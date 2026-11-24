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Τη μαρτυρία του στην κατάθεσή του ότι είδε τον τρίτο κατηγορούμενο, αρχιδεσμοφύλακα, να μεταφέρει μαύρες τσάντες με την ένδειξη «Τμήμα Φυλακών», επιβεβαίωσε σήμερα ο μάρτυρας κατηγορίας, δεσμοφύλακας ενώπιον του Κακουργιοδικείου, στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης για τα χιλιάδες κρατικά έγγραφα που έκαναν φτερά από τις Κεντρικές Φυλακές.

Παρά τις αμφιβολίες που εξέφρασε για επιμέρους αναφορές της γραπτής του κατάθεσης, επικαλούμενος τη βαριά φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε κατά την περίοδο που αυτή δόθηκε, ο ίδιος εμφανίστηκε βέβαιος ως προς το συγκεκριμένο περιστατικό.

Την ίδια ώρα, μέσα από τη μαρτυρία πρώην δεσμοφύλακα, βρέθηκαν οι συνθήκες φύλαξης της διαβαθμισμένης αλληλογραφίας, η ύπαρξη μεταλλικών φοριαμών ασφαλείας, καθώς και αντικείμενα που η ίδια αντίκρισε έξω από το γραφείο της πρώην διευθύντριας των Φυλακών, Άννας Αριστοτέλους.

Οι μαύρες τσάντες και οι αμφιβολίες για την κατάθεση

Η σημερινή διαδικασία άρχισε με τη συνέχιση της εξέτασης του δεσμοφύλακα Χ.Κ.. Στο πλαίσιο της διαδικασίας για να διαπιστωθεί κατά πόσον συνέτρεχαν λόγοι κήρυξής του ως εχθρικού μάρτυρα, υποβλήθηκαν σήμερα επιπρόσθετες ερωτήσεις από την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, Θεοδώρα Παπακυριακού.

Κληθείς να απαντήσει κατά πόσον όσα καταγράφονται στη γραπτή του κατάθεση, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2025, αποτελούσαν γεγονότα που ο ίδιος γνώριζε, ο δεσμοφύλακας ανέφερε ότι είχε κληθεί στη Νομική Υπηρεσία για να μελετήσει την κατάθεσή του και ότι στη συνέχεια είχε τον χρόνο να ανακαλέσει στη μνήμη του τα γεγονότα.

Όπως υποστήριξε, «την περίοδο που έδωσα την κατάθεσή μου ήμουν χειρουργημένος με βαριά φαρμακευτική αγωγή και η γυναίκα μου μού είπε να μην πάω. Δεν ήμουν σωστά τζαι καλά στην υγεία μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ σε σχέση με αναφορές σε γυναίκες που του αναφέρθηκαν ότι εργάζονταν σε συγκεκριμένο πόστο στις Φυλακές, δήλωσε ότι δεν θυμόταν ποιες εργάζονταν, προσθέτοντας πως «όσες και να μου έβαζαν, θα υπέγραφα».

Ειδικότερα, εξέφρασε αμφιβολίες ως προς τον τρόπο με τον οποίο αναφερόταν στην κατάθεσή του η κατηγορούμενη 7, εξηγώντας ότι ουδέποτε την προσφωνούσε με το υποκοριστικό «Τζουλ», όπως καταγράφεται σε αυτήν.

Ερωτηθείς, ωστόσο, κατά πόσον είχε αμφιβολίες ως προς το γεγονός ότι είδε τον τρίτο κατηγορούμενο να μεταφέρει τσάντες, απάντησε αρνητικά, επιβεβαιώνοντας μάλιστα ότι «οι τσάντες ήταν μαύρες τζαι έγραφαν Τμήμα Φυλακών».

Με την ολοκλήρωση των ερωτήσεων της Κατηγορούσας Αρχής, το ζήτημα της κήρυξής του ως εχθρικού μάρτυρα έκλεισε, χωρίς τελικώς να κηρυχθεί εχθρικός.

Τα αντικείμενα έξω από το γραφείο της Αριστοτέλους

Ακολούθως, στο εδώλιο του μάρτυρα ανέβηκε η Α.Π., η οποία υπηρέτησε για 18 χρόνια στις Κεντρικές Φυλακές και από τις 2 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους έφυγε.

