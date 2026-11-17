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Οι προκλήσεις που δημιουργούν η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και ο ψηφιακός μετασχηματισμός για τον εσωτερικό έλεγχο επιχειρήσεων και οργανισμών βρέθηκαν στο επίκεντρο του 9ου Cyprus Internal Audit Forum, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, στη Λευκωσία. Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 200 επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στην αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνων, στη διαφάνεια και στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο Hilton Nicosia από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (IIA Cyprus), με τη συμμετοχή εσωτερικών ελεγκτών, ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και μελών Επιτροπών Ελέγχου και Διοικητικών Συμβουλίων.

Στο επίκεντρο τέθηκε ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο εσωτερικός έλεγχος σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον όπου οι κίνδυνοι αυξάνονται, οι τεχνολογικές εξελίξεις επιταχύνονται και οι απαιτήσεις για λογοδοσία γίνονται μεγαλύτερες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείου ελέγχου, αλλά και στους νέους κινδύνους που δημιουργεί η εφαρμογή της στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Γιάννακας: Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλλει στην πρόληψη της απάτης

Ο Πρόεδρος του IIA Cyprus, δρ Αριστόδημος Γιάννακας, υπογράμμισε ότι ο εσωτερικός έλεγχος αποκτά ακόμη σημαντικότερο ρόλο καθώς οι οργανισμοί καλούνται να αναγνωρίζουν έγκαιρα τους κινδύνους και να προετοιμάζονται για την αντιμετώπισή τους.

Όπως ανέφερε, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί την ανεξάρτητη τρίτη γραμμή στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, προσφέροντας συνολική εικόνα των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού.

«Ως ανεξάρτητη τρίτη γραμμή στο πλαίσιο διακυβέρνησης, έχει μια μοναδική οπτική σε ολόκληρο τον οργανισμό, συμβάλλοντας στον εντοπισμό τάσεων και αδυναμιών, στην ενίσχυση της λογοδοσίας και στη συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος ελέγχου», σημείωσε.

Ο δρ Γιάννακας στάθηκε ιδιαίτερα στον προληπτικό και αποτρεπτικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου, επισημαίνοντας ότι μια ισχυρή και ανεξάρτητη ελεγκτική λειτουργία μπορεί να περιορίσει τις ευκαιρίες διάπραξης απάτης και να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνων.

Τόνισε επίσης ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να προσαρμόζονται διαρκώς στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των οργανισμών, διατηρώντας την ανεξαρτησία τους και ενισχύοντας την αξία των υπηρεσιών που παρέχουν.

Δαμιανός: Ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι απλώς υποχρέωση συμμόρφωσης

Χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, απηύθυνε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί σημαντικό μηχανισμό διαχείρισης κινδύνων και ενίσχυσης της εταιρικής διακυβέρνησης, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας και ταχύτατων τεχνολογικών αλλαγών.

«Ο Εσωτερικός Έλεγχος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια στενή υποχρέωση συμμόρφωσης, αλλά ως επένδυση σε καλύτερη διακυβέρνηση, ισχυρότερους θεσμούς και βιώσιμη ανάπτυξη», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην ψηφιοποίηση και στην τεχνητή νοημοσύνη, σημείωσε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις μεταβάλλουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών, δημιουργώντας παράλληλα νέες προκλήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κυβερνοασφάλεια, στην προστασία προσωπικών δεδομένων και στην υπεύθυνη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Όπως επισήμανε, οι εξελίξεις αυτές καθιστούν αναγκαία τη συνεχή εκπαίδευση και προσαρμογή των επαγγελματιών του εσωτερικού ελέγχου.

«Η ισχυρή διακυβέρνηση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στη νομοθεσία και στις θεσμικές δομές. Χρειάζεται μια κουλτούρα στην οποία οι κίνδυνοι εντοπίζονται έγκαιρα και οι αδυναμίες αντιμετωπίζονται ανοιχτά», υπογράμμισε.

Ο κ. Δαμιανός συνεχάρη επίσης το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου για τη συμβολή του στην προώθηση επαγγελματικών προτύπων στον τομέα.

Αννίτα Δημητρίου: Η καινοτομία χρειάζεται ισχυρούς μηχανισμούς εποπτείας

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, σε βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό της, χαρακτήρισε τον εσωτερικό έλεγχο στρατηγικό πυλώνα χρηστής διακυβέρνησης, διαφάνειας και λογοδοσίας.

Όπως ανέφερε, ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών είναι καθοριστικός για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών και την αποτελεσματική λειτουργία των οργανισμών στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Αναφερόμενη στις τεχνολογικές εξελίξεις, επισήμανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημιουργούν νέες απαιτήσεις για τους μηχανισμούς ελέγχου.

Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι η καινοτομία πρέπει να συνοδεύεται από αποτελεσματική εποπτεία, διαχείριση κινδύνων και θεσμική λογοδοσία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο έργο του IIA Cyprus, το οποίο αριθμεί περισσότερα από 550 μέλη, τονίζοντας τη συμβολή του στην αναβάθμιση του επαγγέλματος και στην προώθηση επαγγελματικών και δεοντολογικών προτύπων.

