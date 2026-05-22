Κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου, με ισχύ από τις 11:00 μέχρι τις 17:00 του Σαββάτου, 23 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, οι καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως περιοχές του εσωτερικού και τα ορεινά.

Η ένταση της βροχής εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 35 και 50 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ θεωρείται πιθανή και η εκδήλωση χαλαζόπτωσης.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Απόψε θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ενώ κατά τις αυγινές ώρες πιθανό τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και παροδικά τοπικά στα παράλια ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές αλλά και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νότιοι ως νοτιοδυτικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά μέχρι λίγο ταραγμένη για να καταστεί αργότερα λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 24 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ενώ κατά τις αυγινές ώρες πιθανό τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και παροδικά τοπικά στα παράλια ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά κυρίως συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού, όπου και τα φαινόμενα ενδεχομένως να είναι πιο έντονα. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει πτώση για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Κυριακή και τη Δευτέρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.