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Η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι παρατηρείται αποστολή παραπλανητικών γραπτών μηνυμάτων (SMS) σε κινητά τηλέφωνα πολιτών, με αποστολέα την DIGIPOL.

Στα εν λόγω μηνύματα περιλαμβάνεται ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link), μέσω του οποίου οι δράστες καλούν τους παραλήπτες να προχωρήσουν σε δήθεν πληρωμή εξωδίκου προστίμου. Σκοπός τους είναι η υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων, καθώς και η απόσπαση χρημάτων.

Η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι τα μηνύματα είναι πλαστά και δεν έχουν καμία σχέση με την Αστυνομία Κύπρου.

Συμβουλές Προστασίας: