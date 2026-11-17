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15 χρόνια τεχνογνωσίας NVIDIA, περισσότερα από 15 υπερυπολογιστικά συστήματα και end-to-end εμπειρία σε AI, HPC και accelerated computing στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέρχεται σε μια νέα φάση. Για επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς, η συζήτηση δεν αφορά πλέον μόνο το πώς θα πειραματιστούν με ένα AI model, αλλά πώς θα μετατρέψουν την Τεχνητή Νοημοσύνη σε ασφαλή, αξιόπιστη και παραγωγική υποδομή μεγάλης κλίμακας.

Σε αυτή τη μετάβαση, η υπολογιστική ισχύς αποτελεί μόνο την αρχή. Η πραγματική πρόκληση βρίσκεται στην αρχιτεκτονική: GPUs και CPUs, storage, high-speed networking, data center infrastructure, cybersecurity, orchestration, virtualization, software και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη πρέπει να λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα. Αυτό ακριβώς αποτελεί και τον πυρήνα της προσέγγισης του Ομίλου Cosmos: όχι απλή προμήθεια εξοπλισμού, αλλά σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης υποδομής γύρω από το πραγματικό workload και τις ανάγκες του οργανισμού.

15 χρόνια NVIDIA εμπειρίας που έχουν δοκιμαστεί στην πράξη

Ως NVIDIA Partner σε Ελλάδα και Κύπρο, ο Όμιλος Cosmos έχει αναπτύξει μια συνεργασία με τη NVIDIA που ξεπερνά πλέον τα 15 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα έχει εγκαταστήσει και υποστηρίζει περισσότερα από 15 υπερυπολογιστικά συστήματα σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και οργανισμούς του τομέα της Υγείας σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ανάμεσά τους βρίσκονται ο ARIS, ο εθνικός υπερυπολογιστής της ΕΔΥΤΕ–GRNET, ο μεγαλύτερος εν λειτουργία σήμερα στην Ελλάδα, και η υποδομή High Performance Computing (HPC) της Κυπριακής δημοκρατίας η οποία φιλοξενείται στο Cyprus Institute και πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που ενισχύει τις ερευνητικές και υπολογιστικές δυνατότητες του Ai Factory της χώρας και συμβάλλει στην ανάπτυξη προηγμένων επιστημονικών εφαρμογών για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Η εμπειρία από την υλοποίηση και υποστήριξη τέτοιων έργων έχει ιδιαίτερη σημασία. Η γνώση ενός HPC ή AI συστήματος δεν αποκτάται από τα specifications. Αποκτάται μέσα από τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, το tuning, την ολοκλήρωση διαφορετικών τεχνολογιών, την επίλυση πραγματικών προβλημάτων και, κυρίως, τη μακροχρόνια λειτουργία και συντήρηση κρίσιμων υποδομών.

Παράλληλα, ο Όμιλος Cosmos διαθέτει δικό του υπερυπολογιστικό σύστημα NVIDIA, πάνω στο οποίο εκτελούνται εφαρμογές AI της θυγατρικής Novelcosmos. Επομένως, η εμπειρία του Ομίλου στις τεχνολογίες NVIDIA δεν περιορίζεται στην υλοποίηση έργων για λογαριασμό πελατών, αλλά ενισχύεται και από την καθημερινή λειτουργία πραγματικών AI workloads σε δική του υποδομή.

Από τα GPUs στα ολοκληρωμένα AI Factories

Η NVIDIA έχει πλέον εξελιχθεί από εταιρεία GPUs σε πάροχο μιας ολοκληρωμένης accelerated computing πλατφόρμας, που εκτείνεται από το silicon και το networking μέχρι το enterprise software, το Generative και Agentic AI και το Physical AI.



Οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές NVIDIA Blackwell και Grace Blackwell, συστήματα DGX και HGX και rack–scale υποδομές όπως τα NVIDIA GB300 NVL72 δημιουργούν τη βάση για τα νέα AI Factories: data centers σχεδιασμένα όχι απλώς για να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται δεδομένα, αλλά για να μετατρέπουν δεδομένα σε “intelligence” μέσω training, post–training, reasoning και inference.

Σε αυτές τις αρχιτεκτονικές, το δίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υπολογιστικού συστήματος. NVIDIA NVLink, Quantum InfiniBand, Spectrum-X Ethernet, ConnectX και BlueField DPUs επιτρέπουν τη διασύνδεση μεγάλων GPU clusters με τις επιδόσεις, το χαμηλό latency και την προβλεψιμότητα που απαιτούν τα σύγχρονα AI και HPC workloads.

Πάνω από την υποδομή, το NVIDIA AI Enterprise δημιουργεί το software layer για production AI, με τεχνολογίες όπως NVIDIA NIM microservices, NeMo, Blueprints και Run:ai για ανάπτυξη, deployment, orchestration και κλιμάκωση Generative και Agentic AI εφαρμογών από το data center έως το cloud και το edge.

