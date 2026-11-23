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Έντεκα ολόκληρες ημέρες κατάφερε να επιβιώσει στην πυκνή ζούγκλα του Αμαζονίου ένας 74χρονος άνδρας από τη Βραζιλία, ο οποίος πάσχει από Αλτσχάιμερ και είχε εξαφανιστεί. Η περιπέτειά του είχε αίσιο τέλος, καθώς εντοπίστηκε ζωντανός ύστερα από σχεδόν δύο εβδομάδες, με την ιστορία της διάσωσής του να προκαλεί συγκίνηση και να γνωρίζει μεγάλη διάδοση στο διαδίκτυο.

Ο Τζαναρίνο Φερέιρα ντος Σάντος εξαφανίστηκε στις 10 Νοεμβρίου, αφού μπήκε σε δασώδη περιοχή κοντά στη Μακαπά, την πρωτεύουσα της πολιτείας Αμαπά στη βόρεια Βραζιλία.

Οι έρευνες έβαιναν άκαρπες και επρόκειτο να σταματήσουν την Κυριακή μέχρι που οι διασώστες βρήκαν τον ηλικιωμένο αγνοούμενο την Παρασκευή, περίπου 10 χιλιόμετρα από το σημείο όπου εξαφανίστηκε.

Como um idoso com Alzheimer sobreviveu 11 dias sozinho na floresta amazônica? https://t.co/CtazWXsxz8 #g1 — g1 (@g1) November 23, 2026

Εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν τον ντος Σάντος να κάθεται στο δάσος με τα εσώρουχά του, αποπροσανατολισμένος, σε ρηχά, λασπωμένα νερά.

Στη συνέχεια, οι διαδώστες τον έβγαλαν από τη ζούγκλα με ένα αυτοσχέδιο φορείο και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο, όπου και παραμένει υπό παρακολούθηση.

Πώς επέζησε

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο ηλικιωμένος άνδρας, πρώην εργάτης ορυχείου που γνώριζε καλά το δάσος, τρεφόταν με φρούτα μπουρίτι -ενός φοίνικα του Αμαζονίου- και έπινε νερό από πηγή.

Επειδή η πυκνή βλάστηση της ζούγκλας περιόριζε την ορατότητα σε μόλις λίγα μέτρα, οι ομάδες εδάφους βασίστηκαν στον εντοπισμό σημαδιών από τις κινήσεις του.

Οι διασώστες βρήκαν πατημασιές που έδειχναν ότι περπατούσε σε κύκλους καθώς και υπολείμματα από άγρια φρούτα φοίνικα που είχε φάει.

Οι ομάδες έρευνας βρήκαν επίσης κρεβάτια που είχε φτιάξει από φύλλα φοίνικα ακάι καθώς και ίχνη από πατημασιές που υποδείκνυαν ότι περιπλανιόταν άσκοπα στο δάσος, δήλωσε ο δασοφύλακας Νεριβάν ντα Σίλβα στον ειδησεογραφικό ιστότοπο g1.

iefimerida.gr