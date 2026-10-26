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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, με κατεύθυνση τη Λευκωσία, παρά τον Κόρνο

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λόγω οδικής σύγκρουσης δύο οχημάτων, είχε κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, η οποία στη συνέχεια άνοιξε ξανά. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο πρόσωπα.

Η Αστυνομία κάλεσε τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.