Η μάρτυρας, αφού υιοθέτησε το περιεχόμενο της γραπτής της κατάθεσης, ανέφερε ότι από τις 5 Δεκεμβρίου 2018 υπηρετούσε στο Γραφείο Παραλαβών και Απολύσεων, ενώ προηγουμένως εργαζόταν στο αρχείο, όπου σε μεταγενέστερο στάδιο εργάστηκε και η κατηγορούμενη 7.

Όπως ανέφερε, η ίδια δεν είχε οποιαδήποτε εμπλοκή με την απόρρητη αλληλογραφία, η οποία βρισκόταν στο γραφείο της Α., τότε ιδιαίτερης γραμματέως της Άννας Αριστοτέλους.

Αναφερόμενη στην περίοδο αποχώρησης της πρώην διευθύντριας των Φυλακών, η μάρτυρας κατέθεσε ότι, όταν μετέβη στον όροφο όπου στεγαζόταν το γραφείο της, αντίκρισε διάφορα αντικείμενα έξω από αυτό, στον χώρο όπου βρισκόταν το γραφείο της γραμματέως της.

Η ίδια υπέθεσε ότι επρόκειτο για προσωπικά αντικείμενα της Άννας Αριστοτέλους, χωρίς, ωστόσο, να γνωρίζει τι ακριβώς ήταν, πού κατέληξαν και ποιος τα μετέφερε.

Σε περίοπτο χώρο τα αντικείμενα

Κατά την αντεξέτασή της από τον Κρις Τριανταφυλλίδη, η μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι η Α. ήταν υπεύθυνη του αρχείου κατά την περίοδο που η ίδια υπηρετούσε σε αυτό, καθώς και ότι το γραφείο της ήταν διαφορετικό από εκείνο της τότε διευθύντριας.

Εξήγησε, παράλληλα, ότι λόγω των καθηκόντων της μετέβαινε καθημερινά στον συγκεκριμένο όροφο για την παραλαβή φακέλων κρατουμένων, επιβεβαιώνοντας ότι τα αντικείμενα βρίσκονταν σε περίοπτο χώρο και ότι θα μπορούσαν να συνδέονται με οποιοδήποτε πρόσωπο.

Οι φοριαμοί ασφαλείας και η κάμερα

Κατά την αντεξέταση από την Αθηνά Δημητρίου, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι συνθήκες φύλαξης της διαβαθμισμένης αλληλογραφίας και η διαρρύθμιση των γραφείων των Κεντρικών Φυλακών.

Στη μάρτυρα υποδείχθηκαν φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονταν μεταλλικοί φοριαμοί ασφαλείας με κλειδαριές, τους οποίους αναγνώρισε, όπως αναγνώρισε και την κάμερα που διακρινόταν πάνω από αυτούς.

Η ίδια δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι συγκεκριμένοι φοριαμοί τοποθετήθηκαν επί διοίκησης Αριστοτέλους και Δημητρίου, ενώ ανέφερε ότι το 2014 δεν είχε δει αντίστοιχους φοριαμούς με κλειδαριές.

Επιβεβαίωσε, ακόμη, την ύπαρξη εσωτερικής πόρτας που συνέδεε το αρχείο με παρακείμενο γραφείο, χωρίς να θυμάται κατά πόσον αυτό ανήκε στη Μαρία Σιαλή, όπως της υποβλήθηκε από την υπεράσπιση.

Ερωτηθείσα από την Αθηνά Δημητρίου υπό ποιες συνθήκες ανακάλεσε στη μνήμη της και το ανέφερε στην κατάθεση της το περιστατικό με τα αντικείμενα έξω από το γραφείο της πρώην διευθύντριας, η μάρτυρας ανέφερε ότι αυτό προέκυψε έπειτα από ερωτήσεις που της υποβλήθηκαν κατά τη λήψη της κατάθεσής της, σε σχέση με την αποχώρηση της Άννας Αριστοτέλους.

Όπως διευκρίνισε, είχε ερωτηθεί κατά πόσον είδε οτιδήποτε να μεταφέρεται εκτός του σωφρονιστικού ιδρύματος, με την ίδια να ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε είχε γίνει μάρτυρας τέτοιου περιστατικού.

Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου, στις 09:30.