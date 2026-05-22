Με αφορμή το πέρας της προεκλογικής περιόδου σήμερα, το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο στέλνει το μήνυμα ότι «το κομματικό καρτέλ που κυριαρχεί στην πολιτική ζωή της Κύπρου για δεκαετίες, ένιωσε για πρώτη φορά ότι απειλείται. Γι’ αυτό σήμερα κινδυνολογεί. Θέλει να καλλιεργήσει τον φόβο στους πολίτες για να θολώσει και να χειραγωγήσει την κρίση τους. Δεν θα το καταφέρει», ενώ τονίζει πως στη Βουλή θα είναι μια σοβαρή και ήρεμη δύναμη

Η ανακοίνωση

Σήμερα κλείνει η αυλαία της προεκλογικής περιόδου. Το χειροκρότημα του κοινού θα το ακούσουμε το βράδυ της 25ης Μαΐου. Είμαστε αισιόδοξοι.

Το ΑΛΜΑ ήταν ο άτυπος πρωταγωνιστής αυτής της περιόδου – ένας νέος παίκτης, με δυναμισμό και τεκμηριωμένη άποψη για τα κοινά του τόπου μας, που τάραξε τα νερά. Οι κυματισμοί που προκάλεσε συζητήθηκαν, αν και με συχνά τοξικό τρόπο από τα απειλούμενα κόμματα του κατεστημένου.

Διεξαγάγαμε έναν προεκλογικό αγώνα με ήθος και πάθος – το ήθος ενός κόμματος με ανύπαρκτα οικονομικά μέσα, χωρίς οργανωτικό μηχανισμό και χωρίς έμμισθο προσωπικό, αλλά με την τόλμη, την ανιδιοτέλεια και το πάθος 56 υποψηφίων να προσφέρουν στο κοινό καλό. Αναδείξαμε θέματα, επισημάναμε ευθύνες, προτείναμε λύσεις. Η τοξικότητα των προβλημάτων ήταν διαρκώς στο επίκεντρό μας. Το κομματικό καρτέλ που κυριαρχεί στην πολιτική ζωή της Κύπρου για δεκαετίες, ένιωσε για πρώτη φορά ότι απειλείται. Γι’ αυτό σήμερα κινδυνολογεί. Θέλει να καλλιεργήσει τον φόβο στους πολίτες για να θολώσει και να χειραγωγήσει την κρίση τους. Δεν θα το καταφέρει.

Οι πολίτες γνωρίζουν. Αισθάνονται τη θεσμική κατρακύλα στην οποία έχουν οδηγήσει τη χώρα μας, κλείνουν τη μύτη τους στη δυσωδία της διαπλοκής, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας, βλέπουν ότι η τσέπη τους αδειάζει γρηγορότερα απ’ ότι γεμίζει. Πίσω από τη βιτρίνα της ευημερίας των οικονομικών δεικτών, βιώνουν τα προβλήματα της ακρίβειας και οσμίζονται τη σαπίλα ενός συστήματος που δεν απαντά στις ανησυχίες τους.

Στις 24 Μαΐου είναι η ώρα για το μεγάλο άλμα. Να ξεφύγουμε από το τέλμα. Να αφήσουμε πίσω το παθολογικό παλιό και να αγκαλιάσουμε το ελπιδοφόρο νέο. Έφτασε η ώρα της επανεκκίνησης. Η Κύπρος θα αλλάξει αν το θελήσουμε πολλοί και πολύ. Το ΑΛΜΑ εκφράζει υπεύθυνα τη συσσωρευμένη αγανάκτηση ετών. Μεταποιούμε τη οργή των πολιτών σε γόνιμο πολιτικό λόγο και πράξεις με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Στη Βουλή, το ΑΛΜΑ θα είναι η ήρεμη και σοβαρή δύναμη που θα ελέγχει άγρυπνα την εξουσία, που θα προωθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αναθέσμιση του κράτους, που θα προτάσσει το κοινό καλό. Υπερασπιζόμενο αρχές και αξίες, θα επιδιώξει συνεργασίες που θα ωφελούν την κοινή μας πατρίδα. Όπως ο επικεφαλής του Άλματος όρθωσε το ανάστημά του στο σύστημα, έτσι και το ΑΛΜΑ θα αποτελεί, στη Βουλή, το ανάχωμα στο πελατειακό και αναποτελεσματικό κράτος, υπερασπιζόμενο το δημόσιο συμφέρον πέρα και πάνω από επιμέρους συμφέροντα.

Καλούμε τους πολίτες να κάνουν το μεγάλο άλμα: να δώσουν στο ΑΛΜΑ την ώθηση που χρειάζεται για να γίνει η τρίτη δύναμη στη Βουλή. Ισχυρό ΑΛΜΑ σημαίνει ισχυρός πολίτης.