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Την κράτηση και των τριών κατηγορουμένων ως υποδίκων μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο για την υπόθεση της σχεδιαζόμενης δολοφονίας του Γιώργου Ξιούρουππα στη Λεμεσό αποφάσισε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, κρίνοντας ότι υφίσταται κίνδυνος φυγοδικίας και για τους τρεις.

Στην απόφασή του, το Δικαστήριο, ανέφερε ότι, έχει διεξέλθει το σύνολο του μαρτυρικού υλικού χωρίς να προβαίνει σε αξιολόγηση της αξιοπιστίας του, καταλήγοντας στο γεγονός πως η Κατηγορούσα Αρχή παρουσίασε επαρκή μαρτυρία που συνδέει τους κατηγορουμένους με τα υπό εκδίκαση αδικήματα, τα οποία χαρακτήρισε αναμφίβολα σοβαρά, διαπιστώνοντας ότι υφίσταται πιθανότητα καταδίκης τους.

Ως προς τον κίνδυνο φυγοδικίας, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι δεσμοί των δύο πρώτων κατηγορουμένων με την Κυπριακή Δημοκρατία δεν αρκούν από μόνοι τους για να αποκλείσουν το ενδεχόμενο μη προσέλευσής τους κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Στην ίδια κρίση κατέληξε και για τον τρίτο κατηγορούμενο, συνεκτιμώντας τα δεδομένα της υπόθεσης.

Όσον αφορά τον πρώτο κατηγορούμενο το Δικαστήριο έκρινε ότι, πέραν του κινδύνου φυγοδικίας, υφίσταται και κίνδυνος διάπραξης άλλων αδικημάτων.

Όσον αφορά τα προβλήματα υγείας του πρώτου κατηγορουμένου, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη τη θέση της Κατηγορούσας Αρχής ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν και υπό συνθήκες κράτησης.

Κατά συνέπεια, διατάχθηκε η κράτηση και των τριών μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία είναι ορισμένη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας στις 13 Ιανουαρίου 2027.