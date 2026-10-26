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Ένα περίεργο, σταυρόσχημο κτίσμα εμφανίστηκε πριν από λίγους μήνες, στα όρια της νεκρής ζώνης προς την κατεχόμενη πλευρά στην περιοχή της Δένειας. Η ιδιαίτερη αυτή κατασκευή βρίσκεται 2,1 χιλιόμετρα δυτικά και 0,5 χιλιόμετρα βόρεια από το κέντρο της Δένειας και έγινε αντιληπτή μετά από ανάλυση δορυφορικών εικόνων, καθώς στο σημείο βρίσκονται σε κοντινή απόσταση ορύγματα του κατοχικού στρατού, οι εργασίες των οποίων ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2024.

Αυτή τη φορά, οι ενδείξεις παραπέμπουν σε κάτι περισσότερο από την εκσκαφή μιας αντιαρματικής τάφρου, καθώς διακρίνεται κατασκευή από ενισχυμένο σκυρόδεμα. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, τα θεμέλια (πέδηλο) βρίσκονται σε βάθος δυόμισι μέτρων, στοιχείο που υποδηλώνει ιδιαίτερα ισχυρή κατασκευή.

Δορυφορική εικόνα τον Μάϊο του 2026

Δορυφορική εικόνα τον Οκτώβριο του 2026

Ζήτησαν εξηγήσεις από τα Ηνωμένα Έθνη οι τοπικές Αρχές – Τι τους απάντησαν

Το κτίσμα και η έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα, έγινε αντιληπτή από τους κατοίκους της Δένειας. Η απάντηση της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) στο κοινοτικό συμβούλιο, για το περί τίνος πρόκειται, ήταν ότι στο σημείο ανεγείρεται υδραγωγείο / ντεπόζιτο.

Από την πλευρά του το κοινοτικό συμβούλιου του χωριού, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του σχετικά την κατασκευή καθώς, όπως ανέφερε στο philenews, ο κοινοτάρχης Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, πρόκειται για μια μεγάλη κατασκευή από ενισχυμένο σκυρόδεμα με μεγάλες στιβαρές κολώνες.

Οι επιφυλάξεις για την χρήση του κτίσματος, εγείρονται και ως προς την τοποθεσία του, αφού αυτό κατασκευάζεται ακριβώς πάνω στα όρια της νεκρής ζώνης, εν μέσω ορυγμάτων και στρατιωτικών θέσεων.

Εικόνα από το σημείο.

Η δραστηριότητα του κατοχικού στρατού στη Δένεια

Οι δραστηριότητες του κατοχικού στρατού στην περιοχή της Δένειας έχουν προκαλέσει επανειλημμένα αντιδράσεις, τόσο για τις παρενοχλήσεις Ελληνοκυπρίων γεωργών στη νεκρή ζώνη όσο και για την εκτέλεση οχυρωματικών έργων στην κατεχόμενη πλευρά, κοντά στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός. Τον Ιανουάριο του 2024 ο τότε κοινοτάρχης, Χριστάκης Παναγιώτου, ανέφερε ότι εκσκαφείς κατασκεύαζαν ορύγματα σε απόσταση 50 έως 100 μέτρων από χωράφια που καλλιεργούσαν Ελληνοκύπριοι. Για τις εργασίες είχαν ενημερωθεί τα Ηνωμένα Έθνη και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, επαναλαμβανόμενες είναι οι καταγγελίες για παρεμπόδιση γεωργών που μεταβαίνουν στη νεκρή ζώνη για να καλλιεργήσουν τη γη τους. Στις 23 Σεπτεμβρίου 2026, ο κοινοτάρχης Χαράλαμπος Αλεξάνδρου κατήγγειλε ότι δύο Τούρκοι ένστολοι, οι οποίοι επέβαιναν σε όχημα του κατοχικού στρατού, επιχείρησαν να απομακρύνουν καλλιεργητές, επικαλούμενοι χάρτη του 1998. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά το προηγούμενο δίμηνο καταγράφονταν δύο έως τρία τέτοια περιστατικά την εβδομάδα.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό παρενέβη η ΟΥΝΦΙΚΥΠ, αποστέλλοντας ειρηνευτές στην περιοχή. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης, Αλίμ Σιντίκ, ανέφερε ότι η παρέμβαση έγινε έπειτα από αναφορές για παραβίαση εντός της νεκρής ζώνης, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και την αποκατάσταση της ηρεμίας. Οι κοινοτικές αρχές ζητούν να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των γεωργών στα χωράφια τους.