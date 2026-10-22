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Αμερικανικός οργανισμός που αξιολογεί τα επίπεδα του κράτους δικαίου παγκοσμίως, παρουσιάζει την Κύπρο να παραμένει σε τέτοια επίπεδα στον τομέα της «τάξης και ασφάλειας» που κάθε άλλο παρά εφησυχάζουν.

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο δείκτη του World Justice Project (WJP) για το κράτος δικαίου σε 143 χώρες παγκοσμίως (2026), η Κύπρος καταλαμβάνει την 28η θέση (0.67 η συνολική βαθμολογία) έχοντας σκαρφαλώσει δυο σκαλοπάτια σε σχέση με το 2025. Η Κύπρος έχει αξιολογηθεί σε οκτώ επιμέρους τομείς. Στους τέσσερις εξ αυτών παρουσιάζει άνοδο, ενώ στους άλλους τέσσερις παρουσιάζει καθοδική πορεία.

Αυτό που δεν περνάει απαρατήρητο, ωστόσο, είναι ότι η Κύπρος συνεχίζει να έχει καθοδική πορεία στον τομέα «τάξη και ασφάλεια» (0.79). Η βαθμολογία της Κύπρου στον τομέα “Τάξη και Ασφάλεια” βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας εξαετίας.

26η περιφερειακά

Η Κυπριακή Δημοκρατία, πάντα αξιολογούμενη στον τομέα «τάξη και ασφάλεια», είναι στην 45η θέση από 143 χώρες παγκοσμίως. Ωστόσο, η θέση είναι ακόμη πιο χαμηλή σε σχέση με κράτη που κατηγοριοποιούνται στην ίδια περιφέρεια με την Κύπρο.

Συγκεκριμένα, η επίδοσή της είναι αισθητά χαμηλότερη σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς βρίσκεται στην 26η θέση μεταξύ 31 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και της Βόρειας Αμερικής. Συμπεριλαμβάνεται, με άλλα λόγια, στην τελευταία εξάδα.

Να σημειωθεί ότι στον τομέα της «τάξης και ασφάλειας» η βαθμολογία καθορίζεται από (1) την εγκληματικότητα και την ασφάλεια των πολιτών, (2) τις εμφύλιες συγκρούσεις και (3) την βίαιη αυτοδικία (κατά πόσον οι πολίτες καταφεύγουν στη βία για την επίλυση διαφορών).

Παραθέτουμε την κατάταξη της Κύπρου στη συγκεκριμένη κατηγορία την τελευταία εξαετία (ο πρώτος αριθμός είναι η θέση και ο δεύτερος αφορά τον αριθμό των αξιολογούμενων χωρών):

2021 – 35/139

2022 – 38/140

2023 – 38/142

2024 – 44/142

2025 – 45/143

2026 – 45/143

Αναλυτικά τις επιδόσεις της Κύπρου στους οκτώ επί μέρους τομείς (2026):

>> Περιορισμοί στην κυβερνητική εξουσία: 29η από 143 χώρες – 0.67 μονάδες – πτώση.

>> Απουσία διαφθοράς: 36η από 143 χώρες – 0.65 μονάδες – άνοδος.

>> Ανοιχτή διακυβέρνηση: 32η από 143 χώρες – 0.63 μονάδες – άνοδος.

>> Θεμελιώδη δικαιώματα: 30ή από 143 χώρες – 0.72 μονάδες – πτώση.

>> Τάξη και ασφάλεια: 45ή από 143 χώρες –0.79 μονάδες – πτώση.

>> Εφαρμογή κανονιστικών ρυθμίσεων: 31η από 143 χώρες –0.66 μονάδες – άνοδος.

>> Αστική δικαιοσύνη: 34η από 143 χώρες – 0.62 μονάδες – άνοδος.

>> Ποινική δικαιοσύνη: 25η από 143 χώρες –0.65 μονάδες – πτώση.

Στο ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε ο οργανισμός World Justice Project (WJP) σημειώνεται, μεταξύ άλλων για την Κύπρο: «Ο αυταρχισμός δεν αποτελεί πλέον μια αναδυόμενη τάση — έχει παγιωθεί: περισσότερο από το 86% των χωρών έχουν υποστεί διαρκή υποχώρηση, κατά την τελευταία πενταετία, σε τουλάχιστον έναν από τους μηχανισμούς προστασίας έναντι της αυταρχικής διακυβέρνησης: τους περιορισμούς στην κυβερνητική εξουσία, την ανοιχτή διακυβέρνηση ή τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σε αυτές περιλαμβάνεται και η Κύπρος».

Πάντως, σε ό,τι αφορά τις ελευθερίες για τους πολίτες, η εικόνα για την Κύπρο δεν εμφανίζεται τόσο αρνητική. Κι αυτό γιατί ενώ σημειώνεται πτώση στο 64%-67% των χωρών, η Κύπρος δεν περιλαμβάνεται σ΄ αυτές.

Το World Justice Project (WJP), ο ανεξάρτητος οργανισμός που καταρτίζει τον ετήσιο Δείκτη Κράτους Δικαίου (Rule of Law Index), εδρεύει στην Ουάσινγκτον και χρηματοδοτείται από δημόσιους φορείς, διεθνείς οργανισμούς και ιδιωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί ο ίδιος ο οργανισμός για την περίοδο 2023–2025, μεταξύ των χρηματοδοτών του από τον δημόσιο τομέα περιλαμβάνονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το Υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ολλανδίας, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Κατάρ, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και η Παγκόσμια Τράπεζα.