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Δεν έδωσαν σαφείς ενδείξεις για την πηγή προέλευσης του βακτηρίου της λεγεωνέλλας που προσέβαλε το νεογνό.

Όπως πληροφορούμαστε τα αποτελέσματα που ανέμενε χθες το υπουργείο Υγείας δεν έδωσαν σαφείς ενδείξεις και ως εκ τούτου, αποφασίστηκε ότι προκειμένου να γίνει σωστή και ακριβής ταυτοποίηση, επιβάλλεται η περαιτέρω και πιο εξειδικευμένη ανάλυση των δειγμάτων που έχουν ληφθεί.

Υπενθυμίζεται ότι δείγματα για εξετάσεις λήφθηκαν τόσο από το νοσηλευτήριο στο οποίο γεννήθηκε το νεογνό όσο και από το σπίτι της οικογένειας του.

Σε δηλώσεις του, στο κρατικό ραδιόφωνο, το μέλος της μονάδας επιδημιολογικής επιτήρησης Μιχάλης Μένδρης ανέφερε ότι «έχουμε κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι προκαταρκτικά αλλά θα συνεχίσουμε τις αναλύσεις. Δεν υπάρχει κάτι σαφές αυτή τη στιγμή για να το πούμε. Ψάχνουμε το δίκτυο της ύδρευσης και της κλινικής και του σπιτιού της οικογένειας του παιδιού».

«Περιμένουμε να έχουμε μια σαφή εικόνα από τις αναλύσεις και από το νοσηλευτήριο και από το σπίτι. Περιμένουμε να έχουμε τα τελικά αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα».

Το νοσηλευτήριο είπε, «παραμένει κλειστό διότι γίνονται και αναλύσεις καταλληλότητάς του συστήματος».

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση του νεογνού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Μακάρειο νοσοκομείο μετά την μόλυνση του από το βακτήριο της λεγεωνέλλας, που είχε ως αποτέλεσμα και την αναστολή της λειτουργίας του νοσηλευτηρίου στο οποίο γεννήθηκε, ο κ. Μένδρης ανέφερε ότι παραμένει κρίσιμη αλλά σταθερή.

Σημαντικό χαρακτήρισε το γεγονός ότι δεν έχει εντοπιστεί άλλο κρούσμα σε νεογνό που βρισκόταν στο ίδιο νοσοκομείο ή σε κάποιον ενήλικα.

«Όσο περνούν οι μέρες και δεν εμφανίζεται άλλο περιστατικό, αυτό είναι καλό. Μερικές ημέρες ακόμα και θα μπορούμε να πούμε ότι δεν θα υπάρξει άλλο περιστατικό».