Την ανάγκη αύξησης των επενδύσεων στην Ευρώπη, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις, υπογράμμισε την Παρασκευή ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών στη Λευκωσία, ο κ. Κεραυνός τόνισε ότι οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην ανταγωνιστικότητα, τη στρατηγική αυτονομία και τον ρόλο των επενδύσεων στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

«Όπως γνωρίζετε, το σύνθημα της κυπριακής προεδρίας είναι η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Η στρατηγική αυτονομία συμβαδίζει με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας», ανέφερε.

Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι οι υπουργοί θα εξετάσουν τρόπους για αύξηση των επενδύσεων, με στόχο την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η προσπάθεια αυτή δεν πρέπει να υπονομεύσει τη δημοσιονομική διακυβέρνηση της ΕΕ.

Η τοποθέτηση του κ. Κεραυνού έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αναζητεί πρόσθετους πόρους για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα, την παραγωγική της βάση και τη στρατηγική αυτονομία της, χωρίς να δημιουργήσει κινδύνους για τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, κατά την απογευματινή συνεδρία της άτυπης συνάντησης θα τεθεί επίσης επί τάπητος το θέμα των stablecoins, στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης για τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις νέες μορφές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.