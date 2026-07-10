Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς, όπως αναφέρει, την καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση των επικίνδυνων οικοδομών σε ολόκληρη την επαρχία, εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με κύριο γνώμονα την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Μετά την ανάληψη των αρμοδιοτήτων από τις πρώην αρμόδιες αρχές, ο ΕΟΑ Λάρνακας παρέλαβε μητρώο με 563 δυνητικά επικίνδυνες οικοδομές. «Μέσα από τη συστηματική επικαιροποίηση των στοιχείων, την επιτόπια καταγραφή και την αξιολόγηση νέων αναφορών από πολίτες, Δήμους και Κοινότητες, το μητρώο περιλαμβάνει σήμερα 1.084 δυνητικά επικίνδυνες οικοδομές, γεγονός που αποτυπώνει το πραγματικό μέγεθος του ζητήματος», σημειώνει σε ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης έχουν ήδη ανατεθεί 310 οπτικοί έλεγχοι σε ιδιώτες πολιτικούς μηχανικούς, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και επιστραφεί 228 τεχνικές εκθέσεις, οι οποίες αξιολογούνται από το Τμήμα Επικίνδυνων Οικοδομών. Από αυτές, 204 οικοδομές έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες, ενώ 116 κατατάσσονται στην υψηλότερη κατηγορία επικινδυνότητας, καθώς παρουσιάζουν ορατό κίνδυνο κατάρρευσης.

«Μέχρι σήμερα, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας έχει προχωρήσει σε σειρά ενεργειών για την άρση της επικινδυνότητας οικοδομών, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Συγκεκριμένα, έχουν πραγματοποιηθεί 31 ενέργειες άρσης επικινδυνότητας, οι οποίες περιλαμβάνουν την περίφραξη επικίνδυνων οικοδομών από τον ΕΟΑ Λάρνακας είτε από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες τους, την κατεδάφιση 3 οικοδομών από τους ιδιοκτήτες κατόπιν παρεμβάσεως του ΕΟΑΛ, καθώς και την ανάθεση από ιδιοκτήτες σε μελετητές για την εκπόνηση και υλοποίηση μέτρων άρσης επικινδυνότητας σε οικοδομές κατόπιν ειδοποίησης του ΕΟΑΛ οικοδομές», σημειώνεται.

Παράλληλα, προχωρούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες κήρυξης επικίνδυνων οικοδομών. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εκθέσεις και έχουν κηρυχθεί ως επικίνδυνες 8 οικοδομές, για τις οποίες έχουν γίνει οι απαιτούμενες τοιχοκολλήσεις, δημοσιεύσεις και επιδόσεις ειδοποιήσεων προς τους ιδιοκτήτες. Επιπρόσθετα, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, όπως σημειώνει ο Οργανισμός, οι διαδικασίες κήρυξης για ακόμη 10 οικοδομές, ενώ σε μία περίπτωση εκδόθηκε προσωρινό διάταγμα εκκένωσης σε επικίνδυνη οικοδομή, λόγω μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών με τις υποδείξεις της Αρμόδιας Αρχής.

«Η διαχείριση των επικίνδυνων οικοδομών υλοποιείται βάσει ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει την επικαιροποίηση και ψηφιακή καταγραφή του μητρώου, τη διενέργεια οπτικών ελέγχων από εξειδικευμένους πολιτικούς μηχανικούς, την αξιολόγηση των τεχνικών εκθέσεων και την κατηγοριοποίηση των οικοδομών ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητάς τους. Ακολουθεί η έκδοση αποφάσεων κήρυξης των επικίνδυνων οικοδομών, η ενημέρωση των ιδιοκτητών για άμεση άρση της επικινδυνότητας και, όπου απαιτείται, η λήψη μέτρων προστασίας, εκκένωσης και επιβολής, συμπεριλαμβανομένων διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης».

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα τεχνικές αξιολογήσεις για 209 οικοδομές, το εκτιμώμενο κόστος των απαιτούμενων μέτρων άρσης επικινδυνότητας ανέρχεται περίπου στα €5.94 εκατομμύρια, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος της πρόκλησης που καλείται να διαχειριστεί ο ΕΟΑ Λάρνακας.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας καλεί τους ιδιοκτήτες οικοδομών να συνεργάζονται άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανταποκρινόμενοι στις σχετικές ειδοποιήσεις και λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για την άρση της επικινδυνότητας των υποστατικών τους. Παράλληλα, καλούνται οι πολίτες που εντοπίζουν οικοδομές οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάζουν προβλήματα στατικής επάρκειας ή να εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, να ενημερώνουν τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, ώστε να διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι και να λαμβάνονται έγκαιρα τα προβλεπόμενα μέτρα.

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας ασφάλειας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τον ΕΟΑ Λάρνακας. Ο Οργανισμός θα συνεχίσει με συνέπεια την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης, την ενίσχυση των ελέγχων και τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος των επικίνδυνων οικοδομών», σημειώνει ο ΕΟΑΛ.