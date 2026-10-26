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Στη σύλληψη 11 προσώπων για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων βαριά σωματική βλάβη, προχώρησε στη διάρκεια της νύχτας η Αστυνομία.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη έντεκα προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μαχαιροφορία, παράνομη κατοχή επιθετικού οργάνου, μέθη και ανησυχία, διάρρηξη κτιρίου και κλοπή, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλαβης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 857 οχήματα και ελέγχθηκαν 1.078 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 30 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 426 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 14 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 254 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 15 οχήματα. Επίσης διενεργήθηκαν 120 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες, καθώς και οκτώ προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με δύο θετικά αποτελέσματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.