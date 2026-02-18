Θέλει η Κύπρος να σταθεί με αυτοπεποίθηση ως ένα ώριμο, ανεπτυγμένο και ανεξάρτητο κράτος που τιμά και προωθεί τον πολιτισμό του;

Τότε χρειάζεται ένα κρατικό πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στις Τέχνες και τον Πολιτισμό. Ένα τέτοιο ίδρυμα δεν αποτελεί πολυτέλεια· είναι βασική προϋπόθεση για να αποκτήσουμε σοβαρή πολιτιστική πολιτική, δυνατή δημιουργική βιομηχανία και ουσιαστική διεθνή παρουσία.

Ένα Κρατικό Πανεπιστήμιο Τεχνών και Πολιτισμού θα μπορεί να παράγει συστηματική έρευνα, καινοτομία και αξιόπιστα δεδομένα που θα αξιοποιούνται στη χάραξη δημόσιας πολιτικής στον πολιτισμό, στην παιδεία και στην οικονομία. Ταυτόχρονα, θα προσφέρει δημόσια, εξειδικευμένη και ποιοτική εκπαίδευση, χωρίς οι νέοι και οι νέες να είναι υποχρεωμένοι να φύγουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν μουσική, θέατρο, κινηματογράφο, εικαστικά, design ή ψηφιακές τέχνες.

Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται δραστικά το συνολικό κόστος σπουδών για τις οικογένειες, περιορίζεται η διαρροή ταλέντου και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια νέα γενιά επαγγελματιών που θα παραμένει και θα δρα στην Κύπρο, ενδυναμώνοντας όλους τους κλάδους της Δημιουργικής Βιομηχανίας.

Η Λάρνακα είναι ο φυσικός και στρατηγικός τόπος για να στεγαστεί ένα τέτοιο Πανεπιστήμιο. Είναι η μόνη μεγάλη πόλη χωρίς κρατικές υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 2030 αναλαμβάνει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, με σημαντικές επενδύσεις σε πολιτιστικές υποδομές και χώρους δημιουργίας.



Αυτές οι επενδύσεις χρειάζονται μια μόνιμη ακαδημαϊκή δομή για να είναι βιώσιμες: ένα Πανεπιστήμιο που θα «παράγει» ερευνητές, καλλιτέχνες και πολιτιστικούς παραγωγούς που θα ενισχύσουν τους πολιτιστικούς οργανισμούς οι οποίοι με τη σειρά τους θα αξιοποιήσουν τις υποδομές και μετά το 2030. Με άλλα λόγια, το Πανεπιστήμιο θα λειτουργεί ως κινητήρας για μια πιο αειφόρο αστική και πολιτιστική ανάπτυξη.

Παράλληλα, η Λάρνακα μπορεί να γίνει ο κόμβος όπου θα συναντιούνται καλλιτέχνες, ερευνητές, επιχειρήσεις και πολιτιστικοί οργανισμοί, δημιουργώντας συνέργειες που θα ενισχύσουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών σε όλο το φάσμα της οικονομίας.

Μέσα από τη διασύνδεση της έρευνας με τη βιομηχανία, το Πανεπιστήμιο μπορεί να ενισχύσει την παρουσία των πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων, να βοηθήσει στην περαιτέρω διεθνοποίηση του κυπριακού πολιτιστικού προϊόντος και να προσελκύσει ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά κονδύλια. Ενώ η συστηματική έρευνα και η ψηφιακή καταγραφή της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς – υλικής και άυλης – καθώς και του σύγχρονου κυπριακού πολιτισμού, θα θωρακίσουν την ταυτότητά μας και θα την κάνουν πιο ορατή στον κόσμο.

Την ίδια στιγμή, βλέπουμε ότι δύο προπτυχιακά προγράμματα μουσικής σε ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια, αφήνοντας ακόμη πιο εκτεθειμένο το πεδίο της μουσικής εκπαίδευσης και δείχνοντας την ευθραυστότητα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας εν τη απουσία του δημόσιου πυλώνα.

Την ίδια ώρα, ο ΘΟΚ σχεδιάζει τη δημιουργία δραματικής σχολής στη Λάρνακα, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να ενταχθεί οργανικά στη δομή ενός Κρατικού Πανεπιστημίου Τεχνών και Πολιτισμού, προσφέροντας συνέχεια, ποιότητα και προοπτική.

Αντί να βλέπουμε μεμονωμένες, αποσπασματικές κινήσεις, μπορούμε να χτίσουμε ένα συνεκτικό οικοσύστημα εκπαίδευσης, δημιουργίας και παραγωγής πολιτισμού.

Η δημιουργία ενός τέτοιου Πανεπιστημίου με έδρα τη Λάρνακα δεν είναι απλώς ένα αναπτυξιακό έργο για μια πόλη. Είναι μια στρατηγική επιλογή για ολόκληρη τη χώρα: για μια οικονομία πιο διαφοροποιημένη και ανθεκτική, για νέες θέσεις εργασίας σε σύγχρονα επαγγέλματα, για μια κοινωνία που επενδύει στη φαντασία, στην παραγωγή ιδεών, στη γνώση και στην πολιτιστική της αυτοπεποίθηση.

Αν θέλουμε η Κύπρος να κοιτάζει μπροστά, ένα Κρατικό Πανεπιστήμιο Τεχνών και Πολιτισμού στη Λάρνακα είναι το τολμηρό βήμα που χρειαζόμαστε σήμερα.

* Ο Μιχάλης Καλοπαίδης είναι συντονιστής Επιτροπής Πολιτισμού του Volt, υποψήφιος βουλευτής Λάρνακας.