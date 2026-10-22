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Τους πρώτους πύργους αναμένεται ν’ αποκτήσουν τα Λιβάδια Λάρνακας, στα οποία υπάρχει πρωτοφανής ανάπτυξη το τελευταίο διάστημα, λόγω της απομάκρυνσης των πετρελαιοδεξαμενών από την περιοχή των πρώην διυλιστηρίων.

Πρόκειται για οικιστική και εμπορική ανάπτυξη με την ονομασία Horizon Towers, που αναμένεται να ξεπεράσει τα €200 εκατ. και θα υλοποιηθεί από την εταιρεία Shajwawi Lebovich Karekla (SLK) Developments Ltd. Το έργο περιλαμβάνει συνολικά 6 πύργους με 530 οικιστικές μονάδες, πολυτελή εστιατόρια, εμπορικούς χώρους, πισίνες, γυμναστήριο, spa και γήπεδο padel.

Σημειώνεται πως η SLK προγραμματίζει στη Λάρνακα επενδύσεις που θα ξεπεράσουν κατά πολύ τα €250 εκατ. Η εταιρεία βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης δύο έργων (πύργος Lumina Mare και project Horizon Towers), ενώ πρόσφατα αγόρασε και το χώρο στον οποίο βρισκόταν το πρώην ξενοδοχείο Beau Rivage.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ) πρόσφατα εκδόθηκε πολεοδομική άδεια και για την πρώτη φάση του έργου Horizon Towers, που περιλαμβάνει δύο πύργους που θ’ ανεγερθούν σε χώρο στα Λιβάδια, κοντά στο πρώην διυλιστήριο, περίπου 400 μέτρα από τη θάλασσα. «Χορηγήσαμε πολεοδομική άδεια για δύο κτήρια 84 μέτρων που θα έχουν 20 ορόφους και ένα κτήριο 27 μέτρων με 6 ορόφους», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, σημειώνοντας πως κατατέθηκε αίτηση και για οικοδομική άδεια, η οποία εξετάζεται.

Διευκρίνισε, εξάλλου, πως τα τεμάχια εμπίπτουν στον Κεντρικό Πολυλειτουργικό Πυρήνα του Σχεδίου Περιοχής Πρώην Διυλιστηρίων. «Σύμφωνα με την πρόνοια 17.3 του τροποποιητικού εγκεκριμένου σχεδίου του 2023, το μέγιστο ύψος των κτηρίων στο συγκεκριμένο χώρο μπορεί να φτάσει μέχρι τα 90 μέτρα», πρόσθεσε. Σημειώνεται πως οι δύο πύργοι θα είναι τα ψηλότερα κτήρια της Λάρνακας όταν ολοκληρωθούν.

Ο «Φ» ζήτησε λεπτομέρειες για την ανάπτυξη από την εταιρεία SLK, που ανέφερε πως ξεκίνησαν ήδη οι διαδικασίες για την πρώτη φάση του έργου, η οποία περιλαμβάνει τους πύργους Horizon 1 & 2. Οι 20ώροφοι πύργοι θα περιλαμβάνουν συνολικά 99 διαμερίσματα, καταστήματα, πισίνα, παιδότοπο και χώρους πρασίνου. Όπως μας αναφέρθηκε, από τους πρώτους πύργους έχουν πωληθεί ήδη 57 διαμερίσματα.

Σ’ ό,τι αφορά στη δεύτερη φάση αναμένεται να ξεκινήσει μετά το 2030. Αυτή θα περιλαμβάνει τους υπόλοιπους 4 πύργους, το Horizon 3, 4 & 5, που θα είναι 17 ορόφων και το Horizon 6 που θα είναι 16 ορόφων. Σε αυτή τη φάση αναμένεται να δημιουργηθούν, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό, άλλες δύο πισίνες, υπαίθριο αναψυκτήριο, καθώς και χώρος στάθμευσης για 427 οχήματα.

Το πρώτο μεγάλο έργο της εταιρείας που θα ολοκληρωθεί στη Λάρνακα αναμένεται να είναι πύργος 19 ορόφων με την ονομασία Lumina Mare, που άρχισε να ανεγείρεται κοντά στο λιμάνι. Πρόκειται για μια μεικτή αδειοδοτημένη ανάπτυξη, που θ’ αγγίξει τα 65 μέτρα και θα έχει κόστος περίπου €40 εκατ. Σύμφωνα με την εταιρεία, η ανάπτυξη περιλαμβάνει 54 κατοικίες, εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις γυμναστηρίου, πισίνα και μπαρ στην ταράτσα του 19ου ορόφου και εμπορικούς χώρους στο ισόγειο, με εστιατόρια, καφέ και καταστήματα πολυτελείας.

Σ’ ό,τι αφορά στην αγορά του πρώην ξενοδοχείου Beau Rivage, η SLK ανέφερε στην εφημερίδα μας πως θ’ ανακοινώσει σε μεταγενέστερο στάδιο τα σχέδιά της. Πρόκειται για παραλιακό τεμάχιο στα όρια της Πύλας, στο οποίο τα προηγούμενα χρόνια είχε εξαγγελθεί από fund αμερικανικών συμφερόντων μεγαλεπήβολη επένδυση €120 εκατ., η οποία, ωστόσο, δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Όπως είχε ανακοινωθεί τότε, στα πλάνα βρισκόταν η δημιουργία δύο ξενοδοχείων (τετράστερου και πεντάστερου), 88 διαμερισμάτων και 10 επαύλεων.Τους πρώτους πύργους αναμένεται ν’ αποκτήσουν τα Λιβάδια Λάρνακας, στα οποία υπάρχει πρωτοφανής ανάπτυξη το τελευταίο διάστημα, λόγω της απομάκρυνσης των πετρελαιοδεξαμενών από την περιοχή των πρώην διυλιστηρίων.