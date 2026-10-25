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Νέα ένταση στο ήδη πολωμένο προεκλογικό σκηνικό του Ισραήλ προκαλεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, με ανάρτησή του στην οποία εμφανίζεται, μέσω εικόνας που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη, πυρηνική έκρηξη να καταστρέφει το Τελ Αβίβ.

Στην ανάρτηση φαίνεται το «μανιτάρι» που προκαλεί η έκρηξη της ατομικής βόμβας να καταστρέφει το Τελ Αβίβ (δείτε φωτογραφία).

Ο Νετανιάχου επέλεξε να ντύσει την ανάρτηση αυτή με μια εκτενή αναφορά στον επιχειρηματία, στοχαστή και συγγραφέα Γιούβαλ Μπλούμπεργκ, που κάνει αναφορά στον πόλεμο με το Ιράν αναφέροντας για πρώτη φορά ότι, άσχετα με το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών στις ΗΠΑ, η προσπάθεια να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο η Τεχεράνη θα πρέπει να συνεχιστεί.

Παράλληλα, ο Μπλούμπεργκ φροντίζει να νουθετήσει τους Ισραηλινούς πολίτες ενόψει των εκλογών, λέγοντας ότι «το κράτος του Ισραήλ βρίσκεται σε πραγματικό και απτό υπαρξιακό κίνδυνο. Αν οι Ιρανοί αποκτήσουν πυρηνικά, τίποτα δεν θα αλλάξει πια. Όλα είναι τόσο ασήμαντα μπροστά στον υπαρξιακό κίνδυνο του Ιράν και του σιιτικού άξονα».

«Το μίσος για τον Νετανιάχου, όσο κι αν γεμίζει έναν ολόκληρο κόσμο για ένα ολόκληρο στρατόπεδο, δεν θα βοηθήσει απέναντι στον ιρανικό πυρήνα, όποιος νοιάζεται για την φυσική ύπαρξη του ίδιου, της οικογένειάς του και των αγαπημένων του, το χέρι του πρέπει να τρέμει πριν επιλέξει κάποιον που δεν θα μπορεί να ολοκληρώσει την αποστολή, και έτσι να καταδικάσει τον εαυτό του και την οικογένειά του σε κίνδυνο ενός δεύτερου Ολοκαυτώματος, εξαιτίας του πολιτικού του μίσους ή εξαιτίας μιας ηλίθιας και ασήμαντης καταιγίδας αίματος», προσθέτει.

Δείτε την ανάρτηση του Νετανιάχου

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מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי.



הסערות המבוימות והמומצאות חדשות לבקרים נועדו להסיט את תשומת הלב מהדבר האחד שהוא… pic.twitter.com/v6L73s0bFO October 25, 2026

protothema.gr