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Μωρά γεννιούνται με ιλαρά στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους γιατρούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κατάσταση που είχε γίνει εξαιρετικά σπάνια τις τελευταίες δεκαετίες.

Η νόσος, η οποία είχε τεθεί υπό έλεγχο χάρη στους εμβολιασμούς, εμφανίζεται πλέον ακόμη και σε νεογέννητα που μολύνθηκαν πριν έρθουν στον κόσμο, από τις ίδιες τους τις μητέρες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Τα στοιχεία προκαλούν έντονη ανησυχία. Από τις αρχές του 2025 μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2026, καταγράφηκαν στις ΗΠΑ 112 επιβεβαιωμένα περιστατικά ιλαράς σε εγκύους και 13 περιστατικά συγγενούς ιλαράς σε νεογέννητα.

Από τα 13 μωρά που διαγνώστηκαν με τη νόσο, έξι εμφάνισαν συμπτώματα, ενώ ένα παρουσίασε συμπτώματα συμβατά με μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, μια ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση που επηρεάζει τον εγκέφαλο και τις προστατευτικές μεμβράνες του.

Τα δεδομένα προέρχονται από προκαταρκτική ανάλυση επιστημόνων των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό NEJM Evidence.

Πώς μολύνονται τα μωρά πριν γεννηθούν

Η συγγενής ιλαρά εμφανίζεται όταν μια γυναίκα προσβληθεί από τον ιό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τον μεταδώσει στο έμβρυο.

Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα σημαντικός όταν η μητέρα νοσήσει λίγο πριν από τον τοκετό. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, εκτιμάται ότι το 25% έως 30% των βρεφών που γεννιούνται από γυναίκες οι οποίες προσβλήθηκαν από ιλαρά λίγο πριν γεννήσουν ενδέχεται να μολυνθούν.

Τα νεογνά μπορεί να εμφανίσουν πυρετό, εξάνθημα και ίκτερο. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, η λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει πνευμονία ή εγκεφαλίτιδα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν επίσης για τον κίνδυνο υποξείας σκληρυντικής πανεγκεφαλίτιδας (SSPE), μιας σπάνιας αλλά σχεδόν πάντοτε θανατηφόρας νευρολογικής επιπλοκής που μπορεί να εμφανιστεί χρόνια μετά την αρχική λοίμωξη.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα παιδιά με συγγενή ιλαρά ενδέχεται να αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της συγκεκριμένης επιπλοκής, ακόμη και σε μικρότερη ηλικία.

Νοσηλείες, πνευμονίες και πρόωροι τοκετοί

Η ανάλυση του CDC αποκαλύπτει και τις συνέπειες της νόσου για τις εγκύους.

Από τις 112 γυναίκες που νόσησαν, οι 26 χρειάστηκε να νοσηλευτούν για λόγους που δεν σχετίζονταν με τον τοκετό, ενώ 11 εμφάνισαν πνευμονία.

Μεταξύ 19 ζωντανών γεννήσεων που σημειώθηκαν εντός 14 ημερών από την εμφάνιση του εξανθήματος στη μητέρα, οκτώ μωρά γεννήθηκαν πρόωρα και οκτώ χρειάστηκε να εισαχθούν σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Καταγράφηκαν επίσης δύο απώλειες κύησης στο ίδιο χρονικό διάστημα, μία αποβολή και ένας ενδομήτριος θάνατος. Τα στοιχεία είναι προκαταρκτικά και δεν αποδεικνύουν ότι όλες οι επιπλοκές προκλήθηκαν από την ιλαρά.

Η υποχώρηση των εμβολιασμών

Οι επιστήμονες συνδέουν την επανεμφάνιση της συγγενούς ιλαράς με τις μεγάλες επιδημίες που καταγράφονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 98% των εγκύων που νόσησαν δεν είχε εμβολιαστεί με το εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς (MMR) πριν από την εγκυμοσύνη ή είχε άγνωστο εμβολιαστικό ιστορικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του CDC, περισσότερα από 7.400 περιστατικά ιλαράς καταγράφηκαν στις ΗΠΑ κατά το 2025 και μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου 2026.

Την ίδια ώρα, η εμβολιαστική κάλυψη με MMR στα παιδιά του νηπιαγωγείου κατά τη σχολική χρονιά 2025–2026 διαμορφώθηκε στο 92,4%, χαμηλότερα από το επίπεδο του 95% που θεωρείται απαραίτητο για την αποτελεσματική αποτροπή της εξάπλωσης της νόσου σε μια κοινότητα.

Η προστασία αρχίζει πριν από την εγκυμοσύνη

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ο εμβολιασμός πριν από την εγκυμοσύνη αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας τόσο της γυναίκας όσο και του παιδιού.

Το εμβόλιο MMR δεν χορηγείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς περιέχει ζωντανούς εξασθενημένους ιούς. Γι’ αυτό οι γυναίκες που σχεδιάζουν να αποκτήσουν παιδί καλούνται να ελέγχουν εγκαίρως την εμβολιαστική τους κατάσταση.

Σε περίπτωση έκθεσης εγκύου χωρίς τεκμηριωμένη ανοσία στον ιό, μπορεί να χορηγηθεί ανοσοσφαιρίνη, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, εντός έξι ημερών από την έκθεση.

Η ανησυχία των επιστημόνων δεν περιορίζεται στα 13 νεογνά που έχουν ήδη διαγνωστεί. Επικεντρώνεται κυρίως στο ενδεχόμενο η περαιτέρω μείωση των εμβολιασμών να οδηγήσει σε περισσότερες λοιμώξεις εγκύων και σε νέα περιστατικά συγγενούς ιλαράς.

Μια ασθένεια που είχε σχεδόν εξαφανιστεί από την καθημερινότητα των αμερικανικών μαιευτηρίων επιστρέφει, υπενθυμίζοντας ότι η προστασία των νεογνών αρχίζει πολύ πριν από τη γέννησή τους.