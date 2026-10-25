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Στη σύλληψη 26χρονου προχώρησε η Αστυνομία στη Λεμεσό, μετά από περιστατικό κατά το οποίο, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, επιχείρησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, συγκρούστηκε με μέλος της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης και εγκατέλειψε τη σκηνή.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου (24/10), στην οδό Ανεξαρτησίας, όταν μέλος της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης έκανε σήμα σε οδηγό αυτοκινήτου να σταματήσει για τροχονομικό έλεγχο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει, ενώ σε σημείο του δρόμου συγκρούστηκε με τον ποδηλάτη αστυνομικό, ο οποίος τον είχε ακολουθήσει καλώντας τον εκ νέου να σταματήσει.

Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός φέρεται να εγκατέλειψε τη σκηνή χωρίς να παράσχει βοήθεια και να συνέχισε την πορεία του με μεγάλη ταχύτητα.

Όπως αναφέρεται στην αστυνομική ενημέρωση, κινήθηκε επικίνδυνα, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και παραβίασε κόκκινο σηματοδότη σε συμβολή δρόμων.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος είναι 26χρονος.

Ο νεαρός εντοπίστηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί της Κυριακής και συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος. Τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Τραυματίστηκε ο αστυνομικός

Το μέλος της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης μετέβη μετά το περιστατικό σε πολυκλινική στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε τραυματιστεί στο πόδι και στον αυχένα.

Αφού έτυχε περίθαλψης, έλαβε εξιτήριο αργότερα την ίδια ημέρα.

Το Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.