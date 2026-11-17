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Νέες πιέσεις στη χρηματοδότηση της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί η αναταραχή στη Nvidia, με τις μικρότερες και περισσότερο υπερχρεωμένες εταιρείες υπολογιστικού νέφους να βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενο κόστος δανεισμού και περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια. Η αβεβαιότητα για τη μελλοντική στρατηγική του τεχνολογικού κολοσσού, μετά την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ (Jensen Huang) από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, εντείνει τις ανησυχίες των επενδυτών ότι η περίοδος της εύκολης χρηματοδότησης των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης πλησιάζει στο τέλος της.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι λεγόμενες εταιρείες neocloud, όπως η CoreWeave και η Nebius, οι οποίες έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιώντας χρηματοδότηση και εμπορικές συμφωνίες με τη Nvidia.

Σύμφωνα με το Reuters, οι επενδυτές ομολόγων εκφράζουν ανησυχίες για το κατά πόσον η νέα διοίκηση της Nvidia θα συνεχίσει να παρέχει την ίδια έκταση χρηματοδοτικής στήριξης μέσω συμφωνιών, εγγυήσεων και άλλων μηχανισμών που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη του κλάδου.

Ο Λόρεν Μόραν (Loren Moran), διαχειριστής χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος στη Wellington Management, εκτιμά ότι ο διάδοχος του Χουάνγκ ενδέχεται να υιοθετήσει πιο συντηρητική προσέγγιση στη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων της Nvidia.

«Είναι εύλογο να πούμε ότι οποιοσδήποτε αναλάβει τη διοίκηση θα έχει χαμηλότερη ανοχή στον κίνδυνο σε σχέση με τον Τζένσεν, όσον αφορά τον ισολογισμό της Nvidia», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να περιοριστεί σημαντικά η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για τις οικονομικά ασθενέστερες εταιρείες.

Τι είναι οι εταιρείες neocloud και γιατί εξαρτώνται από τη Nvidia

Οι εταιρείες neocloud δραστηριοποιούνται στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, με επίκεντρο τις ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης.

Το επιχειρηματικό τους μοντέλο βασίζεται στην αγορά προηγμένων μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPUs), κυρίως από τη Nvidia, και στην εγκατάστασή τους σε μεγάλα κέντρα δεδομένων (data centres).

Στη συνέχεια, οι εταιρείες εκμισθώνουν την υπολογιστική ισχύ σε επιχειρήσεις ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, νεοφυείς εταιρείες και μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους.

Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτών των υποδομών απαιτεί τεράστιες επενδύσεις σε εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και ενέργεια.

Σε αντίθεση με τους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους, πολλές εταιρείες neocloud διαθέτουν μικρότερους ισολογισμούς και εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από εξωτερική χρηματοδότηση.

Η Nvidia έχει στηρίξει την επέκταση του συγκεκριμένου οικοσυστήματος μέσω επενδυτικών συμμετοχών, εμπορικών συμβάσεων και χρηματοδοτικών διευκολύνσεων.

Οι ανησυχίες για ενδεχόμενη αλλαγή αυτής της πολιτικής έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται τόσο στις τιμές των μετοχών όσο και στην αγορά εταιρικών ομολόγων.

CoreWeave: Σχεδόν 15% η απόδοση των ομολόγων

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της CoreWeave, μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες παροχής υπολογιστικής ισχύος για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Τα ομόλογα της εταιρείας, τα οποία εκδόθηκαν τον Ιούνιο με απόδοση 9,625%, δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις την περασμένη εβδομάδα, με αποτέλεσμα η απόδοσή τους να αυξηθεί σχεδόν στο 15%.

Η άνοδος της απόδοσης αντανακλά τη μείωση της τιμής των ομολόγων και την αυξανόμενη αποζημίωση που απαιτούν οι επενδυτές για την ανάληψη πιστωτικού κινδύνου.

Παράλληλα, η μετοχή της CoreWeave έχει υποχωρήσει κατά 45% από τις 6 Οκτωβρίου, όταν ο δείκτης Nasdaq είχε καταγράψει το τελευταίο ιστορικό υψηλό του.

Η πτώση σημειώθηκε παρά τις διαβεβαιώσεις της διοίκησης ότι η εταιρεία διαθέτει δυνατότητες συνέχισης της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της.

Κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της, η CoreWeave ανέφερε ότι μπορεί να αντλεί κεφάλαια αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, τον εξοπλισμό της ως ενέχυρο για τη σύναψη δανείων.

