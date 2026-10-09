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Στις 43.890 ανήλθαν οι εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων στην Κύπρο το εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026, καταγράφοντας αύξηση 9,1% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία. Τα υβριδικά ενίσχυσαν το μερίδιό τους στο 53% των εγγραφών επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, ενώ τον Σεπτέμβριο οι συνολικές εγγραφές υποχώρησαν.

Τα στοιχεία, που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή, δείχνουν ότι οι εγγραφές οχημάτων αυξήθηκαν από 40.212 το εννεάμηνο του 2025 σε 43.890 την αντίστοιχη φετινή περίοδο.

Αντίθετα, τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε μείωση 3,9%, με τις συνολικές εγγραφές να περιορίζονται στις 5.326, έναντι 5.544 έναν χρόνο νωρίτερα. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 2,5%, στις 4.254 από 4.364.

Πάνω από τα μισά αυτοκίνητα είναι υβριδικά

Το μερίδιο των υβριδικών αυτοκινήτων αυξήθηκε στο 53%, από 44% το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025, σημειώνοντας άνοδο εννέα ποσοστιαίων μονάδων.

Την ίδια περίοδο, το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν υποχώρησε στο 34,8% από 42,8%. Τα πετρελαιοκίνητα περιορίστηκαν στο 8% από 8,5%, ενώ τα ηλεκτροκίνητα στο 4,2% από 4,7%.

Συνολικά, οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 9% στο εννεάμηνο, φθάνοντας τις 34.156, έναντι 31.325 το 2025. Από αυτά, 10.521 ήταν καινούρια, αντιπροσωπεύοντας το 30,8%, και 23.635 ήταν μεταχειρισμένα, με μερίδιο 69,2%.

Οι εγγραφές αυτοκινήτων ενοικίασης ακολούθησαν αντίθετη πορεία, υποχωρώντας κατά 17,1%, στις 3.780 από 4.559.

Αυξήσεις σε λεωφορεία και φορτηγά

Οι εγγραφές λεωφορείων ανήλθαν στις 196, έναντι 132 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Στα οχήματα μεταφοράς φορτίου, οι εγγραφές αυξήθηκαν κατά 10,4%, φθάνοντας τις 5.046 από 4.569. Ειδικότερα:

Τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 8,8%, στις 3.970 εγγραφές.

Οι ελκυστήρες δρόμου αυξήθηκαν κατά 14,7%, στις 195.

Τα βαρέα φορτηγά αυξήθηκαν κατά 16,3%, στις 621.

Τα οχήματα ενοικίασης της κατηγορίας μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν κατά 20,9%, στις 260.

Οι εγγραφές μοτοσυκλετών άνω των 50 κυβικών εκατοστών ενισχύθηκαν κατά 8%, στις 3.802 από 3.522. Αντίθετα, οι εγγραφές μοτοποδηλάτων κάτω των 50 κυβικών εκατοστών μειώθηκαν στις 109 από 170.