Πρόσθεσε ότι η Βουλή αναγνωρίζει και στηρίζει τις πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου για την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και της θεσμικής αξιοπιστίας.

Τεχνητή νοημοσύνη και πρόληψη οικονομικού εγκλήματος

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλάμβανε παρουσιάσεις και συζητήσεις για τις νέες απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν τα τμήματα εσωτερικού ελέγχου.

Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, Internal Audit Leader της PwC Greece, αναφέρθηκε στη σημασία της ουσιαστικής επικοινωνίας των εσωτερικών ελεγκτών με τα ενδιαφερόμενα μέρη, πέρα από τη σύνταξη και υποβολή των τυπικών εκθέσεων ελέγχου.

Ο Άλφι Ντάφεν (Alfie Duffen), Data Protection and Governance Manager της Grant Thornton UK, παρουσίασε τις προκλήσεις που δημιουργούνται κατά τον έλεγχο συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησής της ως εργαλείου ελεγκτικής εργασίας.

Στην ανάπτυξη μιας σύγχρονης, ψηφιακής και ευέλικτης μονάδας εσωτερικού ελέγχου αναφέρθηκε ο Φάντι Σάμεχ (Fady Sameh), Director, Enterprise Risk της Deloitte Middle East.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η τοποθέτηση του Μάριους Βιτάλις (Mariusz Witalis), επικεφαλής των υπηρεσιών Forensics της EY στην Κεντρική Ευρώπη, ο οποίος εξέτασε την προοπτική δημιουργίας μονάδων «Financial Precrime» για τον έγκαιρο εντοπισμό κινδύνων οικονομικού εγκλήματος, πριν από την εκδήλωση πιθανών παραβατικών συμπεριφορών.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δυνατότητες πρόληψης μέσω σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και προηγμένων μεθόδων ανάλυσης.

Οι προκλήσεις για τα μικρά τμήματα εσωτερικού ελέγχου

Στο συνέδριο πραγματοποιήθηκε επίσης συζήτηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μικρότερα τμήματα εσωτερικού ελέγχου.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Γιώργος Ζορνάς, Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας Κύπρου και Αντιπρόεδρος του ACFE Cyprus Chapter.

Συμμετείχαν ο Τζανκάρλο Μίλο (Giancarlo Millo), Group Chief Internal Auditor της Mizzi Organisation και Πρόεδρος του IIA Malta, η Νόρα Κελάνι (Nora Kelani), Group Chief Audit & Risk Officer της Trust Holding και Πρόεδρος του IIA Jordan, η Έλενα Δούρου, Group Chief Internal Auditor της Bank of Valletta, και η Αννίτα Ρίττερ, Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο καθορισμός προτεραιοτήτων, η πρόσβαση σε εξειδικευμένες γνώσεις, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η διατήρηση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου με περιορισμένους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους.

Κυβερνοασφάλεια και τεχνολογικοί κίνδυνοι

Στους κινδύνους της τεχνολογίας για εσωτερικούς ελεγκτές χωρίς εξειδικευμένο τεχνικό υπόβαθρο επικεντρώθηκε δεύτερο πάνελ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Mastercard, της OTP Bank Σερβίας και της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Πρόεδρος του ISACA Cyprus Chapter, Κωνσταντίνος Κουμίδης.

Παράλληλα, ο Έρικ βαν Μπέκουμ (Erik van Bekkum), από την KPMG Netherlands, παρουσίασε μεθόδους ενσωμάτωσης της οργανωσιακής κουλτούρας και της ανθρώπινης συμπεριφοράς στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.

Ο Τζέιμι Λάιον (Jamie Lyon), Global Head of Skills, Sectors, Technology της ACCA, αναφέρθηκε στις διεθνείς τάσεις που διαμορφώνουν τις ανάγκες σε επαγγελματικές δεξιότητες και ανθρώπινο δυναμικό για το 2026.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του Μάρκου Δασκαλάκη, Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου, με τίτλο «Η άλλη πλευρά του τραπεζιού».

Η ομιλία επικεντρώθηκε στις προσδοκίες από τον εσωτερικό έλεγχο και στις ανάγκες που προκύπτουν από την οπτική ενός προσώπου το οποίο βρίσκεται στη θέση του ελεγχόμενου.

Οι χορηγοί και οι υποστηρικτές του συνεδρίου

Πλατινένιος χορηγός του 9ου Cyprus Internal Audit Forum ήταν η Τράπεζα Κύπρου, ενώ εκπαιδευτικός χορηγός ήταν η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Χρυσοί χορηγοί ήταν οι Deloitte, KPMG, EY, PwC, Grant Thornton και ACCA, αργυροί χορηγοί οι CMS Systems Solutions και Nexia Poyiadjis και χάλκινος χορηγός η GnosisNet.

Τη διοργάνωση υποστήριξαν επίσης ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), το ISACA Cyprus Chapter, το ACFE Cyprus Chapter και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας.

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου, το οποίο ιδρύθηκε το 1998, δραστηριοποιείται στην εκπροσώπηση και στην αναβάθμιση του επαγγέλματος, καθώς και στην εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών του.

Με περισσότερα από 550 μέλη, το Ινστιτούτο επιδιώκει την ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και την προώθηση αποτελεσματικών πρακτικών εσωτερικού ελέγχου στην Κύπρο.