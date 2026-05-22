Αύξηση κατέγραψε το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Με μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2026, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών ανήλθε στα €8.174,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 3,5% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025, όταν είχε διαμορφωθεί στα €7.899,0 εκατ.

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών σημείωσε οριακή αύξηση, από 350 τον Δεκέμβριο του 2025 σε 351 οργανισμούς τον Μάρτιο του 2026.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκδοση «Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών» του Μαΐου 2026, η οποία είναι διαθέσιμη τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.

Η δημοσίευση των στοιχείων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αποτυπώνει τη συγκρατημένη διεύρυνση του τομέα, με την αύξηση του ενεργητικού να αποτελεί το βασικό εύρημα της νέας στατιστικής έκδοσης.