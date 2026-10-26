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Προχωρεί η προεργασία για την παραχώρηση ανακριτικών εξουσιών στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς μέσω σχετικού νομοσχεδίου το οποίο αναμένεται να προωθήσει η Αρχή, με στόχο να αποκτήσει τη δυνατότητα διορισμού ποινικών ανακριτών και διαβίβασης στη συνέχεια του φακέλου της εκάστοτε υπόθεσης στον Γενικό Εισαγγελέα. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ενώπιον της Βουλής το μέλος της Αρχής, Νίκος Ζαμπακίδης, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού της για το 2027.

Ο κ. Ζαμπακίδης, ο οποίος αντικατέστησε στη συνεδρία τον Επίτροπο Διαφάνειας, Χάρη Πογιατζή, ανέφερε ότι το θέμα προχωρεί, σημειώνοντας παράλληλα, ότι είχαν διατυπωθεί από διάφορα πρόσωπα αμφισβητήσεις ως προς τη συνταγματικότητα της παραχώρησης τέτοιων εξουσιών στην Αρχή. Όπως ανέφερε, θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση μόλις ολοκληρωθούν οι προεργασίες, ενώ σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, ήδη πραγματοποιήθηκε μία πρώτη συνάντηση μεταξύ της Νομικής Υπηρεσίας και της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της βουλευτού Σάββιας Ορφανίδου για τις ανακριτικές εξουσίες και τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων, ο κ. Ζαμπακίδης εξήγησε ότι η Αρχή διενεργεί σήμερα προκαταρκτικές έρευνες. Όταν διαπιστώνεται ότι ενδέχεται να προκύπτουν ποινικά αδικήματα, η υπόθεση παραπέμπεται στον Γενικό Εισαγγελέα.

Εκείνο που επιδιώκει η Αρχή, πρόσθεσε, είναι να μπορεί να διορίζει ποινικούς ανακριτές, ώστε να διενεργούνται ανακρίσεις και στη συνέχεια να διαβιβάζεται ο φάκελος στον Γενικό Εισαγγελέα.

Ερωτηθείς κατά πόσον η δημοσιοποίηση των πορισμάτων δημιούργησε προβλήματα σε σχέση με τους μάρτυρες και το μαρτυρικό υλικό, ο κ. Ζαμπακίδης αναφέρθηκε στην επιφυλακτικότητα που εκδηλώνουν μάρτυρες σε ορισμένες υποθέσεις. «Παρατηρούμε κάποια ανησυχία από την πλευρά των μαρτύρων», ανέφερε, σημειώνοντας ότι, εκεί όπου η Αρχή ανέμενε μεγαλύτερη άνεση από τους μάρτυρες, να μιλήσουν, διαπιστώνει κάποια διστακτικότητα.

Ο ίδιος τόνισε, ωστόσο, ότι η Αρχή είναι βέβαιη πως η δημοσιότητα δεν έχει επηρεάσει αρνητικά τη διαδικασία. Πρόσθεσε ότι σε υποθέσεις που έχουν συγκεντρώσει μεγάλο δημόσιο ενδιαφέρον, όπως το «Κράτος Μαφία», δεν θα μπορούσε να γίνει απόκρυψη ή να μη δημοσιοποιηθούν τα πορίσματά της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ανώνυμες καταγγελίες, οι οποίες, όπως είπε, είναι περισσότερες από τις επώνυμες, καθώς ο κόσμος εξακολουθεί να είναι διστακτικός στο να καταγγείλει επώνυμα περιστατικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον χειρισμό ανώνυμων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που περιέχουν καταγγελίες, διευκρίνισε ότι τέτοιες περιπτώσεις εξετάζονται. Όταν, όμως, μια καταγγελία είναι εντελώς ανώνυμη και δεν συνοδεύεται από κανένα στοιχείο, η Αρχή δεν μπορεί να προχωρήσει σε ουσιαστική διερεύνηση, ανέφερε χαρακτηριστικά.

943 καταγγελίες μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Ζαμπακίδης, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 είχαν υποβληθεί στην Αρχή συνολικά 943 καταγγελίες. Από αυτές, 673 είχαν ολοκληρωθεί και 270 εκκρεμούσαν. Έρευνα διεξήχθη για 19 καταγγελίες, με 11 έρευνες να έχουν ολοκληρωθεί και οκτώ να παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Ως προς τη στελέχωση, η Αρχή επισημαίνει ότι η συνεχής αύξηση των καταγγελιών καθιστά επιτακτική την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, με τον κ. Ζαμπακίδη να αναφέρει ότι στον προϋπολογισμό έχουν δοθεί 22 θέσεις με τις 16 να είναι ήδη εγκεκριμένες, αναμένονται άλλες 6 εκ των οποίων οι 4 για νομικούς και οι άλλες 2 για λειτουργούς διαφάνειας.

Αναφερόμενος στην ενημέρωση για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Αρχής, ο κ. Ζαμπακίδης μετέφερε περιστατικό που του διηγήθηκε φοιτητής σε συνάντησή τους. Όπως είπε, ο νεαρός περιέγραψε πως όταν ήταν παιδί και είχε σπάσει το πόδι του, περίμενε αρκετή ώρα στο νοσοκομείο. Αφού η μητέρα του πήγε μέσα και μίλησε με κάποιον, τον φώναξαν να περάσει. Με βάση τα όσα άκουσε στην ενημέρωση, ο φοιτητής διερωτήθηκε κατά πόσον το περιστατικό αυτό αποτελούσε μορφή διαφθοράς, με τον κύριο Ζαμπακίδη να αναφέρει πως και αυτό είναι μία μορφή διαφθοράς.

Σχεδόν 2 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός

Για το 2027, ο προϋπολογισμός της Αρχής ανέρχεται σε €1.924.419, μειωμένος κατά €73.347 σε σύγκριση με τα €1.997.766 του 2026. Στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο οι προβλεπόμενες δαπάνες ανέρχονται σε €1.876.267 για το 2028 και €1.939.125 για το 2029.

Το μεγαλύτερο κονδύλι, ύψους €960.000 ή 49,89% του συνολικού προϋπολογισμού, αφορά συμβάσεις υπηρεσιών και είναι μειωμένο κατά €147.000 έναντι του 2026. Περιλαμβάνει τις αμοιβές των ερευνώντων λειτουργών και των διοικητικών, νομικών και γραμματειακών συνεργατών, καθώς και υπηρεσίες στενοτύπισης, επίδοσης, κλητεύσεων και μεταφράσεων.