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Σε ποινές κάθειρξης 12 και 16 ετών καταδικάστηκαν δύο οδηγοί στη Βρετανία, οι οποίοι το 2023 μετέτρεψαν έναν πολυσύχναστο δρόμο του Λιντς σε αυτοσχέδια πίστα αγώνων, αναπτύσσοντας ταχύτητες που άγγιζαν τα 145 χιλιόμετρα την ώρα, παρασύροντας και σκοτώνοντας μια 27χρονη μητέρα και η τετράχρονη κόρη της, ενώ περπατούσαν για να πάνε στο νηπιαγωγείο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Γιουστίνα Χούλμποϊ, 27 ετών, και η κόρη της, Λένα Τσέπτσορ, περπατούσαν προς τον παιδικό σταθμό του κοριτσιού το πρωί της 16ης Ιανουαρίου 2023, όταν ένα Audi TT ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και τις παρέσυρε. Και οι δύο σκοτώθηκαν ακαριαία.

Οι δύο οδηγοί, ο 29χρονος Χαρντίπ Μπάτσου και ο 37χρονος Τζασκαμάλ Ριγιάτ, δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους. Συναντήθηκαν τυχαία σε φωτεινό σηματοδότη, κατά την πρωινή ώρα αιχμής, και αποφάσισαν να συναγωνιστούν στην ταχύτητα, αδιαφορώντας για την ασφάλεια των υπόλοιπων οδηγών και των πεζών.



Δείτε βίντεο από την «κόντρα»



Η μοιραία κόντρα που κατέληξε σε τραγωδία

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο του Λιντς, οι δύο άνδρες βρέθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον σε φανάρι της οδού A61 το πρωί της 16ης Ιανουαρίου 2023.

Ο Μπάτσου οδηγούσε ένα λευκό Audi TT, ενώ ο Ριγιάτ βρισκόταν στο τιμόνι μιας μαύρης BMW 135i.

Two Men Charged Over Leeds Collision In Which Mother And Daughter Died



Two men have been charged following a road traffic collision in Leeds last year which resulted in the deaths of a mother and her four-year-old daughter.



Jasskamal Riyat, aged 35, of Buckstone Avenue, #Leeds,… pic.twitter.com/ZpxminHfzA — Yapp (@YappAppLtd) May 16, 2024

Από εκείνη τη στιγμή άρχισαν να επιταχύνουν απότομα, να κινούνται με υπερβολική ταχύτητα και να πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα υπόλοιπα οχήματα, σταματώντας μόνο όταν συναντούσαν κόκκινο φανάρι.

Μάλιστα, η κάμερα του Audi κατέγραψε τους δύο οδηγούς να συζητούν για τις επιδόσεις και την ιπποδύναμη των αυτοκινήτων τους, ενώ περίμεναν σε έναν από τους φωτεινούς σηματοδότες.

Στο τελευταίο φανάρι πριν από τη θανατηφόρα σύγκρουση, ο 37χρονος Ριγιάτ χρησιμοποίησε το κινητό του τηλέφωνο για να βιντεοσκοπήσει τον Μπάτσου, προτού και οι δύο αναπτύξουν ξανά ταχύτητα.

Ο Τζασκαμάλ Ριάτ

Περίπου 65 μέτρα πριν από το σημείο της τραγωδίας, το Audi κινούνταν με ταχύτητα περίπου 143 χιλιομέτρων την ώρα, σε δρόμο όπου το όριο των 64 χλμ./ώρα μειωνόταν στα 48 χλμ./ώρα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε τη Γιουστίνα, η οποία εκείνη τη στιγμή βοηθούσε την τετράχρονη κόρη της να φορέσει το μπουφάν της.

O οδηγός του μοιραίου Audi

Ο Ριγιάτ, που ακολουθούσε με τη BMW σε μικρή απόσταση, εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος.

Two men have been jail for dangerous driving which a mother and her 4 year old daughter we're killed.



Hardeep Bhachu, aged 29, of Grant Row Adel, Leeds was jailed for 12 years causing the deaths of 27-year-old Justyna Hulboj and her daughter Lena Czepczor by dangerous driving.… pic.twitter.com/ptIngQpjIb — London & UK Street News (@CrimeLdn) October 26, 2026



«Ο δρόμος δεν είναι πίστα αγώνων»

Ο Χαρντίπ Μπάτσου παραδέχθηκε την ενοχή του για δύο ανθρωποκτονίες λόγω επικίνδυνης οδήγησης και καταδικάστηκε σε 12 χρόνια κάθειρξης.

Αντίθετα, ο Τζασκαμάλ Ριγιάτ αρνήθηκε ότι συμμετείχε σε αυτοσχέδιο αγώνα ταχύτητας, ωστόσο κρίθηκε ένοχος για τα ίδια αδικήματα, έπειτα από δίκη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μέσα στο έτος. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή κάθειρξης 16 ετών.

Κατά την ανακοίνωση των ποινών, ο δικαστής Ρέι Σινγκ απηύθυνε αυστηρό μήνυμα προς τους δύο καταδικασθέντες.

«Ο δρόμος δεν είναι πίστα αγώνων. Ένα ισχυρό αυτοκίνητο δεν αποτελεί πρόσκληση για να δοκιμάσει κανείς τα όριά του σε δημόσιο δρόμο», τόνισε.

