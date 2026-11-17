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Μείωση 5,6% στις αφίξεις τουριστών κατέγραψε η Κύπρος κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026, με τον αριθμό των επισκεπτών να υποχωρεί κατά σχεδόν 233.000 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Πτωτική ήταν και η εικόνα του Οκτωβρίου, καθώς οι τουριστικές αφίξεις μειώθηκαν κατά 5,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 2026 καταγράφηκαν 508.301 αφίξεις τουριστών, έναντι 537.744 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η διαφορά αντιστοιχεί σε 29.443 λιγότερους επισκέπτες.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η μείωση σε επίπεδο δεκαμήνου. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2026, οι συνολικές αφίξεις διαμορφώθηκαν στις 3.909.839, έναντι 4.142.534 το 2025, καταγράφοντας απώλειες 232.695 επισκεπτών.

Πρώτη αγορά το Ηνωμένο Βασίλειο – Ακολουθεί το Ισραήλ

Το Ηνωμένο Βασίλειο διατήρησε την πρώτη θέση μεταξύ των κυριότερων αγορών προέλευσης τουριστών τον Οκτώβριο, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα τρίτο των συνολικών αφίξεων.

Ειδικότερα, από τη βρετανική αγορά προήλθαν 164.512 τουρίστες, ποσοστό 32,4% του συνόλου.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Ισραήλ, με 49.091 επισκέπτες και μερίδιο 9,7%.

Ακολούθησαν η Γερμανία με 40.295 αφίξεις και η Πολωνία με 40.070, με τις δύο χώρες να αντιπροσωπεύουν ποσοστό 7,9% η καθεμία.

Από την Ελλάδα καταγράφηκαν 22.014 αφίξεις, που αντιστοιχούν στο 4,3% του συνόλου, ενώ από τη Σουηδία προήλθαν 19.688 τουρίστες, με ποσοστό 3,9%.

Για διακοπές το 80,4% των τουριστών

Οι διακοπές εξακολουθούν να αποτελούν τον κυριότερο λόγο επίσκεψης στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Τον Οκτώβριο του 2026, το 80,4% των τουριστών ταξίδεψε στην Κύπρο για διακοπές, έναντι 81,8% τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Ποσοστό 12% επισκέφθηκε το νησί για να συναντήσει φίλους ή συγγενείς, σε σύγκριση με 11% τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, το 7,4% των επισκεπτών ταξίδεψε για επαγγελματικούς λόγους, έναντι 7,1% το 2025.

Τα στοιχεία καταγράφουν συνεπώς μικρή υποχώρηση του ποσοστού των επισκεπτών που ταξιδεύουν για διακοπές και αύξηση των ποσοστών όσων επισκέπτονται την Κύπρο για οικογενειακούς ή επαγγελματικούς λόγους.

Μείωση και στα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό

Πτωτική ήταν και η εικόνα στις επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, τον Οκτώβριο του 2026 καταγράφηκαν 154.263 επιστροφές κατοίκων, μειωμένες κατά 2,4%, έναντι 158.026 τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η Ελλάδα παρέμεινε ο κυριότερος προορισμός από τον οποίο επέστρεψαν κάτοικοι Κύπρου, με 48.827 επιστροφές και ποσοστό 31,7% του συνόλου.

Ακολούθησε η Ιταλία με 9.263 επιστροφές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6%, και το Ηνωμένο Βασίλειο με 9.103 επιστροφές και ποσοστό 5,9%.

Οι λόγοι ταξιδιού των Κυπρίων

Όσον αφορά τον σκοπό των ταξιδιών των κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό, οι διακοπές διατήρησαν την πρώτη θέση, με ποσοστό 70,8%.

Ακολουθούν τα επαγγελματικά ταξίδια, τα οποία αντιπροσώπευαν το 26,4% του συνόλου.

Για σπουδές ταξίδεψε το 1,3% των κατοίκων, ενώ ποσοστό 1,5% πραγματοποίησε ταξίδια για άλλους λόγους.

Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας αποτυπώνουν μείωση τόσο στην εισερχόμενη τουριστική κίνηση όσο και στις επιστροφές κατοίκων από ταξίδια στο εξωτερικό κατά τον Οκτώβριο, με τις συνολικές αφίξεις τουριστών στην Κύπρο να παραμένουν χαμηλότερες σε σύγκριση με το 2025 και σε επίπεδο δεκαμήνου.