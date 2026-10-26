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Σε 48ωρη απεργία, στις 10 και 11 Νοεμβρίου, κατέρχονται οι εργαζόμενοι του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, μετά το αδιέξοδο που έχει προκύψει στις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης.

Η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα κατά τις συνελεύσεις των εργαζομένων, οι οποίοι είχαν κληθεί από τις έξι συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΑΣΥΚΙ, ΠΑΣΥΝΟ, ΔΕΟΚ), να εξουσιοδοτήσουν τις ηγεσίες τους για τη λήψη απεργιακών μέτρων, εφόσον δεν σημειωνόταν πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τον Οργανισμό.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται οι μισθολογικές κλίμακες, οι δομές προσωπικού και οι εκκρεμότητες από την προηγούμενη συλλογική σύμβαση.

Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες του philenews, ένα από τα ζητήματα που προκαλούν την έντονη αντίδραση των συντεχνιών είναι η απαίτηση του ΟΚΥπΥ να συμπεριληφθεί η αξιολόγηση των εργαζομένων στη διαδικασία που αφορά τις μισθολογικές κλίμακες.

Το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες δεν αποδέχονται να τεθεί ως προϋπόθεση για την έναρξη ή τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η σύνδεση της αξιολόγησης με τη μισθολογική ανέλιξη είχε αποτελέσει σημείο έντονης αντιπαράθεσης και κατά τη διαδικασία υπογραφής της προηγούμενης συλλογικής σύμβασης, οδηγώντας τότε τους εργαζομένους στη λήψη απεργιακών μέτρων.

«Ο Οργανισμός μάς εξαναγκάζει στην απεργία»

Ευθύνες στον ΟΚΥπΥ για την τροπή που έχουν λάβει οι διαπραγματεύσεις αποδίδει ο πρόεδρος του Κλάδου Νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ, Πρόδρομος Αργυρίδης.

«Στην πραγματικότητα ο Οργανισμός με τη στάση του μάς εξαναγκάζει στην απεργία», δήλωσε στο philenews, υποστηρίζοντας ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν ήδη υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

«Οι συντεχνίες έχουμε αποστείλει στον ΟΚΥπΥ ολοκληρωμένη πρόταση χωρίς προϋποθέσεις και προδεσμεύσεις με στόχο τον ανοικτό διάλογο. Αντί αυτού ο Οργανισμός μάς απάντησε θέτοντας ο ίδιος προϋποθέσεις για την έναρξη του διαλόγου, κάτι το οποίο οι συντεχνίες δεν μπορούμε να κάνουμε αποδεκτό», ανέφερε.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η προσπάθειά τους επικεντρώνεται στην ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για τα έτη 2026–2027, χωρίς να τίθενται εκ των προτέρων δεσμεύσεις για ρυθμίσεις που αφορούν μεταγενέστερη περίοδο.

Από πλευράς τους, θεωρούν ότι η επιμονή του Οργανισμού σε τέτοιες προϋποθέσεις εμποδίζει την ουσιαστική συνέχιση του διαλόγου.

Εκκρεμότητες από την προηγούμενη σύμβαση

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι έξι συνδικαλιστικές οργανώσεις αναφέρουν ότι η απόφαση για απεργία αποτελεί αποτέλεσμα της έντονης δυσαρέσκειας των εργαζομένων για τη μη τήρηση προνοιών της συλλογικής σύμβασης 2023–2025.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ετήσιες μισθολογικές αυξήσεις και στη διαμόρφωση των δομών προσωπικού, ζητήματα τα οποία, σύμφωνα με τις συντεχνίες, εξακολουθούν να εκκρεμούν.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις συνδέουν τη διαμόρφωση των δομών προσωπικού και με την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης στα δημόσια νοσηλευτήρια, υποστηρίζοντας ότι η επίλυση των εκκρεμοτήτων θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας.

Όπως επισημαίνουν, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την εφαρμογή μισθολογικών κλιμάκων και συμφωνημένων δομών, ώστε να διασφαλίζεται η μισθολογική και επαγγελματική τους ανέλιξη.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η υφιστάμενη κατάσταση επηρεάζει τη δυνατότητα του ΟΚΥπΥ να διατηρεί προσωπικό, καθώς εργαζόμενοι αποχωρούν ή επιλέγουν να εργοδοτηθούν στο Δημόσιο και σε άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των συντεχνιών, το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τη συλλογική σύμβαση 2026–2027 οφείλεται στην επιμονή του ΟΚΥπΥ να ζητεί εκ των προτέρων δέσμευση για τη μεθοδολογία εφαρμογής των μισθολογικών κλιμάκων από το 2028.

Επηρεάζονται περίπου 1.600 εργαζόμενοι

Η συλλογική σύμβαση αφορά περίπου 1.600 εργαζομένους που έχουν προσληφθεί από τον ΟΚΥπΥ.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό, τεχνικό, διοικητικό και γραμματειακό προσωπικό.

Οι οργανώσεις χαρακτηρίζουν την απεργία έσχατο μέτρο διεκδίκησης και αναγνωρίζουν ότι η κινητοποίηση θα προκαλέσει αναστάτωση στους ασθενείς.

Διαβεβαιώνουν, ωστόσο, ότι θα συνεργαστούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διασφάλιση της αντιμετώπισης των επειγόντων και απειλητικών για τη ζωή περιστατικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Παρά την εξαγγελία της 48ωρης απεργίας, οι συντεχνίες αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο αποτροπής της, εφόσον υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από τον ΟΚΥπΥ.

Στόχος τους, όπως αναφέρουν, είναι να επιτευχθεί συμφωνία πριν από τις 10 Νοεμβρίου.