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Σοβαρή αντιπαράθεση, η οποία χαρακτηρίζεται «πρωτοφανής», φέρεται να ξέσπασε τις προηγούμενες ημέρες, ενόψει των εκλογών στο Ισραήλ, μεταξύ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του αρχηγού των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), Εγιάλ Ζαμίρ. Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκεται εντολή του Ισραηλινού πρωθυπουργού για στρατιωτική ενέργεια, η οποία, σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα της άμυνας, θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση σύγκρουση με το Ιράν.

Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το ισραηλινό Channel 12, ο Ζαμίρ φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά στην εκτέλεση της συγκεκριμένης στρατιωτικής εντολής, ενώ ζήτησε να προηγηθούν περαιτέρω διαβουλεύσεις, καθώς και να του παρασχεθούν υπογεγραμμένα έγγραφα από τον Νετανιάχου σχετικά με τη νομική εξουσιοδότηση της επιχείρησης.

Το ζήτημα κορυφώθηκε μέσα στο σαββατοκύριακο, με μια στρατιωτική πηγή την οποία επικαλείται το τηλεοπτικό δίκτυο να αναφέρει πως «πρόκειται για μια ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάφλεξη με το Ιράν, σε μια ευαίσθητη και κρίσιμη στιγμή, δημιουργώντας τον κίνδυνο ενός τέτοιου λανθασμένου υπολογισμού».

Το ρεπορτάζ επικαλείται επίσης πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση και εκφράζουν ανησυχίες ότι η πολιτική ηγεσία ενδέχεται να επιχειρεί «να χρησιμοποιήσει το ζήτημα του Ιράν για πολιτικό όφελος».

Νετανιάχου: «Ανοησίες, δεν υπήρξε καμία σύγκρουση»

Ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Channel 14, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το δημοσίευμα «ανοησίες», υποστηρίζοντας ότι «δεν υπήρξε καμία σύγκρουση» με τον Ζαμίρ.

Νωρίτερα στην ίδια συνέντευξη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι πρόσφατα «έδωσε εντολή στον στρατό και τη Μοσάντ να ανατρέψουν το καθεστώς του Ιράν», χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι η δήλωση αυτή συνδέεται με τη συγκεκριμένη εντολή των τελευταίων ημερών, στην οποία αναφέρεται το Channel 12.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η ένταση και το εχθρικό κλίμα μεταξύ Νετανιάχου και Ζαμίρ ήταν εμφανή κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην αεροπορική βάση Παλμαχίμ, όπου η ατμόσφαιρα περιγράφηκε ως «εξαιρετικά βαριά».

Το Channel 12 επικαλέστηκε επίσης ανώτερη πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας, η οποία δήλωσε ότι «η Ιστορία δεν θα ξεχάσει τον ρόλο που διαδραμάτισε ο Ζαμίρ τις τελευταίες ημέρες», χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Μερικές ημέρες νωρίτερα, την Πέμπτη, το Channel 13 είχε μεταδώσει ότι ο Ζαμίρ, σε πρόσφατη ιδιωτική συνάντηση, είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει επιχειρησιακή ανάγκη για επίθεση στο Ιράν πριν από τις εκλογές. «Δεν βλέπουμε καμία ένδειξη που να καθιστά αναγκαίο ένα πλήγμα κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές. Εάν διαπιστώσουμε ότι μια επίθεση στο Ιράν είναι απαραίτητη, θα την πραγματοποιήσουμε», φέρεται να δήλωσε.

Το τελευταίο διάστημα, καθώς η προεκλογική εκστρατεία πλησίαζε στην ολοκλήρωσή της, είχαν ενταθεί τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Νετανιάχου ενδέχεται να επιδιώκει μια νέα σύγκρουση με το Ιράν, είτε για να ενισχύσει τις εκλογικές του προοπτικές είτε ενδεχομένως για να αναβληθεί η ψηφοφορία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει διαψεύσει ότι έχει τέτοιες προθέσεις.

Οργή στην αντιπολίτευση: «Έχει χάσει τον έλεγχο»

Οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης υπήρξαν ιδιαίτερα έντονες, με τους πολιτικούς αντιπάλους του Νετανιάχου να υποστηρίζουν ότι ο πρωθυπουργός αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της χώρας.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος υποψήφιος της αντιπολίτευσης, έγραψε στο X: «Νετανιάχου, σε παρακολουθώ» και πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός «αρνείται να καταλάβει πως η ασφάλεια του Ισραήλ δεν είναι εργαλείο ενός πολιτικού παιχνιδιού, πως οι ζωές των Ισραηλινών πολιτών και των στρατιωτών δεν είναι αναλώσιμες και πως το κράτος του Ισραήλ δεν είναι προσωπική του ιδιοκτησία».

