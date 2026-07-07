Σε φάση αποκλιμάκωσης βρίσκονται οι τιμές πετρελαίου διεθνώς, ωστόσο, οι μειώσεις στις τιμές του ηλεκτρισμού στην Κύπρο θα αργήσουν να διαφανούν. Και αυτό διότι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου διατηρεί αποθέματα τα οποία αγοράστηκαν σε υψηλότερες τιμές.

Το Brent καταγράφει πτώση, κοντά στα 72 δολάρια το βαρέλι, με την υποχώρηση να αποδίδεται κυρίως στην απόφαση του OPEC+ να αυξήσει την παραγωγή από τον Αύγουστο αλλά και στη βελτιωμένη ροή εξαγωγών μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποία είχαν ουσιαστικά παραμείνει κλειστά εδώ και μήνες λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

6% αύξηση στο ρεύμα

Η πτώση του πετρελαίου έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί προσδοκίες για πιο άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων κίνησης, εντούτοις, αυτό δεν ισχύει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, για τον ηλεκτρισμό, αφού η τιμή του ρεύματος στην Κύπρο δεν ακολουθεί τις διακυμάνσεις του Brent, με την τελική χρέωση να διαμορφώνεται μέσα από συγκεκριμένο και σχετικά πολύπλοκο μηχανισμό τιμολόγησης.

Ουσιαστικά, εν αντιθέσει με τη μείωση τιμών στα καύσιμα, οι Κύπριοι καταναλωτές δεν πρόκειται να δουν άμεση αποκλιμάκωση στις τιμές ηλεκτρισμού, αφού η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για το επόμενο διάστημα θα καίει μαζούτ που αγοράστηκε σε πιο υψηλές τιμές. Βασικά, οι μειώσεις στον ηλεκτρισμό θα φτάσουν στην Κύπρο, αλλά με χρονοκαθυστέρηση.

Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα όχι απλά δεν καταγράφεται μείωση στις τιμές ηλεκτρισμού, αλλά, εν αντιθέσει, αύξηση στην Κύπρο. Ειδικότερα, οι τιμές ηλεκτρισμού αυξήθηκαν κοντά στο 6% σε σχέση με πριν δύο μήνες. Να σημειωθεί πως σήμερα η κιλοβατώρα στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών, πωλείται προς 30 σεντς.

Από Αύγουστο και μετά οι μειώσεις

Η τιμή της κιλοβατώρας που χρεώνει η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου περιλαμβάνει τη βασική διατίμηση ηλεκτρισμού, τη ρήτρα καυσίμου, το κόστος δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων, τις χρεώσεις για στρατηγικά αποθέματα, τα τέλη δικτύου, τον ΦΠΑ και άλλες επιβαρύνσεις. Άρα, ακόμη και όταν η τιμή του πετρελαίου μειώνεται διεθνώς, η μείωση στον λογαριασμό ρεύματος δεν είναι αυτόματη, ούτε προκύπτει με τον ίδιο τρόπο για κάθε καταναλωτή, εν αντιθέσει με ότι συμβαίνει με τις τιμές των καυσίμων κίνησης που είναι και πιο άμεσες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι καταναλωτές ενδεχομένως να δουν μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος τους σε ένα με δύο μήνες, δηλαδή, μετά τον Αύγουστο. Αυτές οι μειώσεις αναμένεται πως θα συνεχίσουν να αυξάνονται όσο οι τιμές του πετρελαίου θα συνεχίσουν την αποκλιμάκωση τους.

Σε περιόδους απότομης ανόδου των διεθνών τιμών, η επιβάρυνση δεν μεταφέρεται αμέσως και στο σύνολό της στους καταναλωτές. Αντίστοιχα, όταν οι τιμές υποχωρούν, χρειάζεται χρόνος μέχρι να αποτυπωθεί το χαμηλότερο κόστος στη ρήτρα καυσίμου και, στη συνέχεια, στους λογαριασμούς.

Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος υπολογισμός της τιμής της κιλοβατώρας έχει και τα θετικά της, αφού σε περιόδους απότομης ανόδου των διεθνών τιμών, όπως έγινε με την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η επιβάρυνση δεν μεταφέρεται άμεσα και στο σύνολό της στους καταναλωτές.

Αντίστοιχα, όταν οι τιμές υποχωρούν, όπως συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες, χρειάζεται χρόνος μέχρι να περάσει αυτό το χαμηλότερο κόστος στη ρήτρα καυσίμου και στη συνέχεια στους λογαριασμούς των καταναλωτών.