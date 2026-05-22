Το τελικό προεκλογικό του μήνυμα για τις εκλογές της Κυριακής έστειλε με γραπτή δήλωση του ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος ζητά από τους πολίτες αυτή την Κυριακή να ψηφίσουν ΔΗΚΟ.

«Τα τελευταία χρόνια, ο λαός μας απέδειξε ότι όταν υπάρχει σταθερότητα, τόλμη και πείσμα, η Κύπρος μπορεί να πετυχαίνει θαύματα. Τώρα είναι η ώρα να προστατεύσουμε όσα πετύχαμε και να χτίσουμε ακόμη περισσότερα», αναφέρει ανάμεσα σε άλλα.

Αυτούσια η δήλωση του Νικόλα Παπαδόπουλου

Η Κύπρος μπορεί.

Και δικαιούται περισσότερα.

Περισσότερη οικονομική ανάπτυξη.

Περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους μας.

Περισσότερη ασφάλεια για τις οικογένειες μας.

Περισσότερη φροντίδα για την κοινωνία μας.

Τα τελευταία χρόνια, ο λαός μας απέδειξε ότι όταν υπάρχει σταθερότητα, τόλμη και πείσμα, η Κύπρος μπορεί να πετυχαίνει θαύματα.

Τώρα είναι η ώρα να προστατεύσουμε όσα πετύχαμε και να χτίσουμε ακόμη περισσότερα.

Αυτό που χρειάζεται ο λαός μας δεν είναι μιζέρια και απελπισία. Δεν είναι ισοπέδωση και εύκολα συνθήματα.

Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σοβαρότητα, όραμα και αποφασιστικότητα.

Με ξεκάθαρες θέσεις το ΔΗΚΟ ήταν και θα παραμείνει μια δύναμη ευθύνης για την κοινωνία και για την Κύπρο.

Η Κύπρος έχει προοπτική.

Η Κύπρος έχει μέλλον.

Ας το διασφαλίσουμε.

Αυτή την Κυριακή ψηφίζουμε ΔΗΚΟ