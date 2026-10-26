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Ο παγκόσμιος δείκτης εγκληματικότητας που καταρτίζει ετησίως ο υποστηριζόμενος από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση οργανισμός των ΗΠΑ World Justice Project (WJP), παρουσιάζει και θετικά στοιχεία για την Κύπρο.

Ένας από τους οκτώ επιμέρους τομείς, στους οποίους αξιολογούνται οι 143 χώρες παγκοσμίως, αφορά την ποινική δικαιοσύνη. Η Κύπρος αν και παρουσιάζει πτώση στις επιδόσεις της κατά την τελευταία 6ετία, εντούτοις κατατάσσεται σχετικά υψηλά στη γενική βαθμολογία γι΄ αυτό τον τομέα, αφού είναι 25η παγκοσμίως.

Προσπαθώντας να αντιληφθούμε γιατί, παρά την διαρκεί πτώση, το νησί μας παρουσιάζεται σε πολύ καλή θέση έναντι των υπό αξιολόγηση κρατών (25η βαθμίδα), εντοπίσαμε τις επτά συνολικά υποκατηγορίες που διαμορφώνουν τη βαθμολογία στον τομέα της «ποινικής δικαιοσύνης».

Καταλήξαμε στο υψηλό σκορ που καταγράφεται στην αξιολόγηση της Κύπρου για την αποτελεσματικότητα του «συστήματος ποινικής διερεύνησης». Συγκεκριμένα το σκορ είναι 0.72 που φέρνει το νησί μας στις τρεις καλύτερες χώρες του κόσμου. Με απλά λόγια, η βαθμολογία αυτή είναι εντυπωσιακή, υπό τα δεδομένα.

«Κρούω τον κώδωνα»

Παρ΄ όλα αυτά, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Συνδικαλιστές της Αστυνομίας θεωρούν πως θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια για ανάδειξη ανακριτών, καθώς οι υφιστάμενοι θα αποχωρήσουν και δεν θα αντικατασταθούν επαρκώς.

Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις που έκανε την Παρασκευή το μεσημέρι στον συνάδελφο, Νικήτα Κυριάκου (ΑΝΤ1 –«Μέρα Μεσημέρι») ο πρόεδρος του κλάδου αστυνομικών της συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ», Νίκος Λοϊζίδης.

Όταν ο τελευταίος ρωτήθηκε για το δημοσίευμα του «Φ» την περασμένη Πέμπτη (22/1) για τον παγκόσμιο δείκτη, αναφέρθηκε στη θετική επίδοση στον τομέα της «ποινικής δικαιοσύνης» που έχει να κάνει με το επίπεδο των ανακριτών της Αστυνομίας.

Εν συνεχεία, ο κ. Λοϊζίδης, μιλώντας εκ μέρους των μελών του κλάδου, είπε: «Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου για τη διερεύνηση. Οι ανακριτές μας τελειώνουν. Έχουν γεράσει οι ανακριτές. Έχουν φορτωθεί πολλές υποθέσεις».

Στη συνέχεια ο συνδικαλιστής Οι αστυνομικοί παραπονιούνται ότι καινούργιοι ανακριτές δεν έρχονται μπροστά Θα πρέπει να βρούμε τη λύση με την ηγεσία να έρθουν περισσότεροι ανακριτές μπροστά, να μπολιαστούν από τους έμπειρους γιατί σε λίγα χρόνια θα έχουμε πρόβλημα».

Βελτίωση

Η Κύπρος σε σχέση με την αξιολόγηση για το 2025 σε ό,τι αφορά το «κράτος δικαίου» παρουσιάζει βελτίωση, αφού σκαρφάλωσε δυο σκαλοπάτια σε σχέση με περασμένο έτος (30/143) και βρίσκεται στην 28η θέση.

Μάλιστα, στο δελτίο Τύπου που ετοιμάζει για την Κύπρο ο οργανισμός WJP, επισημαίνει ότι το νησί μας δεν παρουσιάζει επιδείνωση. Είναι χαρακτηριστική η ακόλουθη αναφορά: «Η παγκόσμια υποχώρηση του κράτους δικαίου συνεχίζεται, σύμφωνα με τον νέο Δείκτη Κράτους Δικαίου 2026 (WJP Rule of Law Index® 2026), που δημοσιεύθηκε από το World Justice Project (WJP).

Παρότι φέτος μειώθηκε ο αριθμός των χωρών στις οποίες καταγράφηκε υποχώρηση σε σύγκριση με πέρυσι, η συνολική εικόνα σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει έντονα άνιση, καθώς το ποσοστό των χωρών που παρουσιάζουν υποχώρηση, το οποίο ανέρχεται στο 62%, εξακολουθεί να υπερβαίνει εκείνο των χωρών που καταγράφουν βελτίωση.

Ωστόσο, η Κύπρος συγκαταλέγεται στη μειοψηφία των χωρών που παρουσίασαν αύξηση της βαθμολογίας τους στον Δείκτη Κράτους Δικαίου κατά το τρέχον έτος.

