Προγραμματισμένη διακοπή στην παροχή πόσιμου νερού βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα, Τρίτη, σε περιοχές του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιβαδιών στη Λάρνακα, λόγω εργασιών βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης.

Σύμφωνα με τον ΕΟΑ Λάρνακας η υδροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι τις 15:00, ενώ οι επηρεαζόμενοι καταναλωτές καλούνται να κάνουν συνετή χρήση του αποθηκευμένου νερού.

Αναφέρεται ότι «η διακοπή θα επηρεάσει περιοχές πέριξ των λεωφόρων Γρηγόρη Αυξεντίου και Κυριάκου Μάτση, καθώς και των οδών Κέρκυρας, Τεύκρου Ανθία, Σόλωνος, Παύλου Λιασίδη και γειτονικών δρόμων».

Οι καταναλωτές «προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους από το νερό που αποθηκεύουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών».

Ο ΕΟΑ Λάρνακας «απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του καταναλωτικού κοινού».

ΚΥΠΕ