργία οργανωμένης αγοράς εγγυήσεων προέλευσης πράσινης ενέργειας, η οποία θα προσφέρει πρόσθετα έσοδα στους παραγωγούς ΑΠΕ.

Παράλληλα, υπογράμμισε τις δυνατότητες χρηματοδότησης ενεργειακών επενδύσεων μέσω πράσινων ομολόγων, αναφέροντας ότι οι τόκοι εισηγμένων εταιρικών ομολόγων υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά 3%, έναντι 17% για τα μη εισηγμένα.

Τέλος, χαρακτήρισε σημαντική την εν εξελίξει διαδικασία αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ, εκτιμώντας ότι η είσοδος στρατηγικού επενδυτή θα ενισχύσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης και την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

ΚΥΠΕ