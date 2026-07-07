Θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία τα λύματα μεγάλου οικιστικού συγκροτήματος στην Πύλα, μέρος των οποίων, όσο κι εάν ακούγεται απίστευτο, καταλήγουν σε κανάλι στην περιοχή Ορόκλινης, που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα. Το αδιανόητο είναι πως ενώπιον όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών υπάρχουν σχετικές καταγγελίες εδώ και πολύ καιρό, ωστόσο, όχι μόνο δεν λήφθηκαν μέτρα, αλλά δεν καταγγέλθηκε κανένας.

Ο «Φ» δέχθηκε καταγγελίες για έντονη δυσοσμία από τα λύματα στην παραλιακή περιοχή όπου βρισκόταν το εστιατόριο «Χρυσό Ψάρι» στην Ορόκλινη, με περιοίκους να κάνουν λόγο για υγειονομική βόμβα και να ζητούν τη λήψη μέτρων. Ο αντιδήμαρχος Ορόκλινης, Νεόφυτος Φακοντής, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που έλαβε η εφημερίδα μας, που συνοδεύονται και με σχετικό φωτογραφικό υλικό. «Έγιναν παραστάσεις προς τα αρμόδια όργανα για να επιληφθούν του θέματος. Πρόσφατα, λειτουργοί του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ) και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος πήγαν επί τόπου και είδαν τι συμβαίνει, ωστόσο, δεν έχουν ληφθεί οποιαδήποτε μέτρα», υπέδειξε ο κ. Φακοντής, σημειώνοντας πως δεν διαθέτει αποχετευτικό η περιοχή της Πύλας και όταν γεμίσουν οι λάκκοι αποβλήτων, τα λύματα καταλήγουν στο κανάλι.

«Ως Δήμος Λάρνακας φέραμε δύο καθηγητές από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με ειδικότητα στη διαχείριση των ομβρίων, για να αντιμετωπίσουμε το θέμα των νερών που βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Περπατήσαμε μαζί με τους όλη τη διαδρομή του καναλιού και διαπίστωσαν πως εισέρχονται στο κανάλι ομβρίων υδάτων, τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες σε μεγαλύτερες ποσότητες, λύματα από το συγκεκριμένο συγκρότημα που βρίσκεται στην τουριστική της Πύλας», είπε ο αντιδήμαρχος Ορόκλινης, προσθέτοντας πως κάλεσε ο ίδιος τον ΕΟΑΛ και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος ζητώντας να επιβάλουν εξώδικα. «Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος θα μπορούσε να επιβάλει εξώδικο €4.000 για να σταματήσει αυτό», τόνισε, σημειώνοντας πως παλαιότερα είχε ζητήσει τη λήψη μέτρων και από το κοινοτικό συμβούλιο Πύλας.

Επικοινωνήσαμε με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες που αναφέρονται στις καταγγελίες. Από το επαρχιακό Τμήμα Περιβάλλοντος υποστήριξαν πως μέτρα για τέτοια θέματα λαμβάνουν οι τοπικές Αρχές. Σ’ ό,τι αφορά στον ΕΟΑΛ μας αναφέρθηκε πως δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του το θέμα, αφού δεν υπάρχει αποχετευτικό σύστημα στην περιοχή.

Ο κοινοτάρχης Πύλας, Σίμος Μιτίδης επιβεβαίωσε κι αυτός πως δέχθηκε καταγγελίες για τα λύματα. «Πρόκειται για ένα συγκρότημα με 64 κατοικίες», είπε, σημειώνοντας πως είναι ενήμερο το Τμήμα Περιβάλλοντος. Διερωτήθηκε, επίσης, για ποιον λόγο δεν εμπίπτει το θέμα στον ΕΟΑ Λάρνακας, από τη στιγμή που στη συγκεκριμένη περιοχή οι κάτοικοι καταβάλλουν αποχετευτικά τέλη. «Εμείς κάνουμε διαβήματα για να προχωρήσει σύντομα το αποχετευτικό, που έχει καθυστερήσει και να λυθεί το πρόβλημα». Κληθείς ν’ αναφέρει τι θα κάνουν ως τοπική Αρχή, είπε πως «ασκούνται πιέσεις» ώστε ν’ αδειάζουν με βυτιοφόρα οι σηπτικοί λάκκοι και πως το κοινοτικό συμβούλιο βρίσκεται σ’ επαφή με τον ΕΟΑΛ και το επαρχιακό Τμήμα Περιβάλλοντος.

Πάντως, εύλογα διερωτάται κάποιος για ποιον λόγο υπάρχει τέτοια κωλυσιεργία και τέτοια… δυσκολία λήψης μέτρων για ένα θέμα που άπτεται της δημόσιας υγείας.