Και η επόμενη μεγάλη περιοχή ανάπτυξης είναι ήδη εδώ: το Physical AI. Μέσω NVIDIA Omniverse, Isaac και τεχνολογιών simulation και digital twins, AI συστήματα μπορούν πλέον να αντιλαμβάνονται, να προσομοιώνουν και να αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο — από εργοστάσια και robots έως autonomous systems και smart infrastructure.

Από την Εθνική AI υποδομή μέχρι το εργοστάσιο, το νοσοκομείο και την τράπεζα

Το εύρος του NVIDIA οικοσυστήματος σημαίνει ότι η ίδια τεχνολογική βάση μπορεί να υποστηρίξει εντελώς διαφορετικούς κλάδους και use cases.

Στον Δημόσιο Τομέα και στις εθνικές ψηφιακές υποδομές, AI Factories και Sovereign AI αρχιτεκτονικές μπορούν να στηρίξουν εγχώρια models, ασφαλή αξιοποίηση εθνικών δεδομένων, ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, cybersecurity και εφαρμογές κρίσιμων υποδομών. Η ίδια η NVIDIA αντιμετωπίζει πλέον την υπολογιστική υποδομή, τα τοπικά δεδομένα και τα AI models ως βασικά συστατικά των εθνικών στρατηγικών Sovereign AI.

Στην Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα, το accelerated computing επιταχύνει scientific simulation, computational science, climate modelling, engineering, AI for Science και την εκπαίδευση νέων AI models. Στην Υγεία και τις Life Sciences, NVIDIA πλατφόρμες υποστηρίζουν medical imaging, genomics, drug discovery, computational biology, digital health και AI-assisted research.

Στη Βιομηχανία και τη Μεταποίηση, το Physical AI, τα digital twins, machine vision και robotics δημιουργούν το νέο μοντέλο του intelligent factory. Στις Τράπεζες και τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Generative και Agentic AI μπορούν να αξιοποιηθούν σε risk analysis, fraud detection, customer service, research και knowledge automation. Στις Τηλεπικοινωνίες, οι εφαρμογές εκτείνονται από AI infrastructure και edge computing μέχρι AI-native δίκτυα και 6G.

Παράλληλα, οι NVIDIA πλατφόρμες απευθύνονται σε Energy & Utilities, Retail και CPG, Logistics & Transportation, Automotive, Media & Entertainment, Architecture–Engineering–Construction και Cloud Services.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι η τεχνογνωσία της υλοποίησης

Όσο οι υποδομές γίνονται ισχυρότερες, τόσο αυξάνεται και η πολυπλοκότητά τους. Η επιλογή ενός GPU server δεν ισοδυναμεί με τον σχεδιασμό μιας παραγωγικής AI πλατφόρμας.

Η CBS IT Systems Cyprus ξεκινά από τα workloads, τα δεδομένα, τις απαιτήσεις απόδοσης και ασφάλειας, τη διαθεσιμότητα, το ενεργειακό και data-center footprint και τις ανάγκες κλιμάκωσης. Από εκεί προχωρά στο architecture design, sizing, procurement, installation, integration, configuration και υποστήριξη. Με αυτόν τον τρόπο ο οργανισμός αποκτά μία ενιαία γραμμή τεχνικής ευθύνης και μια υποδομή σχεδιασμένη όχι μόνο για τις ανάγκες του σήμερα αλλά και για το επόμενο στάδιο ανάπτυξής του.

Σε μια εποχή όπου το AI μετατρέπεται σε στρατηγική υποδομή, η πραγματική διαφοροποίηση δεν είναι ποιος μπορεί να προμηθεύσει NVIDIA τεχνολογία. Είναι ποιος γνωρίζει πώς να τη σχεδιάσει, να την εγκαταστήσει, να την ενσωματώσει, να τη λειτουργήσει και να την υποστηρίξει σε βάθος χρόνου.

Με 15 χρόνια συνεργασίας με τη NVIDIA, περισσότερα από 15 υπερυπολογιστικά συστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, εμπειρία σε κρίσιμες εθνικές και ερευνητικές υποδομές και ιδιόκτητη παραγωγική NVIDIA AI υποδομή, o Όμιλος Cosmos μεταφέρει στην κυπριακή αγορά σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα των ΑΙ και HPC μέσα από την CBS IT Systems Cyprus, η οποία συνδέει αυτή την εμπειρία με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών στην Κύπρο.

Και αυτή είναι ίσως η ουσιαστικότερη αξία της για τον πελάτη: να μετατρέπει την τεχνολογία της NVIDIA από κορυφαία υπολογιστική δυνατότητα σε πραγματική, λειτουργική και παραγωγική υποδομή AI.