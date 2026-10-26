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Στη σύγχρονη ξενοδοχειακή επιχείρηση, τα δεδομένα δεν αποτελούν πλέον παραπροϊόν της λειτουργίας, αλλά το πολυτιμότερο περιουσιακό της στοιχείο. Κάθε κράτηση, κάθε αναζήτηση στη μηχανή κρατήσεων, κάθε κριτική επισκέπτη και κάθε λογαριασμός εστιατορίου παράγουν πληροφορία. Το ερώτημα δεν είναι αν διαθέτουμε δεδομένα (τα διαθέτουμε όλοι), αλλά αν τα μετατρέπουμε σε αποφάσεις.

Η τεκμηρίωση: τι λένε οι έρευνες

Η διεθνής βιβλιογραφία είναι σαφής. Η εμβληματική μελέτη του καθηγητή Chris Anderson στο Cornell University, που συνέδεσε τον δείκτη διαδικτυακής φήμης Global Review Index με τα οικονομικά στοιχεία της STR, κατέδειξε ότι αύξηση 1% στη διαδικτυακή φήμη ενός ξενοδοχείου οδηγεί σε αύξηση έως 0,89% στη μέση τιμή δωματίου (ADR), έως 0,54% στην πληρότητα και έως 1,42% στο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) [1]. Με άλλα λόγια, η ανάλυση των κριτικών δεν είναι άσκηση δημοσίων σχέσεων· είναι εργαλείο τιμολόγησης.

Παράλληλα, η έρευνα «Next in Personalization» της McKinsey & Company έδειξε ότι το 71% των καταναλωτών αναμένει πλέον εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, ενώ οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις αντλούν 40% περισσότερα έσοδα από την εξατομίκευση σε σχέση με τους βραδύτερους ανταγωνιστές τους· η ίδια έρευνα εκτιμά ότι η εξατομίκευση αποφέρει τυπικά αύξηση εσόδων 5–15% και βελτίωση της αποδοτικότητας των δαπανών μάρκετινγκ κατά 10–30% [2]. Η εξατομίκευση, όμως, προϋποθέτει δεδομένα: ιστορικό διαμονών, προτιμήσεις, καταναλωτική συμπεριφορά εντός του καταλύματος.

Η ζήτηση που απορρίπτουμε και δεν τη μετράμε

Ένα πεδίο που συστηματικά παραβλέπεται είναι τα αιτήματα κράτησης που απορρίπτονται από τη μηχανή κρατήσεων: έλλειψη διαθεσιμότητας, μη υποστηριζόμενη σύνθεση δωματίου (π.χ. οικογένειες 2+3), περιορισμοί ελάχιστης διαμονής. Η ισπανική εταιρεία Mirai έχει τεκμηριώσει ότι η καταγραφή και ανάλυση αυτής της «απορριφθείσας ζήτησης» επιτρέπει την εκτίμηση των χαμένων εσόδων και αποκαλύπτει συγκεκριμένες ευκαιρίες: μετατροπή επικοινωνούντων δωματίων σε οικογενειακά, στοχευμένη χαλάρωση περιορισμών, ανακατανομή διαθεσιμότητας μεταξύ καναλιών [3]. Σε μελέτη περίπτωσης ξενοδοχείου της Μαγιόρκας, 4.837 απορριφθέντα αιτήματα σε ένα δεκαπενθήμερο αντιστοιχούσαν σε εκτιμώμενη απώλεια άνω των 111.000 ευρώ [3].

Από το revenue management στο total revenue management

Η καθηγήτρια Sheryl Kimes του Cornell, σε έρευνα με σχεδόν 500 στελέχη revenue management, κατέγραψε τη μετάβαση του κλάδου από τη μεγιστοποίηση του εσόδου δωματίων στη στρατηγική διαχείριση του συνόλου των ροών εσόδων (εστίαση, spa, συνεδριακοί χώροι) με μέτρο απόδοσης το συνολικό λειτουργικό κέρδος ανά διαθέσιμο δωμάτιο [4]. Η ακαδημαϊκή έρευνα προχωρά ακόμη περισσότερο: η ανάλυση μεγάλων δεδομένων εφαρμόζεται πλέον και στην πρόβλεψη ακυρώσεων, επιτρέποντας ρεαλιστικότερες πολιτικές overbooking [5].

Η ευθύνη απέναντι στον επισκέπτη

Η αξιοποίηση δεδομένων συνεπάγεται ευθύνη. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) επιβάλλει διαφάνεια, συγκατάθεση και δικαίωμα διαγραφής [6]. Η εμπειρία δείχνει ότι οι επισκέπτες μοιράζονται πρόθυμα πληροφορίες όταν εμπιστεύονται την επιχείρηση και όταν αντιλαμβάνονται ανταποδοτική αξία. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι εμπόδιο· είναι προϋπόθεση της σχέσης εμπιστοσύνης.

Τι σημαίνει αυτό για την Κρήτη

Για τα ξενοδοχεία της Κρήτης, όπου η εποχικότητα συμπιέζει το διάστημα λήψης αποφάσεων, η έγκαιρη ανάγνωση των δεδομένων ζήτησης είναι κρίσιμη. Μια αιφνίδια αύξηση αναζητήσεων από μια συγκεκριμένη αγορά (π.χ. λόγω νέας αεροπορικής σύνδεσης) πρέπει να μεταφράζεται σε τιμολογιακή και διαφημιστική ενέργεια μέσα σε ημέρες, όχι σε μήνες. Τα βήματα είναι πρακτικά: ζητήστε από τη μηχανή κρατήσεων τα πλήρη στοιχεία αιτημάτων, ορίστε βασικούς δείκτες (αιτήματα, ποσοστό μετατροπής, απορρίψεις ανά αιτία, εκτιμώμενο χαμένο έσοδο), και εντάξτε την ανασκόπησή τους στην εβδομαδιαία ατζέντα της διοίκησης.

Η διαίσθηση του ξενοδόχου παραμένει αναντικατάστατη. Όταν όμως συναντά την τεκμηρίωση των αριθμών, τότε παύει να είναι απλώς ένστικτο — γίνεται στρατηγική.

*Ο Κώστας Φάλαγγας είναι Ξενοδόχος (Mitsis Bali Paradise), μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης και σύμβουλος ξενοδοχείων και τουρισμού (kostasfalangas.com)

Βιβλιογραφία

1. Anderson, C.K. (2012). The Impact of Social Media on Lodging Performance. Cornell Hospitality Report, 12(15), Cornell Center for Hospitality Research.

2. McKinsey & Company (2021). The value of getting personalization right—or wrong—is multiplying. Next in Personalization 2021 Report.

3. Mirai (2023). Understand and make the most of your demand data. Mirai Insights, mirai.com.

4. Kimes, S.E. (2017). The Future of Hotel Revenue Management. Cornell Hospitality Report, Cornell Center for Hospitality Research.

5. Antonio, N., de Almeida, A., & Nunes, L. (2019). Big Data in Hotel Revenue Management: Exploring Cancellation Drivers to Gain Insights into Booking Cancellation Behavior. Cornell Hospitality Quarterly, 60(4), 298–319.

6. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, GDPR).