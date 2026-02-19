Μια νέα εποχή για το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας σηματοδοτεί η κατάθεση των περιβαλλοντικών μελετών στο Τμήμα Περιβάλλοντος για το έργο «Horizon Towers». Η ανάπτυξη, της εταιρείας Shajwawi Lebovich Karekla Developments Ltd (SLK), προτείνεται να ανεγερθεί στην περιοχή των πρώην Διυλιστηρίων και Αποθηκών Πετρελαιοειδών, εντός των ορίων του Δήμου Λιβαδιών (πλέον μέρος του νέου Συμπλέγματος Δήμων Λάρνακας).

Το έργο, που χαρακτηρίζεται από υψηλές αρχιτεκτονικές προδιαγραφές, αφορά την ανέγερση συνολικά έξι πύργων, ύψους από 70 έως 86 μέτρα, οι οποίοι θα φιλοξενούν 530 οικιστικές μονάδες, δύο κτήρια δημόσιων πολλαπλών χρήσεων, τα οποία θα διαθέτουν χώρους εστίασης, εμπορικά καταστήματα, γυμναστήριο, spa και χώρους γραφείων, καθώς και χώρους πρασίνου, στάθμευσης, πισίνες, γήπεδο παντέλ.

Η επένδυση υλοποιείται σε γη που παραχωρήθηκε από την εταιρεία Πετρολίνα, συμφερόντων της οικογένειας Λευκαρίτη.

Η επένδυση έχει χωριστεί σε δύο βασικά τμήματα (Plot 1 και Plot 2), για τα οποία έχουν υποβληθεί δύο ξεχωριστές πολεοδομικές αιτήσεις, αλλά αποτελούν μια ενιαία αισθητική και λειτουργική παρέμβαση:

Horizon Towers – Plot 1:

Ν Δύο πύργοι 20 ορόφων (Horizon 1 & 2), ύψους 86 μέτρων, με 99 διαμερίσματα.

Ν Ένα πενταώροφο κτήριο πολλαπλών χρήσεων (Annex 1) με καταστήματα, εστίαση, γυμναστήριο και γραφεία.

Ν Μεγάλη πισίνα 550 τ.μ., παιδική χαρά και χώροι πρασίνου.

Horizon Towers – Plot 2:

Ν Τρεις πύργοι 17 ορόφων (Horizon 3, 4, 5) με 85 διαμερίσματα ο καθένας και ένας πύργος 16 ορόφων (Horizon 6) με 77 διαμερίσματα.

Ν Συνολικά 332 οικιστικές μονάδες σε αυτό το τμήμα.

Ν Ένα τριώροφο κτήριο πολλαπλών χρήσεων (Annex 2).

Ν Δύο πισίνες 900 τ.μ., παιδική πισίνα, γήπεδο padel και υπαίθριο αναψυκτήριο.

Ν Χώρος στάθμευσης για 427 οχήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιβαλλοντικές μελέτες για τη διαχείριση του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς λόγω της γειτνίασης με τη θάλασσα και του βάθους των εκσκαφών (έως 4,20 μ. για τους πύργους), θα απαιτηθεί ταπείνωση της στάθμης του νερού.

Η μελέτη προτείνει μια βιώσιμη λύση επαναεισαγωγής του αντλούμενου νερού (re-injection) στον υδροφορέα μέσω ειδικών γεωτρήσεων εκτός των ορίων της ανάπτυξης, ώστε να μην υπάρξει ποσοτική υποβάθμιση των υπογείων υδάτων. Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 18 μήνες, με τις επιπτώσεις (θόρυβος, σκόνη) να χαρακτηρίζονται ως «μικρές έως μέτριες» και πλήρως αναστρέψιμες.

«Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας του έργου εναρμονίζεται πλήρως με τον νέο πολυλειτουργικό πυρήνα της περιοχής, μετατρέποντας μια πρώην βιομηχανική ζώνη σε σύγχρονο αστικό κέντρο», αναφέρεται στα συμπεράσματα των μελετών.