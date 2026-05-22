Από 9 σε 12 χρόνια αύξησε το Εφετείο την ποινή σε νεαρό πρόσωπο που καταδικάστηκε το 2023 για την κατοχή με σκοπό την προμήθεια 13 κιλών ναρκωτικών.

Το Εφετείο αποδέχθηκε την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα για ανεπάρκεια της ποινής και έκρινε ότι η μεγάλη ποσότητα των ναρκωτικών, ήτοι 12 κιλά και 900 γρ., δικαιολογούσε την αύξηση της κατά τρία χρόνια. Ο καταδικασθείς είχε παραδεχθεί στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού ότι στις 20.9.2023 είχε στην κατοχή του 13 κιλά φυτού κάνναβης από το οποίο δεν είχε εξαχθεί η ρητίνη, με σκοπό να την προμηθεύσει σε άλλα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, αυτός ανακόπηκε ενώ οδηγούσε το όχημά του μετά από πληροφορία της αστυνομίας και τον ερεύνησαν τόσο τον ίδιο όσο και το όχημά του και ανηύραν στο χώρο αποσκευών του οχήματος μια καφέ ταξιδιωτική βαλίτσα που όταν του υποδείχθηκε απάντησε «δεν είναι δική μου». Άνοιξαν τη βαλίτσα και διαπίστωσαν ότι εντός αυτής υπήρχαν τέσσερις ξεχωριστές νάιλον συσκευασίες οι οποίες περιείχαν ποσότητα πράσινης ξηρής φυτικής ύλης που έμοιαζε με κάνναβη.

Σε ανακριτική του κατάθεση ο κατηγορούμενος στην παρουσία του δικηγόρου του, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι γνώρισε κάποιο πρόσωπο, στο οποίο ανέφερε ότι είχε οικονομικά προβλήματα και συμφώνησε μαζί του να παραλάβει τη συγκεκριμένη βαλίτσα από συγκεκριμένο μέρος και να την πάρει στη Λεμεσό έναντι πληρωμής €1.000. Ανέφερε, επίσης, ότι γνώριζε ότι η πράξη στην οποία προέβη ήταν παράνομη όμως χρειαζόταν τα χρήματα και αρνήθηκε να κατονομάσει το πρόσωπο με το οποίο συμφώνησε να κάνει την μεταφορά των ναρκωτικών, εκφράζοντας φόβο για τη ζωή του.

Το Εφετείο συμφώνησε με το πρωτόδικο Δικαστήριο που απέρριψε τον λόγο για τον οποίο ο κατηγορούμενος κατέφυγε στη διάπραξη των επίδικων σοβαρών αδικημάτων και δη την οικονομική του αδυναμία, τονίζοντας ότι «σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη σοβαρή παράνομη συμπεριφορά που υπέδειξε. Όφειλε, ο εφεσίβλητος να αναζητήσει νόμιμες πηγές εσόδων και όχι να ενδώσει στον πειρασμό και να καταφύγει στην αποκόμιση γρήγορου οικονομικού οφέλους με την εν λόγω παράνομη δράση του», επισημαίνουν οι τρεις δικαστές του Εφετείου.

Περαιτέρω, το Δικαστήριο τόνισε πως η ανάγκη για επιβολή αυστηρής και αποτρεπτικής ποινής υπό τα περιστατικά και δεδομένα της παρούσας υπόθεσης σαφώς και δεν αντανακλάται στο ύψος της ποινής που επιβλήθηκε στον εφεσίβλητο. Αυτή, αντικειμενικά κρινόμενη, υπό το φως της σχετικής νομολογίας, είναι αναμφίβολα ανεπαρκής και ως εκ τούτου δικαιολογείται η επέμβαση του Εφετείου. Η έφεση για ανεπάρκεια της ποινής επιτυγχάνει. Λαμβάνουμε υπόψη τη μεγάλη ποσότητα κάνναβης και η ποινή φυλάκισης των 9 ετών που επιβλήθηκε στην κατηγορία κατοχής 12 κιλών και 900 γραμμαρίων κάνναβης με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα, αυξάνεται σε 12 έτη.