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Ο «Ψηφιακός Πολίτης» αποκτά από τις 26 Οκτωβρίου 2026, μια νέα λειτουργία που βοηθά τους πολίτες να παρακολουθούν τη λήξη των εγγράφων τους και να φροντίζουν έγκαιρα για την ανανέωσή τους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, οι πολίτες λαμβάνουν αυτόματα ειδοποιήσεις στο κινητό τους 30 και 15 ημέρες πριν από τη λήξη των εγγράφων που έχουν προσθέσει στην εφαρμογή, καθώς και την ημέρα λήξης τους.

Εφόσον ο πολίτης έχει ήδη εκδώσει νέο έγγραφο, με την είσοδό του στην εφαρμογή μετά τη λήψη της ειδοποίησης οδηγείται αυτόματα στη διαδικασία ενσωμάτωσης του νέου εγγράφου στον «Ψηφιακό Πολίτη», προστίθεται.

Τα έγγραφα που έχουν λήξει παραμένουν ορατά στην εφαρμογή μέχρι την αντικατάσταση ή τη διαγραφή τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εφαρμογή συνεχίζει να εμπλουτίζεται με νέες δυνατότητες ενώ εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθεί και η προσθήκη των εγγράφων διαμονής αλλοδαπού, ενώ εντός του έτους προγραμματίζεται η προσθήκη των εισιτηρίων για αθλητικούς αγώνες, συμπληρώνοντας την Κάρτα Φιλάθλου που είναι ήδη διαθέσιμη στην εφαρμογή.

Σημειώνεται ότι στόχος του «Ψηφιακού Πολίτη» είναι να διευκολύνει τις καθημερινές συναλλαγές των πολιτών, προσφέροντας άμεση πρόσβαση στα έγγραφά τους μέσω του κινητού τους.

Το Υφυπουργείο καλεί τους πολίτες να αξιοποιούν την εφαρμογή και, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποδοχή των ψηφιακών τους εγγράφων, να ενημερώνουν σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dmrid.gov.cy.

Υπενθυμίζεται ότι τα ψηφιακά έγγραφα που δημιουργούνται μέσω του «Ψηφιακού Πολίτη» έχουν την ίδια ισχύ με τα αντίστοιχα φυσικά έγγραφα, αλλά δεν αποτελούν διεθνή ταξιδιωτικά έγγραφα.

Η εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης» διατίθεται δωρεάν για συσκευές iOS και Android, μέσω του App Store και του Google Play, καταλλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