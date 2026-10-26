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Με νέα δημόσια παρέμβαση, μόλις δύο ημέρες πριν από τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε εκ νέου στο πλευρό του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, την Κυριακή, επανέλαβε τη στήριξή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, καλώντας τους ψηφοφόρους να τον επανεκλέξουν.

«Όταν πάτε στις κάλπες, να θυμάστε ότι ο Μπίμπι υπήρξε ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός-πολεμιστής!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, χρησιμοποιώντας το προσωνύμιο του Νετανιάχου.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ κάλεσε τους Ισραηλινούς να τον ψηφίσουν, τονίζοντας: «Ψηφίστε τον Μπίμπι Νετανιάχου για πρωθυπουργό, πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δουλειά που ξεκινήσαμε!».