«Οι συνέπειες της ανταγωνιστικής οδήγησης με ακραίες ταχύτητες μπορεί να είναι, και στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν, μη αναστρέψιμες. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», πρόσθεσε.

Ο δικαστής στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι τα δύο θύματα δεν είχαν καμία δυνατότητα να προστατευθούν από την επικίνδυνη συμπεριφορά των οδηγών.

«Η μία ήταν μια 27χρονη μητέρα και η άλλη η τετράχρονη κόρη της. Δεν είχαν κάνει τίποτα λάθος. Απλώς περπατούσαν για να πάνε στο σχολείο», ανέφερε.

Και συνέχισε: «Δύο οικογένειες πρέπει πλέον να ζήσουν με μια απώλεια που δεν μπορεί ποτέ να αναπληρωθεί. Η Γιουστίνα και η Λένα έπρεπε να είχαν πάει στο σχολείο εκείνο το πρωί. Έπρεπε να είχαν επιστρέψει στο σπίτι τους. Έπρεπε να είχαν συνεχίσει τη ζωή τους».

«Αντί γι’ αυτό, οι ζωές τους τελείωσαν πάνω σε ένα πεζοδρόμιο, επειδή δύο οδηγοί επέλεξαν να οδηγήσουν με τρόπο που έβαζε την ταχύτητα και τον ανταγωνισμό πάνω από την ασφάλεια όλων των ανθρώπων γύρω τους», κατέληξε.

«Τους είπα “σας αγαπώ”, χωρίς να ξέρω ότι ήταν η τελευταία φορά που τις έβλεπα»

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η κατάθεση του Ντόμινικ Τσέπτσορ, αρραβωνιαστικού της 27χρονης και πατέρα της μικρής Λένα, ο οποίος περιέγραψε πώς η τραγωδία κατέστρεψε τη ζωή του.

«Ολόκληρος ο κόσμος μου κατέρρευσε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο», ανέφερε στη δήλωσή του προς το δικαστήριο.

«Πριν από τις 16 Ιανουαρίου 2023, η ζωή μου ήταν η εκπλήρωση των μεγαλύτερων ονείρων μου. Είχα όλα όσα είναι σημαντικά στη ζωή. Είχα μια καλή δουλειά, μια υπέροχη αρραβωνιαστικιά, τη Γιουστίνα, και μια υπέροχη κόρη, τη Λένα», είπε.

Στη συνέχεια περιέγραψε την τελευταία φορά που αποχαιρέτησε την οικογένειά του.

«Δυστυχώς, το πρωί της 16ης Ιανουαρίου, όταν αποχαιρέτησα την οικογένειά μου λέγοντας “σας αγαπώ”, δεν ήξερα ότι θα ήταν η τελευταία φορά που θα τις έβλεπα».

Ο ίδιος εξήγησε ότι η απώλειά τους έχει αφήσει ένα κενό που δεν μπορεί να καλυφθεί.

«Κάθε μέρα αισθάνομαι ένα τεράστιο κενό από την απουσία τους και φαντάζομαι πώς θα ήταν η ζωή μας αν βρίσκονταν ακόμη εδώ. Είχαμε τόσα πολλά σχέδια και όνειρα και μέσα σε μια στιγμή όλα τελείωσαν», είπε.

«Ξέρω ότι θα πρέπει να ζήσω με το βάρος της απώλειας των δύο σημαντικότερων ανθρώπων της ζωής μου για όλη την υπόλοιπη ζωή μου», πρόσθεσε.

«Θα ήθελα να μπορέσω να ζήσω ξανά φυσιολογικά, χωρίς όλα αυτά, αλλά ξέρω πως αυτό δεν είναι πλέον δυνατό. Κανείς δεν μπορεί να φέρει πίσω την αρραβωνιαστικιά μου και την κόρη μου. Αυτός ο εφιάλτης θα διαρκέσει για όλη μου τη ζωή», κατέληξε.

Η υπερασπιστική γραμμή των δύο οδηγών

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η δικηγόρος του Μπάτσου, Σουζάνα Πρόκτορ, υποστήριξε ότι ο πελάτης της είναι ένας «συνηθισμένος άνθρωπος που έκανε ένα τεράστιο λάθος».

Από την πλευρά του, ο Ριγιάτ επέμεινε ότι δεν οδηγούσε επικίνδυνα και επιχείρησε να αποδώσει την ευθύνη για το δυστύχημα αποκλειστικά στον Μπάτσου.

Ο 37χρονος είχε πάντως παραδεχθεί ότι οδηγούσε με ταχύτητα έως και 80 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο 64 χλμ./ώρα, ότι είχε χρησιμοποιήσει παράνομα το κινητό του ενώ οδηγούσε και ότι είχε πραγματοποιήσει προσπεράσεις από την αριστερή πλευρά άλλων οχημάτων.

Το δικαστήριο δεν αποδέχθηκε τον ισχυρισμό του ότι δεν συμμετείχε στην επικίνδυνη κόντρα, καταδικάζοντας και τους δύο οδηγούς για τον θάνατο της νεαρής μητέρας και της τετράχρονης κόρης της.

Η υπόθεση έκλεισε δικαστικά με την επιβολή των ποινών, αφήνοντας πίσω δύο οικογένειες που καλούνται να ζήσουν με τις συνέπειες μιας τραγωδίας η οποία εκτυλίχθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

protothema.gr