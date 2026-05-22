Ο Ισπανός δισεκατομμυριούχος Amancio Ortega, ιδρυτής της Zara, βρίσκεται μέσω της επενδυτικής του εταιρείας Pontegadea Inversiones σε συνομιλίες για την αγορά μεγάλου συγκροτήματος γραφείων στο κέντρο του Παρισιού, έναντι περίπου 850 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία, εφόσον ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη αγοραπωλησία γραφειακού ακινήτου στην Ευρώπη από το 2022, περίοδο κατά την οποία η άνοδος των επιτοκίων περιόρισε σημαντικά τις μεγάλες συναλλαγές στον κλάδο των εμπορικών ακινήτων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, η οικογενειακή επενδυτική εταιρεία του Ortega έχει εξασφαλίσει περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων για την εξαγορά του συγκροτήματος Capital 8.

Οι συζητήσεις συνεχίζονται και, σύμφωνα με μία από τις πηγές που επικαλείται το Bloomberg, δεν υπάρχει ακόμη βεβαιότητα ότι θα καταλήξουν σε οριστική συμφωνία.

Η ενδεχόμενη συναλλαγή θεωρείται ένδειξη εμπιστοσύνης σε μια αγορά που εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις από το αυξημένο κόστος δανεισμού. Παράλληλα, θα μπορούσε να δώσει ώθηση στον ευρωπαϊκό τομέα εμπορικών ακινήτων, μετά την κατάρρευση της συμφωνίας για την πώληση του πύργου Openturm στη Φρανκφούρτη, συναλλαγής αντίστοιχου μεγέθους.

Αν και οι συναλλαγές στον κλάδο είχαν αρχίσει να ανακάμπτουν πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τα μεγάλα deals παραμένουν περιορισμένα. Επενδυτές υψηλής καθαρής θέσης εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να παραβλέψουν τη βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα και να αποκτήσουν μικρά έως μεσαία ακίνητα χωρίς δανεισμό, ενώ οι μεγαλύτεροι θεσμικοί επενδυτές παραμένουν κυρίως επιφυλακτικοί.

Ο Ortega, ο οποίος σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg είναι ο 16ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, συγκαταλέγεται μεταξύ των λίγων ιδιωτών επενδυτών που διαθέτουν τόσο την οικονομική δυνατότητα όσο και τη διάθεση να συνεχίσουν να τοποθετούν μεγάλα ποσά σε εμβληματικά ακίνητα.

Η Pontegadea Inversiones έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς επενδυτικούς βραχίονες του Ισπανού επιχειρηματία, με επίκεντρο την απόκτηση ακινήτων υψηλής αξίας σε μεγάλες διεθνείς αγορές.

