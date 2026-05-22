Η ενεργειακή κρίση πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα μέτρα, ώστε να στηριχθούν οι πολίτες χωρίς να μετατραπεί η πίεση στις αγορές σε δημοσιονομική κρίση, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup στη Λευκωσία.

Ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε, παράλληλα, τον ρόλο της Κύπρου ως σημείου αναφοράς για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι η χώρα έχει αποδείξει πως μπορεί να μετατρέπει τις κρίσεις σε ευκαιρίες και να αναβαθμίζει διαρκώς τον οικονομικό και γεωπολιτικό της ρόλο.

«Η ασφάλεια και η σταθερότητα της Κύπρου είναι υπόθεση ολόκληρης της Ευρώπης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι η Ευρώπη έχει ήδη αρχίσει να αντιμετωπίζει την κρίση, ενώ στη συνεδρίαση του Eurogroup θα συζητηθούν οι επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχουν σημαντικές εκπλήξεις, καθώς οι προβλέψεις για την ανάπτυξη έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω και οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό προς τα πάνω, χωρίς όμως να αναιρείται η εικόνα θετικής ανάπτυξης.

Ο ίδιος έκανε λόγο για στασιμοπληθωριστική πίεση, διευκρινίζοντας ότι η Ευρώπη παραμένει ανθεκτική. Τόνισε ότι η εμπειρία του 2022 καθιστά σαφές πως τα μέτρα πρέπει να έχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά: να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε χώρας.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στην αστάθεια στις αγορές ομολόγων, επισημαίνοντας ότι οι κυβερνήσεις καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη στήριξης των πολιτών, των κοινωνιών και των πιο ευάλωτων ομάδων, και στην ανάγκη να αποτραπεί η μετατροπή της ενεργειακής κρίσης σε δημοσιονομική κρίση.

«Πρέπει να είμαστε χειρουργικοί στους χειρισμούς μας», είπε, σημειώνοντας ότι εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν τον Ιούνιο, τότε ο Ιούνιος θα είναι χειρότερος από τον Μάιο και ο Ιούλιος χειρότερος από τον Ιούνιο. Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, οι υπουργοί Οικονομικών θα συνεχίσουν τον συντονισμό και την παρακολούθηση της κατάστασης.

Ο υπουργός σημείωσε ότι τα μέτρα εφαρμόζονται ήδη σε εθνικό επίπεδο, ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες κάθε κράτους μέλους. Όπως είπε, η δημοσιονομική κατάσταση είναι δυσκολότερη σε σχέση με το 2022, ωστόσο η Ευρώπη διαθέτει πλέον καλύτερη εμπειρία διαχείρισης ενεργειακών κρίσεων.

Επικαλέστηκε επίσης πρόσφατη παρουσίαση του ΔΝΤ, σύμφωνα με την οποία οι ενεργειακές πολιτικές που εφαρμόστηκαν από το 2020 επέτρεψαν να περιοριστεί κατά 12% ο αντίκτυπος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, πέρα από την εφαρμογή των μέτρων που εισηγείται η Επιτροπή, οι παρεμβάσεις πρέπει να συνδέονται και με τις μακροπρόθεσμες ενεργειακές πολιτικές της Ευρώπης.

Στην ατζέντα του Eurogroup περιλαμβάνεται επίσης το ζήτημα της στέγασης, το οποίο, αν και δεν αποτελεί βασική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βρίσκεται στον πυρήνα του ενδιαφέροντος των Ευρωπαίων πολιτών. Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε τη στέγαση θέμα κοινωνικής συνοχής, αλλά και οικονομικό ζήτημα, τονίζοντας την ανάγκη συντονισμού πολιτικών και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών.

Τρίτο θέμα της συνεδρίασης είναι το ψηφιακό ευρώ, για το οποίο έχει προσκληθεί η Aurore Lalucq, επικεφαλής της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να συζητηθεί το κοινοβουλευτικό χρονοδιάγραμμα υιοθέτησής του, με βάση τον χρονικό ορίζοντα του 2029 που έχει προτείνει η ΕΚΤ.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την ψηφιακή Ευρώπη ζήτημα χρηματοοικονομικής κυριαρχίας και συνταγματικής σημασίας για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει στασιμοπληθωριστική τάση, αλλά δεν βρίσκεται σήμερα σε στασιμοπληθωρισμό. «Η λέξη-κλειδί για την Ευρώπη είναι η ανθεκτικότητα. Ας χτίσουμε πάνω σε αυτό», ανέφερε.