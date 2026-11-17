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Η εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης» εξελίσσεται με την προσθήκη νέων εγγράφων και λειτουργιών, ενισχύοντας τη χρησιμότητά του τόσο για τους Κύπριους πολίτες όσο και για τους αλλοδαπούς κατοίκους της Κύπρου, σύμφωνα με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, οι Κύπριοι πολίτες, πέραν του δελτίου ταυτότητας, της άδειας οδήγησης, της κάρτας φιλάθλου και του ΜΟΤ, μπορούν πλέον να προσθέτουν στην εφαρμογή και τις κυπριακές ταυτότητες των ανήλικων παιδιών τους.

Παράλληλα, αναφέρεται, διευρύνονται οι δυνατότητες για τους αλλοδαπούς κατοίκους Κύπρου, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπηκόους τρίτων χωρών. Στα έγγραφα που μπορούν να αποθηκεύουν στην εφαρμογή προστίθεται το Έγγραφο Διαμονής Αλλοδαπού, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα προσθήκης της κυπριακής ταυτότητας των ανήλικων τέκνων τους (εάν διαθέτουν).

Προστίθεται ότι στην εφαρμογή έχει επίσης προστεθεί λειτουργικότητα αυτόματης ειδοποίησης για τη λήξη των εγγράφων, ώστε οι χρήστες να ενημερώνονται εγκαίρως και να προγραμματίζουν τις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωσή τους. Εφόσον έχει ήδη εκδοθεί νέο έγγραφο, μπορούν να αντικαθιστούν άμεσα το ληγμένο ψηφιακό έγγραφο μέσα από την εφαρμογή.

«Η προσθήκη νέων εγγράφων και λειτουργιών αποτελεί μέρος της ευρύτερης, συνεχούς προσπάθειας για απλούστερες συναλλαγές με το κράτος και ψηφιακές υπηρεσίες με πρακτική αξία στην καθημερινότητα», σημειώνεται.

ΚΥΠΕ