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Απίστευτο περιστατικό λίγες ώρες πριν από την απονομή της Χρυσής Μπάλας του 2026, καθώς στην επίσημη ιστοσελίδα του θεσμού δημοσιεύθηκαν τρία διαφορετικά άρθρα που παρουσίαζαν ως νικητές τους Χάρι Κέιν, Κιλιάν Εμπαπέ και Λαμίν Γιαμάλ. Πανζουρλισμός στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγες ώρες πριν από την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας του 2026, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, το France Football ανέβασε στην επίσημη ιστοσελίδα του θεσμού τρία διαφορετικά κείμενα που ανακοίνωναν τον νικητή του κορυφαίου ατομικού βραβείου.

Τα τρία άρθρα δεν αφορούσαν τον ίδιο ποδοσφαιριστή, αλλά παρουσίαζαν ως νικητές τους Χάρι Κέιν, Κιλιάν Εμπαπέ και Λαμίν Γιαμάλ με το πρώτο κείμενο που ανέβηκε να ήταν αυτό του Άγγλου φορ.

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