Η Nvidia διατηρεί μετοχική συμμετοχή στην CoreWeave και έχει αναλάβει σημαντικές εμπορικές δεσμεύσεις απέναντί της.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συμφωνίας ύψους 6,3 δισ. δολαρίων, έχει δεσμευθεί να αγοράζει την αδιάθετη υπολογιστική χωρητικότητα cloud της CoreWeave έως τον Απρίλιο του 2032.

Η συμφωνία λειτουργεί ως μηχανισμός στήριξης των εσόδων της CoreWeave, περιορίζοντας μέρος του κινδύνου που προκύπτει από ενδεχόμενη χαμηλότερη ζήτηση για τις υποδομές της.

Παρά τη συγκεκριμένη δέσμευση, οι επενδυτές ανησυχούν για τη δυνατότητα σύναψης παρόμοιων συμφωνιών στο μέλλον.

Nebius: Πτώση 57% στη μετοχή και πιέσεις στα ομόλογα

Ακόμη μεγαλύτερες χρηματιστηριακές απώλειες καταγράφει η Nebius, η οποία δραστηριοποιείται επίσης στην εκμίσθωση υπολογιστικής ισχύος για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Τα μετατρέψιμα ομόλογα της εταιρείας, τα οποία εκδόθηκαν τον Αύγουστο με απόδοση 4,5%, υποχώρησαν την περασμένη Παρασκευή στα 70 σεντς ανά δολάριο ονομαστικής αξίας.

Η πτώση αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι αποδόσεις τους να αυξηθούν σε επίπεδα άνω του 12%, αντανακλώντας τις αυξημένες ανησυχίες για τον πιστωτικό κίνδυνο.

Παράλληλα, η μετοχή της Nebius έχει καταγράψει απώλειες 57% από τις 6 Οκτωβρίου.

Η Nvidia είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο επένδυση 2 δισ. δολαρίων στη Nebius, αποκτώντας ποσοστό 8,3% στην εταιρεία.

Η συγκεκριμένη συμμετοχή αποτέλεσε μέρος της στρατηγικής της Nvidia για ενίσχυση επιχειρήσεων που αναπτύσσουν υπολογιστικές υποδομές βασισμένες στους επεξεργαστές της.

Ωστόσο, η αποχώρηση του Χουάνγκ έχει δημιουργήσει ερωτήματα για τη συνέχιση αντίστοιχων επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Τι θα αλλάξει με τη νέα διοίκηση της Nvidia

Παρά τις ανησυχίες, αναλυτές εκτιμούν ότι οι ήδη υφιστάμενες εμπορικές συμβάσεις και εγγυήσεις της Nvidia δεν αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από την αλλαγή στην ηγεσία της.

Ο Τόνι Τρζίνκα (Tony Trzcinka), διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Impax Asset Management, επισημαίνει ότι το βασικό ερώτημα αφορά τις μελλοντικές αποφάσεις της εταιρείας.

«Οι συμβάσεις και οι υφιστάμενες εγγυήσεις της Nvidia δεν θα πρέπει να μεταβληθούν λόγω της αποχώρησης του Χουάνγκ», ανέφερε.

Ωστόσο, σημείωσε ότι παραμένει αβέβαιο κατά πόσον ο νέος διευθύνων σύμβουλος θα επιθυμεί να αναλαμβάνει αντίστοιχους κινδύνους μέσω νέων συμφωνιών.

Για την ίδια τη Nvidia, η υιοθέτηση πιο συντηρητικής χρηματοοικονομικής στρατηγικής θα μπορούσε να έχει και θετικές συνέπειες.

Ο Λόρεν Μόραν της Wellington Management υποστηρίζει ότι ο περιορισμός των χρηματοδοτικών δεσμεύσεων της εταιρείας στον ευρύτερο τομέα τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να μειώσει τους κινδύνους για τον ισολογισμό της.

Μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να ενισχύσει την πιστοληπτική εικόνα της Nvidia, περιορίζοντας την έκθεσή της σε εταιρείες που εξαρτώνται από εξωτερική χρηματοδότηση.

Για τις μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου, ωστόσο, η ίδια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικές πρόσθετες δυσκολίες.

Microsoft και Alphabet σε πλεονεκτική θέση

Οι πιέσεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν με τον ίδιο τρόπο όλες τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με επενδυτές, οι μεγάλοι πάροχοι υπολογιστικού νέφους, γνωστοί ως hyperscalers, βρίσκονται σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενη αύξηση του κόστους χρηματοδότησης.

Εταιρείες όπως η Microsoft και η Alphabet διαθέτουν ισχυρούς ισολογισμούς και σημαντικές ταμειακές ροές, οι οποίες τους επιτρέπουν να χρηματοδοτούν μεγάλο μέρος των επενδύσεών τους χωρίς εξάρτηση από πιο ακριβές μορφές δανεισμού.

