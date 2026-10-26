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Πληροφορίες για τον εντοπισμό της Akila Naseem, 45 ετών, από το Πακιστάν, η οποία ελλείπει από τις 23 Οκτωβρίου από τον χώρο διαμονής της στη Λεμεσό, ζητά η Αστυνομία.

Η 45χρονη περιγράφεται ως ύψους περίπου 1,70 μ., λεπτής σωματικής διάπλασης, με μακριά ξανθά μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της φορούσε ροζ σακάκι και μαύρο παντελόνι.

Οποιοσδήποτε γνωρίζει πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της καλείται να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στο 25-805057, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460.