Πάνω από €40 εκατ. εξασφάλισε από ευρωπαϊκά κονδύλια ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), που ανακοίνωσε πως προωθεί έργα που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Από την έναρξη της λειτουργίας του, ο ΕΟΑ έχει διασφαλίσει περίπου €11 εκατ. από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, μεταξύ των οποίων η εγκατάσταση 27.500 έξυπνων υδρομετρητών, η ανέγερση νέας υδατοδεξαμενής χωρητικότητας 12.000 κυβικών μέτρων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης μέσω του εργαλείου Zenon Drinking & Waste Water Decision Support System σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας του.

Επιπρόσθετα, έχουν εκταμιευθεί πέραν των €27 εκατ. από το Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027 για τη Γ’ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας, περίπου €1.2 εκατ. για αντιπλημμυρικά έργα, καθώς και €3 εκατ. για το δίκτυο ύδρευσης της Ορόκλινης.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας συμμετέχει, επίσης, σε σημαντικά ευρωπαϊκά ερευνητικά και καινοτόμα έργα, όπως το FRESHNESS με χρηματοδότηση €250.000, το Sludge2Energy με €622.500 και το REGENIOUS, με €750.000. Τα έργα αυτά αφορούν στην ενεργειακή αποδοτικότητα, τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την αξιοποίηση της λυματολάσπης για παραγωγή ενέργειας και βιοάνθρακα, καθώς και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών κυκλικής οικονομίας.

«Η συμμετοχή του ΕΟΑ Λάρνακας σε ευρωπαϊκά έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας επιβεβαιώνει την στρατηγική του προσήλωση στην καινοτομία, την περιβαλλοντική προστασία και τη δημιουργία σύγχρονων και ανθεκτικών υποδομών προς όφελος των πολιτών της επαρχίας», αναφέρει ο Οργανισμός.

Πρόσθεσε, ακόμη, πως σημαντικό μέρος της προσπάθειας που καταβάλλει έχει σχέση και με την ανάπτυξη συνεργασιών με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, θεσμικούς και περιβαλλοντικούς φορείς, μέσω Μνημονίων Συνεργασίας. Μεταξύ άλλων, ο ΕΟΑ Λάρνακας συνεργάζεται με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και οργανισμούς ύδρευσης και αποχέτευσης από την Κύπρο και την Ελλάδα.