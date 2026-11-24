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Προσωρινούς περιορισμούς στις εισαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων από εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ιαπωνία, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την προστασία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας από τη ραγδαία αύξηση των εισαγωγών.

Τα μέτρα τίθενται σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2026 και θα διαρκέσουν έως τις 18 Ιουνίου 2027, καλύπτοντας επίσης τη Νότια Κορέα, το Μεξικό, το Μαρόκο και τη Σερβία.

Η απόφαση ακολουθεί έρευνα της Κομισιόν, η οποία κατέδειξε ότι οι εισαγωγές υβριδικών οχημάτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 49% κατά την τελευταία εξεταζόμενη δωδεκάμηνη περίοδο, σε σύγκριση με το 2023.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των εισαγωγών από την Κίνα, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά σχεδόν 1.000% σε σχέση με το 2023.

Οι ποσοστώσεις ανά χώρα

Ο εκτελεστικός κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένα ανώτατα όρια εισαγωγών ανά χώρα καταγωγής, ενώ οι ποσότητες που υπερβαίνουν τα καθορισμένα όρια δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Για την πρώτη περίοδο εφαρμογής, από την 1η Δεκεμβρίου 2026 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027, οι ποσοστώσεις καθορίζονται ως εξής:

Κίνα: 86.301 οχήματα

Ιαπωνία: 76.900 οχήματα

Τουρκία: 56.844 οχήματα

Ηνωμένο Βασίλειο: 47.431 οχήματα

Νότια Κορέα: 30.566 οχήματα

Μεξικό: 15.640 οχήματα

Μαρόκο: 10.779 οχήματα

Σερβία: 8.709 οχήματα

ΗΠΑ: 8.317 οχήματα

Για τις υπόλοιπες χώρες που εμπίπτουν στα μέτρα προβλέπεται κοινή ποσόστωση μόλις 370 οχημάτων.

Οι περιορισμοί θα εφαρμόζονται σε τρεις διαδοχικές περιόδους, με δυνατότητα μεταφοράς των αχρησιμοποίητων ποσοτήτων στην επόμενη περίοδο.

Ποιες χώρες εξαιρούνται

Από τα προσωρινά μέτρα εξαιρούνται η Ουκρανία, η Νορβηγία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Κένυα.

Παράλληλα, προβλέπονται εξαιρέσεις για αναπτυσσόμενες χώρες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με περιορισμένο μερίδιο εισαγωγών, ενώ οι περιορισμοί εφαρμόζονται στην Κίνα, την Τουρκία, το Μεξικό και το Μαρόκο.

Φθηνότερα τα εισαγόμενα υβριδικά

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Επιτροπής, οι τιμές των εισαγόμενων υβριδικών ήταν κατά μέσο όρο 18% χαμηλότερες από εκείνες των αντίστοιχων ευρωπαϊκών μοντέλων.

Ταυτόχρονα, η κερδοφορία των Ευρωπαίων κατασκευαστών μειώθηκε κατά 57% μεταξύ του 2023 και της τελευταίας εξεταζόμενης περιόδου.

Η Κομισιόν συνδέει την αύξηση των εισαγωγών με την παγκόσμια υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα, ιδιαίτερα στην Κίνα, αλλά και με τους εμπορικούς περιορισμούς που εφαρμόζουν άλλες μεγάλες αγορές.

Η έρευνα ξεκίνησε στις 30 Οκτωβρίου, μετά τις διαβουλεύσεις ΕΕ–Κίνας για τον περιορισμό των κινεζικών εξαγωγών υβριδικών αυτοκινήτων.

Πότε θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις

Τα μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και μέγιστη διάρκεια 200 ημερών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την επιβολή οριστικών περιορισμών εντός εννέα μηνών από την έναρξη της έρευνας, με δυνατότητα παράτασης της διαδικασίας κατά δύο επιπλέον μήνες.

ΚΥΠΕ