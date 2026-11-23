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Μία ακόμα τουριστική αγορά, αυτή της Πορτογαλίας, ανοίγει σύντομα για τον κυπριακό τουρισμό. Από το καλοκαίρι του 2027, η Κύπρος για πρώτη φορά, θα δέχεται απευθείας πτήσεις από τη σημαντική αυτή Ευρωπαϊκή αγορά. Ο οργανωτής ταξιδιών Solférias εντάσσει την Κύπρο ως νέο προορισμό στο θερινό του πρόγραμμα για το 2027, με ναυλωμένες πτήσεις από το Οπόρτο προς τη Λάρνακα. Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή, από τις 6 Ιουνίου έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2027.

Με την προσθήκη του νέου πτητικού προγράμματος, η αεροπορική συνδεσιμότητα της χώρας, ενισχύεται ακόμη περισσότερο με την Ιβηρική Χερσόνησο, καθώς το αεροδρόμιο Λάρνακας θα συνδέεται πλέον απευθείας με τρεις πόλεις από τη συγκεκριμένη περιοχή. Συγκεκριμένα, από την Ισπανία υπάρχει η σύνδεση Λάρνακας – Βαρκελώνης που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025 με τρεις πτήσεις την εβδομάδα (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή) με την Wizz Air, σύνδεση η οποία υπάρχει και με την Cyprus Airways κατά την θερινή περίοδο, αρχής γενομένης το καλοκαίρι του 2025. Από τον Σεπτέμβριο του 2026 η Λάρνακα συνδέεται επίσης και με την Μαδρίτη, με τρεις πτήσεις την εβδομάδα (Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο) με την Wizz Air.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, σε δήλωσή του ανέφερε ότι «η έναρξη πτήσεων από την Πορτογαλία, και συγκεκριμένα από την πόλη του Οπόρτο, επί της ουσίας ενισχύει ακόμη περισσότερο την αεροπορική συνδεσιμότητα της χώρας. Αποτελεί αναμφίβολα μία σημαντική επιτυχία, ειδικά εάν λάβουμε υπόψη ότι για πρώτη φορά προγραμματίζονται απευθείας πτήσεις από και προς την Πορτογαλία στην χώρα μας. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη επιτυχία αποτελεί συνέχεια της ομολογουμένως καλής πορείας του κυπριακού τουρισμού κατά τα τελευταία έτη.

Προσωπικά θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό όχι μόνο το γεγονός ότι η χώρα μας θα συνδέεται πλέον με απευθείας πτήσεις με την πορτογαλική αγορά, αλλά και το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, θα υπάρχει αεροπορική σύνδεση με τρεις σημαντικές πόλεις της Ιβηρικής Χερσονήσου. Ουσιαστικά, τίθενται επιτέλους οι βάσεις για κάθοδο τόσο της ισπανικής όσο και της πορτογαλικής αγοράς στη χώρα μας, ενώ εξέχουσας σημασίας είναι και το γεγονός ότι οι πτήσεις θα διενεργούνται από τρία αεροδρόμια τα οποία διατηρούν εδώ και χρόνια καλή αεροπορική σύνδεση με την αμερικανική ήπειρο. Ως κυβέρνηση, συνεχίζουμε να είμαστε πιστοί στις δεσμεύσεις μας για την περαιτέρω βελτίωση της αεροπορικής σύνδεσης της χώρας μας, στοιχείο που συντείνει στην περαιτέρω ισχυροποίηση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουρισμού».