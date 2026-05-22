Ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί στους Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών η συνέχιση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ήδη δέκα χώρες παρουσιάζουν δημοσιονομικά ελλείμματα 3% του ΑΕΠ, με τις προβλέψεις να δείχνουν πως, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος μέχρι το 2027, οι χώρες με αυξημένα ελλείμματα θα ανέλθουν στις 13.

Η κατάσταση, όπως λέχθηκε στο πλαίσιο του άτυπου Eurogroup στη Λευκωσία, δεν προκαλεί μέχρι στιγμής στασιμοπληθωρισμό και ύφεση.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης του άτυπου Eurogroup στη Λευκωσία, ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε πως, λόγω των μέτρων που λήφθηκαν το 2022, οι επιπτώσεις και ο αντίκτυπος από τη Μέση Ανατολή είναι 12% μικρότερες σε σχέση με ό,τι θα ίσχυε εάν δεν γίνονταν οι αναγκαίες προσαρμογές στην ενεργειακή πολιτική.

Όπως είπε o Έλληνας υπουργός, η παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή εντείνει ιδιαίτερα τις πιέσεις στις αγορές ενέργειας και στις αλυσίδες εφοδιασμού, με σοβαρές συνέπειες για κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ προκαλεί επιπτώσεις στην ενέργεια αλλά και στη μεταφορά στρατηγικών προϊόντων.

Υπέδειξε, επίσης, πως η ευρωπαϊκή οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα, παρά τις διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών. «Καθώς η κρίση συνεχίζεται, η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια δύσκολη αλλά αναγκαία ισορροπία. Από τη μία πλευρά, είναι κρίσιμο να προστατευθεί η δημοσιονομική σταθερότητα. Από την άλλη, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις σημαντικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και οι ίδιες οι ευρωπαϊκές οικονομίες».

Τόνισε την ανάγκη για συλλογικές παρεμβάσεις, με στόχο τη στήριξη της οικονομίας χωρίς να υπονομεύεται η μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Παράλληλα, σημείωσε πως η αξιοπιστία της Ευρώπης δεν καθορίζεται μόνο από τις δεσμεύσεις της, αλλά και από την ικανότητά της να προχωρά με κοινή αντιμετώπιση.

«Και αυτό ακριβώς είναι το πλαίσιο των μέτρων που έχει εισηγηθεί η Επιτροπή: προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα, ανάλογα με τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης», συμπλήρωσε. Είπε, επίσης, πως η σημερινή κατάσταση απαιτεί στενό συντονισμό εντός της ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο.

Επίτροπος: Έχουν πληγεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, ανέφερε πως η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ένα νέο ενεργειακό σοκ, επηρεάζοντας τον πληθωρισμό, την ανάπτυξη και τα δημόσια οικονομικά σε ολόκληρη την ΕΕ. Όπως είπε, οι υψηλότερες τιμές ενέργειας πλήττουν ήδη νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.

«Το ενεργειακό σοκ ασκεί επίσης πρόσθετη πίεση στα δημόσια οικονομικά μας. Δέκα κράτη μέλη κατέγραψαν ελλείμματα άνω του 3% του ΑΕΠ το 2025 και έως το 2027 ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σε 13. Προβλέπουμε ότι το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα της ΕΕ θα αυξηθεί από 3,1% του ΑΕΠ το 2025 σε 3,5% φέτος και 3,6% το επόμενο έτος», σημείωσε.

Λαγκάρντ: Αναμονή μέχρι τις 11 Ιουνίου

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε πως οι επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό και στην οικονομική δραστηριότητα θα εξαρτηθούν από την ένταση και τη διάρκεια του ενεργειακού σοκ στις τιμές.

Όπως είπε, στα τέλη Απριλίου η ΕΚΤ αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκιά της. «Είμαστε δεσμευμένοι να καθορίζουμε τη νομισματική πολιτική έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο μας του 2% μεσοπρόθεσμα», σημείωσε.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ απέφυγε να παραθέσει λεπτομέρειες για τη νέα συνεδρία της ΕΚΤ στις 11 Ιουνίου. «Λυπάμαι που πρέπει να πω ότι δεν θα έχετε πολλές ενδείξεις από την πλευρά μου, διότι θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε προσέγγιση εξαρτώμενη από τα δεδομένα και από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, προκειμένου να καθορίζουμε την καταλληλότερη στάση νομισματικής πολιτικής ώστε να επιτύχουμε τον μεσοπρόθεσμο στόχο μας για πληθωρισμό 2%», συμπλήρωσε.

ESM: Δεν είναι στασιμότητα και ύφεση

Ο γενικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Πιέρ Γκραμένια, ανέφερε πως οι ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν αποδειχθεί πιο ανθεκτικές μετά από αυτό το ενεργειακό σοκ στις τιμές, σε σύγκριση με το 2022.

«Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη παραμένει σε θετικό έδαφος, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για στασιμότητα και δεν μπορούμε να μιλάμε για ύφεση», πρόσθεσε.

Είπε, επίσης, πως η αβεβαιότητα και οι κίνδυνοι είναι σαφείς και ότι η προοπτική θα επηρεαστεί από τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον κ. Γκραμένια, οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί απότομα, αντανακλώντας κινδύνους στην προσφορά, αλλά και μείωση των αποθεμάτων.

Σημείωσε, ακόμα, πως το ενεργειακό κόστος επηρεάζει τον πληθωρισμό, ενώ επηρεάστηκε η εμπορική δραστηριότητα στην ΕΕ και μειώθηκε η αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Στο πλαίσιο του Eurogroup συζητήθηκε η στεγαστική κρίση που επηρεάζει τα κράτη μέλη της ΕΕ, με τους συμμετέχοντες να αναφέρουν πως εναπόκειται στα κράτη να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις. Επιπλέον, συζητήθηκαν το ψηφιακό ευρώ και η ανταγωνιστικότητα.