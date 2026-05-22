Αναστέλλονται για ένα χρόνο, οι τελωνιακοί δασμοί στα αζωτούχα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στη γεωργική παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση λήφθηκε κατά τη συνεδρία του άτυπου Eurogroup που πραγματοποιείται στη Λευκωσία.

Το μέτρο έχει στόχο τη μείωση του κόστους για τους γεωργούς και τη βιομηχανία λιπασμάτων της ΕΕ, εξοικονομώντας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποσό ύψους €60 εκατ. σε εισαγωγικούς δασμούς. Επίσης, θα συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία σε προϊόντα λιπασμάτων και στην οικοδόμηση ενός πιο διαφοροποιημένου εμπορικού δικτύου στο συγκεκριμένο τομέα.

Ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραύνος, δήλωσε πως η σημερινή απόφαση παρέχει στους Ευρωπαίους γεωργούς καλύτερη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και αξιόπιστες προμήθειες λιπασμάτων . Όπως είπε, πρόκειται για θετική εξέλιξη τόσο για τον γεωργικό τομέα όσο και για τους καταναλωτές της ΕΕ. «Την ίδια στιγμή, επιταχύνουμε την απεξάρτηση από ρωσικά και λευκορωσικά προϊόντα και οικοδομούμε πιο ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού και εταιρικές σχέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό , η αναστολή θα εφαρμόζεται μόνο σε προϊόντα που δεν εισάγονται ήδη αδασμολόγητα στην ΕΕ από χώρες οι οποίες έχουν προτιμησιακή πρόσβαση βάσει των δασμών του μάλλον ευνοούμενου κράτους (MFN). «Ωστόσο, προκειμένου να εξισορροπηθούν τα συμφέροντα των παραγωγών της ΕΕ, το μέτρο περιορίζεται σε ποσόστωση αγαθών ίση με τον όγκο των εισαγωγών MFN το 2024, προσαυξημένο κατά 20% των ποσοτήτων που εισήχθησαν από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία το ίδιο έτος» συμπλήρωσε.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αναστολή δεν θα εφαρμόζεται σε προϊόντα που εισάγονται από τη Ρωσία, λόγω του πολέμου της κατά της Ουκρανίας. Επίσης, δεν θα εφαρμόζεται σε προϊόντα που εισάγονται από τη Λευκορωσία. Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ μετά τη δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ .