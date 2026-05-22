Αρχίζει τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 η υποβολή αιτήσεων για το σχέδιο επιχορήγησης διακοπών χαμηλοσυνταξιούχων σε ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το σχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 13 Μαΐου και προβλέπει πλήρη επιχορήγηση διαμονής με πλήρη διατροφή για συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα.

Το σχέδιο αφορά διακοπές σε θέρετρα των ορεινών περιοχών και του Πύργου Τυλληρίας και θα λειτουργήσει από τις 5 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2026 και από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Οκτωβρίου 2026.

Η επιχορήγηση καλύπτει 4ήμερη διαμονή, δηλαδή τρεις διανυκτερεύσεις με πλήρη διατροφή, είτε από Παρασκευή έως Δευτέρα είτε από Τρίτη έως Παρασκευή.

Δικαιούχοι του σχεδίου είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι που λαμβάνουν τη μικρή επιταγή μέσω του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, οι χαμηλοσυνταξιούχοι που είναι δικαιούχοι του ΕΕΕ, καθώς και συνταξιούχοι με ετήσιο εισόδημα μέχρι €15.500 για μονήρεις και μέχρι €20.000 για οικογένειες.

Το σχέδιο καλύπτει επίσης τα εξαρτώμενα πρόσωπα των δικαιούχων, όπως αυτά καθορίζονται στο Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης συμμετοχής.

Κατά την πρώτη εβδομάδα υποβολής αιτήσεων, από τις 25 έως τις 31 Μαΐου 2026, θα δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους που δεν συμμετείχαν στο σχέδιο κατά την περσινή περίοδο του 2025. Προτεραιότητα θα έχουν επίσης δικαιούχοι που διετέλεσαν αιχμάλωτοι ή/και μη στρατεύσιμοι ή άμαχοι πολέμου κατά την τουρκική εισβολή του 1974 και λαμβάνουν μηνιαίο τιμητικό επίδομα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για την υλοποίηση του σχεδίου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει συμβληθεί με το ταξιδιωτικό γραφείο ORTHODOXOU TRAVEL, στη βάση της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ORTHODOXOU TRAVEL, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 και μέχρι την εξάντληση του σχετικού κονδυλίου.