Ο Άιζενκοτ εξέφρασε τη στήριξή του στον Ζαμίρ, δηλώνοντας ότι δεν θα επιτρέψει «να μετατραπεί ο ισραηλινός στρατός σε εργαλείο της εκστρατείας πολιτικής επιβίωσης του Νετανιάχου».

Μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση λίγο πριν από τη μετάδοση του ρεπορτάζ του Channel 12, ο επικεφαλής του κόμματος Yashar είχε υποστηρίξει ότι ο Νετανιάχου θα έκανε τα πάντα για να παραμείνει στην εξουσία.

«Βλέπω τις δημοσκοπήσεις, γνωρίζω τα στοιχεία και γνωρίζω τον Νετανιάχου», δήλωσε. «Δεν θα σταματήσει μπροστά σε τίποτα – ούτε σε ψέματα ούτε σε ακραία μέτρα – προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία».

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, δεύτερος στην ηγεσία του αντιπολιτευόμενου κόμματος B’Yachad, έγραψε ότι ο Νετανιάχου «θέλει να προκαλέσει κλιμάκωση και σύγκρουση με το Ιράν μόνο και μόνο για να αναβάλει τις εκλογές». «Ο άνθρωπος έχει χάσει τον έλεγχο. Πρέπει να τον στείλουμε σπίτι του», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Γιαΐρ Γκολάν, πρόεδρος του αριστερού κόμματος των Δημοκρατικών και πρώην υπαρχηγός του ισραηλινού στρατού, εξέφρασε επίσης τη στήριξή του στον Ζαμίρ. «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε καμία στρατιωτική ενέργεια που δεν διαθέτει σαφή λόγο εθνικής ασφάλειας, στρατηγικό στόχο και υπεύθυνο επιχειρησιακό σχεδιασμό», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Όταν οι πολίτες του Ισραήλ προσέλθουν στις κάλπες την Τρίτη, πρέπει να θυμούνται ότι ο Νετανιάχου αποτελεί απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Δεν θα διστάσει να θυσιάσει τις ζωές των παιδιών μας για τη δική του πολιτική επιβίωση την παραμονή των εκλογών. Αυτό προσπαθεί να αποτρέψει ο στρατός».

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η τοποθέτηση του Αβίγκντορ Λίμπερμαν, επικεφαλής του δεξιού κόμματος Yisrael Beytenu.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Μπίμπι προσπαθεί να σύρει βίαια το Ισραήλ σε στρατιωτική επιχείρηση προκειμένου να εμποδίσει τις εκλογές. Αυτή η συμπεριφορά ισοδυναμεί με προδοσία απέναντι στο κράτος και την ασφάλειά του», έγραψε και κάλεσε επίσης τον Ζαμίρ να προστατεύσει τον στρατό και τους στρατιώτες του και να μην «τους θέσει σε κίνδυνο εξαιτίας της ανησυχίας του πρωθυπουργού ότι πρόκειται να χάσει τις εκλογές».

Νέες απειλές Νετανιάχου προς το Ιράν: «Μην μας δοκιμάζετε»

Την ίδια ώρα, τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, έχουν κλιμακώσει τη σκληρή ρητορική τους απέναντι στο Ιράν.

תקראו את הדברים החשובים של יובל בלומברג:



מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי.



הסערות המבוימות והמומצאות חדשות לבקרים נועדו להסיט את תשומת הלב מהדבר האחד שהוא… pic.twitter.com/v6L73s0bFO — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 25, 2026

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε εκ νέου την Κυριακή ότι το Ιράν ή κάποιος από τους συμμάχους του ενδέχεται να εξαπολύσει επίθεση τις επόμενες ημέρες, καλώντας την Τεχεράνη να μη «δοκιμάσει» το Ισραήλ.

Μιλώντας μπροστά από συστοιχία του αντιβαλλιστικού συστήματος Arrow στην αεροπορική βάση Παλμαχίμ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο, τόσο σε αμυντικό όσο και σε επιθετικό επίπεδο.

«Έχουμε πληροφορίες από τις υπηρεσίες μας που δείχνουν ότι το Ιράν και οι σύμμαχοί του ενδέχεται να μας προκαλέσουν με επιθέσεις, προκειμένου να διαταράξουν τις εκλογές», δήλωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Νετανιάχου έχει εκδώσει αρκετές παρόμοιες προειδοποιήσεις τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας αντιδράσεις από τους εκλογικούς αντιπάλους του, οι οποίοι τον κατηγορούν ότι καλλιεργεί κλίμα φόβου και επιδιώκει την επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, ώστε να επηρεάσει ή να αναβάλει τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

«Τους προειδοποιώ», δήλωσε την Κυριακή, απευθυνόμενος στην Τεχεράνη. «Μην μας δοκιμάζετε. Θα δεχθείτε πλήγματα δυσανάλογης ισχύος. Είμαστε πολύ ισχυρότεροι από όσο νομίζετε. Μην μας υποτιμάτε. Μην μας δοκιμάζετε», πρόσθεσε.

protothema.gr