Ο Ντάνι Ζέιντ (Danny Zaid), διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην TwentyFour Asset Management, εκτιμά ότι η πλειονότητα των επενδύσεων των συγκεκριμένων ομίλων στην τεχνητή νοημοσύνη χρηματοδοτείται από εσωτερικές ταμειακές ροές και την αγορά χρέους.

Κατά τον ίδιο, η κατάσταση αυτή δεν αναμένεται να μεταβληθεί ουσιαστικά στο άμεσο μέλλον, καθώς η δραστηριότητα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης διατηρεί ισχυρή δυναμική.

Αντίθετα, εταιρείες χαμηλότερης πιστοληπτικής διαβάθμισης που βασίζονται σε ιδιωτική χρηματοδότηση, μοχλευμένα δάνεια και ομόλογα υψηλής απόδοσης αντιμετωπίζουν σημαντικότερες προκλήσεις.

Η απόκλιση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των οικονομικά ισχυρών τεχνολογικών ομίλων και των μικρότερων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν υποδομές AI.

Goldman Sachs: Στερεύει η αγορά ομολόγων τεχνητής νοημοσύνης

Οι δυσκολίες χρηματοδότησης αποτυπώνονται ήδη στην αγορά ομολόγων υψηλής απόδοσης, όπου η δραστηριότητα εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχει περιοριστεί σημαντικά.

Σε ερευνητικό σημείωμα της Goldman Sachs με τίτλο «Top of Mind», η Μίριαμ Γουίλερ (Miriam Wheeler), επικεφαλής του τμήματος μοχλευμένης χρηματοδότησης της τράπεζας σε παγκόσμιο επίπεδο, αναφέρει ότι ο ρυθμός των σχετικών συναλλαγών έχει επιβραδυνθεί αισθητά τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η αγορά ανέμενε κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου εκδόσεις ομολόγων συνολικής αξίας περίπου 60 δισ. δολαρίων από επιχειρήσεις που συνδέονται με τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η αναμενόμενη προσφορά είχε ήδη ασκήσει πιέσεις στα πιστωτικά περιθώρια.

Ωστόσο, η έκδοση νέων τίτλων έχει ουσιαστικά σταματήσει από τα τέλη Σεπτεμβρίου, με τη Γουίλερ να επισημαίνει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία νέα έκδοση κατά τον τελευταίο μήνα.

Η εξέλιξη συνδέεται με τις ανησυχίες των επενδυτών για την αυξημένη προσφορά χρέους, την αβεβαιότητα γύρω από τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες και τις αλλαγές στο πολιτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Αυξάνεται το κόστος χρηματοδότησης των data centres

Οι συνέπειες της μεταβολής του επενδυτικού κλίματος γίνονται ιδιαίτερα αισθητές στα νέα έργα κατασκευής κέντρων δεδομένων.

Σύμφωνα με τον Τόνι Τρζίνκα της Impax Asset Management, όταν σε ένα τέτοιο έργο συμμετέχουν εταιρείες χαμηλότερης πιστοληπτικής διαβάθμισης, το κόστος εξασφάλισης κεφαλαίων μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις που καλούνται να χρηματοδοτήσουν ταυτόχρονα την αγορά προηγμένων επεξεργαστών, την κατασκευή εγκαταστάσεων και την επέκταση των δικτύων τους.

Ο Ντάνι Ζέιντ εκτιμά ότι η αυξημένη αβεβαιότητα θα οδηγήσει τους επενδυτές να απαιτούν υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου.

Όπως αναφέρει, οι πιστωτές αναμένεται να αξιολογούν με μεγαλύτερη προσοχή την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές κάθε επιχείρησης ξεχωριστά.

Η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης νέων έργων, ιδιαίτερα εκείνων που στηρίζονται σε υψηλά επίπεδα δανεισμού.

Η αναταραχή στη Nvidia δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην υποχώρηση της ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη. Αναδεικνύει, ωστόσο, μια σημαντική μεταβολή στις συνθήκες χρηματοδότησης του κλάδου, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται πλέον περισσότερο επιφυλακτικοί απέναντι σε επιχειρήσεις με υψηλές κεφαλαιακές ανάγκες και περιορισμένη χρηματοοικονομική ευελιξία.

Η νέα πραγματικότητα ενδέχεται να ενισχύσει τη θέση των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων, ενώ για τις μικρότερες εταιρείες υποδομών AI το κόστος πρόσβασης σε νέα κεφάλαια μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τη μελλοντική τους ανάπτυξη.

Capital.gr