Η συνολική βαθμολογία της Κύπρου ως προς το κράτος δικαίου αυξήθηκε κατά λιγότερο από 1% στον φετινό Δείκτη. Η χώρα κατατάσσεται στην 28η θέση μεταξύ 143 χωρών παγκοσμίως.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Κύπρος κατατάσσεται στην 21η θέση μεταξύ 31 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και της Βόρειας Αμερικής».

Η επίδοση σε «τάξη και ασφάλεια»

Ο κ. Λοϊζίδης κλήθηκε την Παρασκευή στον ΑΝΤ1 να σχολιάσει την παράμετρο που ανέδειξε με δημοσίευμα του ο «Φ» την περασμένη Πέμπτη. Σύμφωνα με το σχετικό μας ρεπορτάζ, η Κύπρος συνεχίζει να έχει καθοδική πορεία στον τομέα «τάξη και ασφάλεια» (0.79), ενώ όπως επισημάναμε βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας εξαετίας. Εξηγούσαμε ότι η Κύπρος αξιολογούμενη στον συγκεκριμένο τομέα είναι στην 45η θέση από 143 χώρες παγκοσμίως (η πιο αδύνατη κατηγορία για την Κύπρο από τις οκτώ συνολικά). Ο κ. Λοϊζίδης σχολιάζοντας αυτό το στατιστικό είπε: «Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει Συνδέεται με εγκληματικότητα και την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και τις βίαιες αυτοδικίες που γίνονται στις γειτονιές». Και πρόσθεσε: «Νομίζω έρχεται να ‘παντρευτεί’ με το θέμα του C3, του εκσυγχρονισμού αστυνομίας που θα είναι κεντρικός έλεγχος του Κέντρου Ελέγχου Μηνυμάτων και του Ουλαμού Άμεσης Επέμβασης (ΚΕΜ-ΟΥΛΑΕ), με περισσότερα περίπολα για να μπορέσουν να μεταβαίνουν στα σημεία». Κατέληξε παραπέμποντας στην αναδιοργάνωση που προσπαθεί να υλοποιήσει ο αρχηγός Αστυνομίας κι επισημαίνοντας πως «είμαστε πλην 600 αστυνομικούς» και ότι θα πρέπει να γίνει «αλλαγή στο οργανόγραμμα».

Τα κυριότερα σημεία που καταγράφει ο WJP για την Κύπρο

Θετικές οι περισσότερες αναφορές για το νησί μας

Ο οργανισμός στο δελτίο Τύπου που κατήρτισε για το νησί μας εστιάζει στα ακόλουθα σημεία:

>> Ο αυταρχισμός δεν αποτελεί πλέον μια αναδυόμενη τάση — έχει πλέον παγιωθεί: περισσότερο από το 86% των χωρών έχουν παρουσιάσει συνεχή υποχώρηση κατά την τελευταία πενταετία σε τουλάχιστον μία από τις δικλίδες προστασίας έναντι της αυταρχικής διακυβέρνησης: τους περιορισμούς στις κυβερνητικές εξουσίες, την ανοικτή διακυβέρνηση ή τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σε αυτές περιλαμβάνεται και η Κύπρος.

>> Οι ελευθερίες που είναι απαραίτητες για τη δράση της κοινωνίας των πολιτών, τον δημόσιο διάλογο και τον έλεγχο της κυβέρνησης συρρικνώνονται στις περισσότερες χώρες:

* Η «ελευθερία γνώμης και έκφρασης» παρουσίασε υποχώρηση στο 64% των χωρών, όχι όμως στην Κύπρο.

* Η «ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι» παρουσίασε υποχώρηση στο 67% των χωρών, όχι όμως στην Κύπρο.

* Η «συμμετοχή των πολιτών στα κοινά» παρουσίασε υποχώρηση στο 65% των χωρών, όχι όμως στην Κύπρο.

>> Τόσο στο σύστημα ποινικής όσο και στο σύστημα αστικής δικαιοσύνης, οι αθέμιτες πιέσεις και παρεμβάσεις της εκτελεστικής εξουσίας έχουν καταστεί οι κυριότεροι παράγοντες θεσμικής υποβάθμισης. Η αστική δικαιοσύνη παρουσίασε επιδείνωση στο 64% των χωρών και η ποινική δικαιοσύνη στο 58%, με την αθέμιτη κυβερνητική επιρροή να αναδεικνύεται σε κεντρικό παράγοντα και στους δύο τομείς.

>> Τα δικαστικά συστήματα χάνουν επίσης έδαφος γενικότερα απέναντι στην υπέρμετρη επέκταση της εκτελεστικής εξουσίας: ο δείκτης που αφορά τον περιορισμό των κυβερνητικών εξουσιών από τη δικαστική εξουσία παρουσίασε υποχώρηση στο 63% των χωρών. Σε αυτές περιλαμβάνεται και η Κύπρος.

>> Ωστόσο, η αστική δικαιοσύνη καθίσταται περισσότερο προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή και ισότιμη:

– Ο δείκτης «Πρόσβαση στην αστική δικαιοσύνη και οικονομική δυνατότητα προσφυγής σε αυτήν» παρουσίασε βελτίωση στο 54% των χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

– Ο δείκτης «Η αστική δικαιοσύνη είναι απαλλαγμένη από διακρίσεις» παρουσίασε βελτίωση στο 52% των χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου».